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14.09.2026 09:38

Ο Ανδρουλάκης και η… μέση

14.09.2026 09:38
androulakis_DETH

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Σε… μαραθώνιο εξελίχθηκε η συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, καθώς ξεπέρασε τις τρεις ώρες σε διάρκεια

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις ωστόσο, κάποια στιγμή… σφύριξε τη λήξη, καθώς, όπως είπε στους δημοσιογράφους, τον «έπιασε» η μέση του, μετά από τόσες ώρες καθησιό.

Τώρα μένει να φανεί «τι ψάρια έπιασε» ο Κρητικός πολιτικός, ο οποίος, αν μη τι άλλο, περιέγραψε με σαφήνεια στόχους και προθέσεις για τις εκλογές και μετά…

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