Νέα προειδοποίηση Γεωργιάδη: Μητσοτάκης ή… χάος

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Την ρευστή γεωπολιτική κατάσταση που επικρατεί επικαλέστηκε ο υπουργός Υγείας, για να υποστηρίξει την άποψη ότι οι πολίτες πρέπει στις εκλογές να ψηφίσουν εκ νέου ΝΔ και να της δώσουν αυτοδυναμία.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, ο Άδωνις Γεωργιάδης περιέγραψε με μελανά χρώματα την επικρατούσα κατάσταση στον κόσμο, λέγοντας ότι πολλές χώρες – μεταξύ αυτών η Γαλλία, η Γερμανία και οι ΗΠΑ – βαίνουν προς πολιτική κρίση, ενώ, ταυτόχρονα, βρίσκονται σε εξέλιξη δύο πόλεμοι. Στο πλαίσιο αυτό, τόνισε ότι η Ελλάδα παρουσιάζει μια εικόνα εντυπωσιακής σταθερότητας, μειώνοντας το χρέος της, αυξάνοντας το ΑΕΠ της πάνω από τον μ.ο. της ΕΕ και μειώνοντας την ανεργία.

Μάλιστα, παρατήρησε χαρακτηριστικά ότι «παντού σε όλο τον κόσμο λένε “τι τυχεροί που είστε στην Ελλάδα”. Εμείς είμαστε πραγματική όαση μπροστά σε όσα ζει ο πλανήτης. Αν μου λέτε ότι ο Μητσοτάκης μπορεί να λύσει τα προβλήματα του πλανήτη; Η απάντηση είναι όχι. Αν κλείσουν τα στενά και ανέβει η τιμή του πετρελαίου ο Ανδρουλάκης τι θα κάνει θα πάει σαν τον Μεγαλέξανδρο στο Ριαντ;».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός διερωτήθηκε αν θα ήταν καλό η χώρα να μπει σε «περιπέτειες», λέγοντας ότι κανένα κόμμα της αντιπολίτευσης δεν έχει παρουσιάσει εναλλακτική κυβερνητική πρόταση και ότι το ΠΑΣΟΚ, του οποίου ο αρχηγός, Νίκος Ανδρουλάκης δήλωσε ότι επιδιώκει να βγει πρώτο κόμμα, είναι τρίτο στις δημοσκοπήσεις και έχει ξεκαθαρίσει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστεί με τη ΝΔ για το σχηματισμό κυβέρνησης.

«Είσαι ο Ανδρουλάκης και θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός – και εγώ θέλω να είμαι ψηλός και γαλανομάτης – και δεν έχεις κάτσει να δουλέψεις σοβαρά με τους συνεργάτες σου για να μας πεις τι δεν έχει γίνει; Αυτοί επέλεξαν τα 10 πράγματα που έχουν γίνει. Αυτό σημαίνει ότι η προετοιμασία για να κερδίσουν τις εκλογές είναι μηδενική» σημείωσε ο Α. Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την παρουσία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ.

Τόνισε, δε, ότι «ο Ανδρουλάκης λέει θα μειώσει μια σειρά φόρων και ταυτόχρονα θα αυξήσει μια σειρά δαπανών, θα μειώνει τα έσοδα και θα αυξάνει τις δαπάνες. Την προηγούμενη φορά πώς μας πήγε αυτό; Όποιος λέει θα μειώσω φόρους και θα αυξήσω δαπάνες, σου λέει ψέματα. Λαϊκισμός, γκρεμός, ανευθυνότητα ο Ανδρουλάκης».

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