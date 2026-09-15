Γαλάτσι: Φωτιά σε πιλοτή πολυκατοικίας – Δύο άτομα στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα

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Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 4 τα ξημερώματα στην Πυροσβεστική, μετά από φωτιά που ξέσπασε σε πιλοτή πολυκατοικίας επί της οδού Ήρας, στο Γαλάτσι.
Στο σημείο έσπευσαν άμεσα πέντε πυροσβεστικά οχήματα με 15 πυροσβέστες, οι οποίοι επιχείρησαν για την κατάσβεση της φωτιάς.
Οι φλόγες είχαν τυλίξει ένα αυτοκίνητο, ενώ η πυρκαγιά επεκτάθηκε σε δεύτερο όχημα και μία μοτοσικλέτα που βρίσκονταν στην πιλοτή.
Ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ παρέλαβαν δύο ενοίκους της πολυκατοικίας και τους μετέφεραν προληπτικά στο νοσοκομείο, καθώς παρουσίασαν αναπνευστικά προβλήματα.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο.
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