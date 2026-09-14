Ο Ανδρουλάκης και η… μέση

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη GoogleAdd topontiki.gr on Google
Σε… μαραθώνιο εξελίχθηκε η συνέντευξη του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη, στο πλαίσιο της ΔΕΘ, καθώς ξεπέρασε τις τρεις ώρες σε διάρκεια
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ απάντησε συνολικά σε 42 ερωτήσεις ωστόσο, κάποια στιγμή… σφύριξε τη λήξη, καθώς, όπως είπε στους δημοσιογράφους, τον «έπιασε» η μέση του, μετά από τόσες ώρες καθησιό.
Τώρα μένει να φανεί «τι ψάρια έπιασε» ο Κρητικός πολιτικός, ο οποίος, αν μη τι άλλο, περιέγραψε με σαφήνεια στόχους και προθέσεις για τις εκλογές και μετά…
Διαβάστε επίσης
«Κόντρα» Ρέμου – Λατινοπούλου για τους… Gipsy Kings (Video)
Το «αντίο» της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη
«Έκρηξη» της συζύγου του Κ. Χατζηδάκη για δημοσίευμα που αμφισβητεί την ιατρική της ιδιότητα: «Αρκετά με το τσουβάλιασμα»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.