Σουηδία: Εκλογικό θρίλερ μέχρι την τελευταία ψήφο – Μία έδρα χωρίζει Άντερσον και Κρίστερσον

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Στην κόψη του ξυραφιού βρίσκονται οι βουλευτικές εκλογές στη Σουηδία, με το μπλοκ της Μαγκνταλένα Άντερσον να διατηρεί προβάδισμα μόλις μίας έδρας έναντι της κυβερνητικής συμμαχίας του Ουλφ Κρίστερσον. Η αρχική εικόνα μιας καθαρής επικράτησης της κεντροαριστεράς εξανεμίστηκε όσο προχωρούσε η καταμέτρηση και πλέον ακόμη και μερικές χιλιάδες ψήφοι μπορεί να καθορίσουν ποιος θα κυβερνήσει τη χώρα.

Με περίπου το 90% των ψήφων καταμετρημένο, τα κόμματα της κεντροαριστερής αντιπολίτευσης, υπό τους Σοσιαλδημοκράτες της Μαγκνταλένα Άντερσον, εξασφάλιζαν 175 έδρες, ενώ το δεξιό μπλοκ του απερχόμενου πρωθυπουργού Ουλφ Κρίστερσον ακολουθούσε με 174.

Στις 22:30 τοπική ώρα (23:30 ώρα Ελλάδας), η δημόσια τηλεόραση SVT υπολόγιζε ότι μόλις περίπου 20.000 ψήφοι χώριζαν τα δύο στρατόπεδα, αποτυπώνοντας το πόσο οριακή είναι η μάχη.

Τα πρώτα exit polls, όταν έκλεισαν οι κάλπες, είχαν δείξει σαφέστερο προβάδισμα των κομμάτων της αριστεράς και είχαν δημιουργήσει την εντύπωση ότι η χώρα βρισκόταν σε τροχιά αλλαγής κυβέρνησης. Καθώς όμως άρχισαν να ενσωματώνονται τα πραγματικά αποτελέσματα, η διαφορά μειώθηκε δραματικά.

Άντερσον: «Αν παραμείνει έτσι, η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση»

Λίγο πριν από τα μεσάνυχτα, η Μαγκνταλένα Άντερσον εμφανίστηκε ενώπιον των υποστηρικτών της, αποφεύγοντας να πανηγυρίσει πρόωρα.

«Θα πρέπει να περιμένουμε το τελικό εκλογικό αποτέλεσμα. Αλλά το μήνυμά μου είναι ξεκάθαρο: εμείς οι Σοσιαλδημοκράτες θα είμαστε πάντα έτοιμοι να αναλάβουμε την ευθύνη για το αποτέλεσμα. Φαίνεται ότι θα είναι πολύ οριακό», ανέφερε.

«Αυτή τη στιγμή, όμως, προηγούμαστε. Αν παραμείνει έτσι, τότε η Σουηδία θα έχει νέα κυβέρνηση. Πρέπει, όμως, να περιμένουμε το τελικό αποτέλεσμα», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας ότι κάθε ψήφος πρέπει να καταμετρηθεί.

Οι Σοσιαλδημοκράτες παραμένουν το μεγαλύτερο κόμμα της Σουηδίας, αν και η επίδοσή τους φαίνεται να είναι μία από τις χειρότερες των τελευταίων δεκαετιών.

Κρίστερσον: «Ακόμη δεν έχουμε τελικό νικητή»

Στο αντίπαλο στρατόπεδο, ο Ουλφ Κρίστερσον ξεκαθάρισε ότι δεν θεωρεί χαμένη τη μάχη.

«Οι ψηφοφόροι είπαν τη γνώμη τους, αλλά ακόμη δεν έχουμε τελικό αποτέλεσμα», δήλωσε στους υποστηρικτές του.

«Το ποια κυβέρνηση θα ηγηθεί της Σουηδίας τα επόμενα χρόνια παραμένει ανοικτό ερώτημα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε αυτή η κυβέρνηση να είναι η καλύτερη δυνατή για τη χώρα μας», πρόσθεσε.

Η εκλογική αρχή είχε προειδοποιήσει ότι η πλήρης εικόνα μπορεί να καθυστερήσει, καθώς απομένουν ψήφοι που θα ενσωματωθούν στην καταμέτρηση τις επόμενες ημέρες.

