Ανδρουλάκης: Πού απάντησε και τι άφησε στον «αέρα» – Οι βασικές εξαγγελίες, ο νέος διμέτωπος και η μάχη για τη δεύτερη θέση

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Στις δημοσκοπήσεις των επόμενων ημερών στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον στο ΠΑΣΟΚ, μετά την ολοκλήρωση της παρουσίας του Νίκου Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ.

Όχι τόσο για να επιβεβαιωθεί κάποια θεαματική ανατροπή των συσχετισμών – κάτι που, με τα σημερινά δεδομένα, μοιάζει δύσκολο, όσο για να διαπιστωθεί εάν η Θεσσαλονίκη μπορεί να λειτουργήσει ως αφετηρία ανάσχεσης της πίεσης που δέχεται το κόμμα και, σε δεύτερο χρόνο, επαναφοράς του στη μάχη της δεύτερης θέσης.

Η πρώτη επιδίωξη είναι ίσως πιο πεζή, αλλά πολιτικά κρίσιμη: να μην καταγράψει το ΠΑΣΟΚ νέες απώλειες. Μια σταθεροποίηση στα σημερινά επίπεδα θα έδινε χρόνο στην ηγεσία να ξεδιπλώσει τη στρατηγική της έως τις εκλογές. Αντίθετα, μια νέα υποχώρηση θα μπορούσε να επαναφέρει γκρίνια, εσωστρέφεια και ερωτήματα για το κατά πόσο η σημερινή στρατηγική μπορεί να οδηγήσει το κόμμα ψηλότερα.

Ο ίδιος ο Ανδρουλάκης επιχείρησε να μεταφέρει τη συζήτηση μακριά από τις ενδιάμεσες μετρήσεις, επιμένοντας ότι η πραγματική κρίση θα γίνει στην κάλπη και θέτοντας ως επίσημο στόχο ακόμη και την πρώτη θέση. Ωστόσο, η πολιτική πραγματικότητα είναι ότι πριν από τη μάχη για την πρωτιά υπάρχει μία άλλη, περισσότερο άμεση: η μάχη για τη δεύτερη θέση και η αναμέτρηση με την ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.

Πού έδωσε καθαρές απαντήσεις

Στη συνέντευξη Τύπου ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ξεκαθάρισε ένα από τα ζητήματα που προκαλούσαν συζήτηση στο εσωτερικό και γύρω από το κόμμα: απέκλεισε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, είτε βρίσκεται στην ηγεσία της ο Κυριάκος Μητσοτάκης είτε όχι.

Με αυτή τη θέση προσπάθησε να κλείσει και τα σενάρια που ήθελαν το ΠΑΣΟΚ, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, να αποτελεί πιθανό κυβερνητικό εταίρο της ΝΔ μετά τις εκλογές. Ταυτόχρονα, όμως, δεν υιοθέτησε μια λογική γενικευμένης συνεργασίας στον χώρο της Κεντροαριστεράς, διατηρώντας σαφείς αποστάσεις από τον Αλέξη Τσίπρα.

Κάπως έτσι διαμορφώνεται ένας νέος διμέτωπος: απέναντι στη ΝΔ και τον Κυριάκο Μητσοτάκη από τη μία, αλλά και απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα από την άλλη. Μόνο που οι δύο αντιπαραθέσεις δεν έχουν το ίδιο πολιτικό περιεχόμενο. Η πρώτη αφορά τη διεκδίκηση της κυβερνητικής αλλαγής, ενώ η δεύτερη αφορά πλέον ευθέως την πρωτοκαθεδρία στον χώρο της αντιπολίτευσης.

Τα φαρμακερά βέλη στον Τσίπρα

Στη Θεσσαλονίκη έγινε ακόμη πιο εμφανές ότι ο Ανδρουλάκης δεν σκοπεύει να αφήσει στον πρώην πρωθυπουργό ελεύθερο το πεδίο της Κεντροαριστεράς. Οι αναφορές του στον Αλέξη Τσίπρα ήταν από τα πιο αιχμηρά σημεία της συνέντευξης.

Υπενθύμισε την κυβερνητική διαδρομή του πρώην πρωθυπουργού, επιτέθηκε στην πολιτική λογική που – κατά την άποψή του – οδήγησε στη σημερινή κυριαρχία της ΝΔ και απέρριψε ουσιαστικά την ιδέα ότι η επιστροφή Τσίπρα μπορεί από μόνη της να αποτελέσει την απάντηση απέναντι στον Μητσοτάκη.

Η ένταση δεν είναι τυχαία. Το ΠΑΣΟΚ δεν ανταγωνίζεται πλέον τον Τσίπρα σε ένα θεωρητικό πεδίο, αλλά σε μια πραγματική δημοσκοπική μάχη, στην οποία η ΕΛΑΣ έχει μέχρι στιγμής το πλεονέκτημα. Άρα, όσο πλησιάζουν οι εκλογές, τόσο δυσκολότερο θα είναι για τον Ανδρουλάκη να αποφεύγει την ευθεία σύγκριση.

