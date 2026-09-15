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15.09.2026 07:00

OpenCosmos: Νέα κεφάλαια 300 εκατ. ευρώ και μεγαλύτερο αποτύπωμα στην ελληνική αγορά

15.09.2026 07:00
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Με «καύσιμα» 300 εκατ. ευρώ για την επόμενη φάση ανάπτυξής της προχωρά η Open Cosmos, η ευρωπαϊκή εταιρεία διαστημικής τεχνολογίας που έχει αποκτήσει παρουσία και στην Ελλάδα, βάζοντας ψηλότερα τον πήχη για την παραγωγή δορυφόρων και την ανάπτυξη νέων υπηρεσιών.

Ο νέος γύρος χρηματοδότησης αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα κεφαλαιακά βήματα στην πορεία της εταιρείας και έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη επιχειρεί να ενισχύσει την αυτονομία της στις διαστημικές υποδομές και τις δορυφορικές επικοινωνίες.

Στη χρηματοδότηση συμμετέχουν, μεταξύ άλλων, οι Lightrock, ETF Partners, Institut Català de Finances και Entrepreneurs First, καθώς και δύο μεγάλα διεθνή συνταξιοδοτικά ταμεία. Ελληνική παρουσία υπάρχει μέσω των Sustainable Forward Capital και Ireon Ventures.

Τα νέα κεφάλαια θα κατευθυνθούν στην αύξηση της παραγωγικής δυναμικότητας, στην ανάπτυξη των Connected Cosmos, Open Constellation και Data Cosmos και στην περαιτέρω στελέχωση των ομάδων μηχανικών, παραγωγής και λογισμικού.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ελληνική διάσταση του σχεδιασμού. Η Open Cosmos έχει ήδη δημιουργήσει παραγωγική βάση στη χώρα και συμμετέχει στο εθνικό πρόγραμμα μικροδορυφόρων, το οποίο επιχειρεί να δημιουργήσει εγχώρια τεχνογνωσία σε έναν κλάδο που μέχρι πριν από λίγα χρόνια είχε περιορισμένη παρουσία στην ελληνική οικονομία.

Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και ο Hyperion GR-1, ο οποίος αποτελεί μέρος του Open Constellation και συνδέεται με το πρόγραμμα μικροδορυφόρων του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Η Open Cosmos απασχολεί πλέον σχεδόν 400 εργαζομένους σε Ηνωμένο Βασίλειο, Ελλάδα, Ισπανία και Πορτογαλία, έχοντας εξελιχθεί από μια σχετικά μικρή ευρωπαϊκή εταιρεία σε έναν όμιλο με αυξανόμενο αποτύπωμα στη διεθνή αγορά.

Το μεγάλο στοίχημα μετά τη χρηματοδότηση των 300 εκατ. ευρώ είναι η ταχύτερη κλιμάκωση της παραγωγής. Η ζήτηση για μικρούς δορυφόρους, ασφαλείς επικοινωνίες, παρατήρηση της Γης και αξιοποίηση δορυφορικών δεδομένων αυξάνεται, ενώ παράλληλα μεγαλώνει ο ανταγωνισμός.

Για την Ελλάδα, η εξέλιξη αποκτά πρόσθετο ενδιαφέρον, καθώς η παρουσία της Open Cosmos μπορεί να λειτουργήσει ως ένας ακόμη κρίκος στην προσπάθεια δημιουργίας ενός μικρού αλλά αναπτυσσόμενου οικοσυστήματος διαστημικής τεχνολογίας, με επενδύσεις, θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης και συνεργασίες με ελληνικές επιχειρήσεις.

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