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15.09.2026 06:54

Θάνατος Μαζωνάκη: Σήμερα οι απολογίες των δύο γιατρών – Κατηγορούνται πλέον για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο (video)

15.09.2026 06:54
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  • Οι δύο γιατροί προσέρχονται σήμερα στο ανακριτικό γραφείο για να απολογηθούν σχετικά με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Η αναβάθμιση της δίωξης αποφασίστηκε από τον ανακριτή και τον εισαγγελέα μετά την αξιολόγηση νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν από τις αστυνομικές αρχές.
  • Ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης υποδεικνύουν ότι αγνοήθηκαν δύο προειδοποιητικά σήματα για θρόμβωση κατά τη διάρκεια της ιατρικής πράξης.
  • Ο δικηγόρος της οικογένειας υποστήριξε ότι η διαδικασία συνεχίστηκε παρά τις ενδείξεις, γεγονός που θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί από έναν έμπειρο χειριστή.
  • Ο ανακριτής έλαβε πρόσφατα καταθέσεις από τη γραμματέα του ιατρείου και έναν πελάτη προκειμένου να διερευνηθούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

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Σήμερα, Τρίτη (15/9), θα βρεθούν ξανά στο ανακριτικό γραφείο οι δύο γιατροί που μετά από την αναβάθμιση της κατηγορίας καλούνται να απολογηθούν για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη.

Το ζευγάρι, μετά την άσκηση της νεότερης δίωξης σε βάρος του, έλαβε προθεσμία προκειμένου να ενημερωθεί για τα στοιχεία του κατηγορητηρίου που τους βαρύνει.

Έτσι οι Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα  θα δώσουν σήμερα γραπτές και προφορικές εξηγήσεις για όσα έγιναν στο ιδιωτικό τους ιατρείο την περασμένη Τετάρτη όταν κατέρρευσε κατά τη διάρκεια ιατρικής πράξης ο δημοφιλής καλλιτέχνης.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας έγινε σε συνεννόηση του 32ου Τακτικού Ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση και του αρμόδιου Εισαγγελέα κατόπιν αξιολόγησης νέων στοιχείων που διαβιβάστηκαν στη Δικαιοσύνη από τις αστυνομικές Αρχές.

Χθες (14/9) ο δικαστικός λειτουργός, σύμφωνα με πληροφορίες, έλαβε καταθέσεις μαρτύρων. Ενώπιον του ανακριτή φαίνεται πως εξετάστηκαν η γραμματέας του ιατρείου καθώς και ένας πελάτης των κατηγορούμενων.

Χτύπησε alarm για θρόμβωση κατά την πλασμαφαίρεση και το αγνόησαν

Την ίδια στιγμή, αποκαλύψεις έρχονται στο φως της δημοσιότητας για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι, κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή που οδήγησε στον θάνατό του.

Τα ψηφιακά δεδομένα του μηχανήματος που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης καταγράφουν συναγερμό για πιθανή θρόμβωση μόλις λίγα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας.

Όπως ανέφερε ο δικηγόρος της οικογένειας Μαζωνάκη, Χαράλαμπος Λυκούδης, μιλώντας στο Live News, το μηχάνημα κατέγραψε δύο alarm, στις 2:25 και στις 2:26, περίπου εννέα και δέκα λεπτά μετά την έναρξη της θεραπείας.

Όπως υποστήριξε, αντί να διακοπεί η διαδικασία και να αξιολογηθεί η κατάσταση του ασθενούς, πατήθηκε το κουμπί «επικύρωση» και η πλασμαφαίρεση συνεχίστηκε κανονικά.

Ο δικηγόρος υποστήριξε ακόμη ότι ο ίδιος συναγερμός αγνοήθηκε δύο φορές, εκτιμώντας πως εάν η διαδικασία είχε πραγματοποιηθεί από έμπειρο χειριστή, ο Γιώργος Μαζωνάκης ενδεχομένως να είχε σωθεί.

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