Οι εξαγγελίες που έβαλε στο τραπέζι

Στο προγραμματικό πεδίο, ο Ανδρουλάκης παρουσίασε ένα αρκετά ευρύ πακέτο παρεμβάσεων, επιχειρώντας να δώσει στην παρουσία του χαρακτηριστικά κυβερνητικής πρότασης και όχι μόνο αντιπολιτευτικής κριτικής.

Στον πυρήνα του βρίσκονται η σταδιακή επαναφορά του 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους και της 13ης σύνταξης, νέο ΕΚΑΣ για τους χαμηλοσυνταξιούχους, τιμαριθμοποίηση της φορολογικής κλίμακας, επαναφορά των συλλογικών διαπραγματεύσεων και αλλαγές στο πλαίσιο του ιδιωτικού χρέους.

Ιδιαίτερο βάρος έδωσε επίσης στο στεγαστικό, με αλλαγή της πολιτικής της Golden Visa ώστε να συνδέεται με παραγωγικές επενδύσεις και όχι με το real estate, ενώ παρουσίασε προτάσεις για τον πρωτογενή τομέα, μεταξύ των οποίων Εθνική Τράπεζα Αγροτικής Γης και αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο στην αντλία.

Στη συνέντευξη επέμεινε ότι το πρόγραμμα είναι κοστολογημένο, δίνοντας συγκεκριμένα ποσά: για παράδειγμα, προσδιόρισε το κόστος του 13ου μισθού στα 1,3 δισ. ευρώ σε βάθος τετραετίας, ενώ παρουσίασε σταδιακή εφαρμογή της 13ης σύνταξης.

Τι έμεινε στον «αέρα»

Το βασικό ερώτημα, πάντως, δεν αφορά τόσο το εύρος των προτάσεων όσο τον δρόμο που μπορεί να οδηγήσει από τα σημερινά ποσοστά στην κυβερνητική διεκδίκηση.

Ο Ανδρουλάκης μίλησε για πρώτη θέση και πολιτική αλλαγή, όμως η απόσταση ανάμεσα στον διακηρυγμένο στόχο και στους σημερινούς συσχετισμούς παραμένει μεγάλη. Δεν προέκυψε επίσης μια πλήρης απάντηση στο τι ακριβώς θα συμβεί την επομένη των εκλογών εάν κανένα κόμμα δεν διαθέτει αυτοδυναμία. Το «όχι» στη ΝΔ είναι σαφές. Λιγότερο σαφής παραμένει η θετική κυβερνητική εξίσωση που προτείνει το ΠΑΣΟΚ σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Ανοικτό μένει και το κατά πόσο η διεύρυνση που επιχειρείται με νέα πρόσωπα και μεταγραφές μπορεί να δημιουργήσει πραγματική εκλογική δυναμική ή απλώς να ενισχύσει αριθμητικά τα ψηφοδέλτια.

Το πρώτο τεστ έρχεται τώρα

Η παρουσία Ανδρουλάκη στη ΔΕΘ είχε πάντως ένα σαφές πολιτικό στίγμα. Παρουσίασε πρόγραμμα, έκλεισε την πόρτα στη ΝΔ, επέλεξε να σηκώσει τους τόνους απέναντι στον Τσίπρα και προσπάθησε να περιγράψει το ΠΑΣΟΚ ως αυτόνομη κυβερνητική επιλογή.

Από εδώ και πέρα, όμως, αρχίζει το δυσκολότερο μέρος. Να φανεί εάν όλα αυτά μπορούν να μεταφραστούν σε δημοσκοπική κίνηση.

Η άμεση επιστροφή στη δεύτερη θέση δεν είναι εύκολη υπόθεση με βάση τους σημερινούς συσχετισμούς. Για τη Χαριλάου Τρικούπη, επομένως, ακόμη και η σταθεροποίηση και η αποφυγή νέων απωλειών θα αποτελούσαν ένα πρώτο σημαντικό αποτέλεσμα. Διότι εάν οι επόμενες μετρήσεις δείξουν ότι η ΔΕΘ δεν άλλαξε τίποτα ή, ακόμη περισσότερο, ότι το ΠΑΣΟΚ υποχωρεί, η συζήτηση θα μεταφερθεί γρήγορα από την αντεπίθεση στη στρατηγική του κόμματος και αναπόφευκτα στην ηγεσία του.

Οι πρώτες μετρήσεις μετά την ολοκλήρωση του κύκλου της ΔΕΘ θα δείξουν, λοιπόν, όχι ποιος «κέρδισε» ένα επικοινωνιακό τριήμερο, αλλά αν ο Ανδρουλάκης κατάφερε τουλάχιστον να ξαναβάλει το ΠΑΣΟΚ στο παιχνίδι.

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