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14.09.2026 07:38

Το «αντίο» της Μαρέβας Μητσοτάκη στον Γιώργο Μαζωνάκη

14.09.2026 07:38
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Με μια ανάρτηση στο Instagram είπε το ύστατο χαίρε στον Γιώργο Μαζωνάκη η σύζυγος του πρωθυπουργού, Μαρέβα Μητσοτάκη.

Σε ένα insta story, ανέβασε το τραγούδι «Ανήκω σε μένα», γράφοντας: «Θα σε θυμόμαστε για πάντα μέσα από τα τραγούδια σου…».

Είναι εμφανές ότι ο αδόκητος θάνατος του αγαπημένου τραγουδιστή συνεχίζει να προκαλεί συγκίνηση.

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