Υποχώρησαν οι Σουηδοί Δημοκράτες

Η βραδιά δεν εξελίχθηκε όπως ήλπιζαν οι ακροδεξιοί Σουηδοί Δημοκράτες (SD), οι οποίοι διεκδικούσαν για πρώτη φορά άμεση συμμετοχή στην κυβέρνηση.

Το κόμμα υποχώρησε από τη δεύτερη στην τρίτη θέση μεταξύ των πολιτικών δυνάμεων της χώρας, παρά την ισχυρή επιρροή που άσκησε στην κυβερνητική πολιτική την προηγούμενη τετραετία.

Οι Σουηδοί Δημοκράτες είχαν στηρίξει από το κοινοβούλιο την κυβέρνηση των Μετριοπαθών, των Χριστιανοδημοκρατών και των Φιλελευθέρων. Η συνεργασία αυτή το 2022 είχε σπάσει ένα μακροχρόνιο πολιτικό ταμπού στη Σουηδία, λόγω των νεοναζιστικών ριζών του SD.

Τα τελευταία χρόνια το κόμμα επιχείρησε να μετριάσει τη δημόσια εικόνα του, εξακολουθώντας ωστόσο να συνδέει έντονα τη μετανάστευση με την εγκληματικότητα.

Από το «Make America Great Again» στο «Make Sweden Sweden Again»

Στη φετινή εκστρατεία οι Σουηδοί Δημοκράτες κινήθηκαν ακόμη πιο επιθετικά.

Το σύνθημα «Make Sweden Sweden Again» παρέπεμπε ευθέως στο «Make America Great Again» του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ ιδιαίτερη συζήτηση προκάλεσαν διαφημίσεις του κόμματος σε λεωφορεία.

Σε μία από αυτές αναγραφόταν: «Σου λείπει το Μογκαντίσου; Το επίδομα επαναπατρισμού θα σε βοηθήσει να επιστρέψεις στο σπίτι». Οι διαφημίσεις αποσύρθηκαν όταν οδηγοί αρνήθηκαν να εργαστούν σε λεωφορεία που τις έφεραν.

Ο επικεφαλής των Σουηδών Δημοκρατών, Τζίμι Άκεσον, κατηγορήθηκε επίσης για σεξισμό όταν, στη διάρκεια τηλεοπτικού debate, ρώτησε τη Μαγκνταλένα Άντερσον γιατί ήταν «τόσο θυμωμένη».

Η υπόθεση με τις καταγγελίες για ρωσικές διασυνδέσεις

Προεκλογική πίεση δέχθηκε και ένα ακόμη κορυφαίο στέλεχος του SD, ο Γκούσταβ Γκέλερμπραντ, μετά από έρευνα του Expo που συνέδεσε τη Ρωσίδα σύντροφό του με Ρώσους κρατικούς παράγοντες και τη διάδοση ρωσικής προπαγάνδας.

Η σύντροφός του εργάζεται ως δημόσια υπάλληλος για το κόμμα στο κοινοβούλιο.

Ο Γκέλερμπραντ απέρριψε τις αιτιάσεις, υποστηρίζοντας ότι επρόκειτο για «μεμονωμένες πληροφορίες» που χρησιμοποιήθηκαν για να δημιουργήσουν υποψίες εξαιτίας της ρωσικής καταγωγής της, και στη συνέχεια τέθηκε σε άδεια.

Μία εξαιρετικά πολωμένη προεκλογική περίοδος

Η εκλογική μάχη χαρακτηρίστηκε από ασυνήθιστα υψηλούς τόνους, προσωπικές επιθέσεις μεταξύ των πολιτικών αρχηγών, αλληλοκατηγορίες για παραπληροφόρηση και εκστρατείες με εμφανείς επιρροές από το MAGA.

Οι τελευταίες δημοσκοπήσεις προμήνυαν άλλωστε το θρίλερ, με μία από αυτές να καταγράφει διαφορά μόλις 0,3 ποσοστιαίων μονάδων ανάμεσα στα δύο μπλοκ.

Το ενδιαφέρον των ψηφοφόρων ήταν ιδιαίτερα υψηλό. Τα εκλογικά τμήματα άνοιξαν στις 08:00 και 3,6 εκατομμύρια Σουηδοί είχαν ήδη ψηφίσει πρόωρα, αριθμός-ρεκόρ, ενώ σε αρκετές περιοχές καταγράφηκαν μεγάλες ουρές.

