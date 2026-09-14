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14.09.2026 08:20

Η ELPEN επενδύει 80 εκατ. ευρώ και βάζει την Ελλάδα στον χάρτη της βιοτεχνολογίας

14.09.2026 08:20
elpen

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Ένα νέο κεφάλαιο ανοίγει για την ELPEN, η οποία επιχειρεί να διευρύνει το αποτύπωμά της πέρα από την παραδοσιακή παραγωγή φαρμάκων, επενδύοντας πλέον δυναμικά στη βιοτεχνολογία και την έρευνα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται το Athens LifeTech Park στα Σπάτα, μια επένδυση ύψους 80 εκατ. ευρώ, η οποία αποτελεί το πρώτο οργανωμένο Πάρκο Βιοτεχνολογίας στην Ελλάδα και τη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Το νέο συγκρότημα περιλαμβάνει εργαστήρια, υποδομές προκλινικής και κλινικής έρευνας, χώρους για νεοφυείς επιχειρήσεις, καθώς και κέντρο εκπαίδευσης και συνεδρίων. Στόχος είναι να δημιουργηθεί ένα οικοσύστημα στο οποίο η επιστημονική έρευνα θα συνδέεται περισσότερο με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.

Κεντρικό τμήμα του σχεδίου αποτελεί το Biotech Incubator, που απευθύνεται σε επιχειρήσεις βιοτεχνολογίας στα πρώτα στάδια ανάπτυξής τους. Οι εταιρείες που θα εγκαθίστανται εκεί θα μπορούν να χρησιμοποιούν εργαστήρια, εξοπλισμό και εξειδικευμένες υπηρεσίες, χωρίς να χρειάζεται να δημιουργήσουν από την αρχή δικές τους υποδομές.

Ο δεύτερος πυλώνας αφορά την παροχή υπηρεσιών προκλινικής και κλινικής έρευνας σε ελληνικές και ξένες εταιρείες, ενώ ο τρίτος επικεντρώνεται στην εκπαίδευση και στις επιστημονικές συνεργασίες.

Η επένδυση εντάσσεται στο ευρύτερο επενδυτικό πρόγραμμα της ELPEN, το οποίο φτάνει συνολικά τα 380 εκατ. ευρώ έως το 2030. Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία επανεπενδύει, σύμφωνα με τα στοιχεία της, πάνω από το 15% του ετήσιου κύκλου εργασιών της στην Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ διαθέτει προϊόντα σε περισσότερες από 90 χώρες.

Για τη διοίκηση και τον διευθύνοντα σύμβουλο Θεόδωρο Τρύφων, το επόμενο στοίχημα είναι η μετάβαση από την παραγωγή φαρμακευτικών προϊόντων σε ένα ευρύτερο μοντέλο που θα περιλαμβάνει έρευνα, ανάπτυξη και βιοτεχνολογική καινοτομία.

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