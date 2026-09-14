Το «αντίο» της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη

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Με μια ανάρτηση στο Instagram είπε το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη.
Σε ένα insta story, ανέβασε το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», γράφοντας: «Θα σε θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα τραγούδια σου…».
Είναι εμφανές ότι ο αδόκητος θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή συνεχίζει να προκαλεί συγκίνηση.
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