Η δύσκολη εξίσωση της επόμενης κυβέρνησης

Ανεξάρτητα από το τελικό αποτέλεσμα, οι διαπραγματεύσεις για τον σχηματισμό κυβέρνησης αναμένεται να είναι δύσκολες και ενδέχεται να διαρκέσουν εβδομάδες ή ακόμη και μήνες.

Το δεξιό μπλοκ αποτελείται από τους Μετριοπαθείς, τους Χριστιανοδημοκράτες και τους Φιλελεύθερους, με τους Σουηδούς Δημοκράτες να το στηρίζουν.

Εφόσον η δεξιά κερδίσει, το SD έχει λάβει υποσχέσεις για αναβαθμισμένο ρόλο και σημαντικά υπουργικά χαρτοφυλάκια, κάτι που θα σηματοδοτούσε την πρώτη άμεση συμμετοχή του στην κυβέρνηση.

Η κεντροαριστερή πλευρά αποτελείται από τους Σοσιαλδημοκράτες, το Κόμμα του Κέντρου, τους Πράσινους και το Αριστερό Κόμμα, τα οποία όμως έχουν σημαντικές μεταξύ τους πολιτικές διαφορές.

«Θα κοιμηθούμε με την αβεβαιότητα»

Η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και επικεφαλής των Χριστιανοδημοκρατών Έμπα Μπους παραδέχθηκε ότι το αποτέλεσμα μπορεί να παραμείνει ασαφές για ημέρες.

Η Σουηδία, είπε, θα πάει «για ύπνο με την αβεβαιότητα», επιμένοντας ωστόσο ότι η σημερινή δεξιά συμμαχία αποτελεί τη μόνη συνεκτική κυβερνητική εναλλακτική.

«Αυτό θα είναι πραγματικό θρίλερ. Μπορεί να υπάρχει αβεβαιότητα μέχρι την Τετάρτη», ανέφερε.

«Mamma Mia» έγινε… «Magdalena»

Η ημέρα των εκλογών είχε και πιο ανάλαφρες στιγμές.

Ο Μπένι Άντερσον των ABBA εξέφρασε δημόσια τη στήριξή του στην επικεφαλής των Σοσιαλδημοκρατών, παίζοντας για τους υποστηρικτές της κόμματος μια παραλλαγμένη εκδοχή του «Mamma Mia», στην οποία το γνωστό ρεφρέν είχε αντικατασταθεί από το… «Magdalena».

Η ίδια η Άντερσον, αφού ψήφισε στο προάστιο Νάκα της Στοκχόλμης, χαρακτήρισε την προεκλογική περίοδο «ιστορία δύο όψεων».

Όπως είπε, υπήρχαν «πολλά ψέματα και καυγάδες», αλλά παράλληλα συνάντησε «πάρα πολλούς λογικούς ανθρώπους σε ολόκληρη τη χώρα», προσθέτοντας ότι στόχος της είναι «η νίκη και μια νέα κατεύθυνση για τη Σουηδία».

Η σκληρή σύγκρουση Κρίστερσον – Άντερσον

Ο Κρίστερσον, από την πλευρά του, εστίασε τις τελευταίες ημέρες της καμπάνιας στην εγκληματικότητα και ιδιαίτερα στις μειωμένες ποινές που προβλέπονται σε ορισμένες περιπτώσεις πολλαπλών αδικημάτων.

Κατηγόρησε την Άντερσον ότι δεν υπερασπίζεται επαρκώς τις γυναίκες που πέφτουν θύματα βιασμού, με εκείνη να απαντά ότι ο πρωθυπουργός εργαλειοποιεί τη βία των ανδρών κατά των γυναικών για προεκλογικούς σκοπούς.

Μετά την ψήφο του στην πόλη Στρένγκνες, δυτικά της Στοκχόλμης, ο Κρίστερσον δήλωσε ότι «η δυναμική είναι με το μέρος μας», παρά την υποχώρηση της παράταξής του στις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Υγεία, εγκληματικότητα, μετανάστευση και οικονομία

Για τους Σουηδούς ψηφοφόρους, τα σημαντικότερα θέματα της αναμέτρησης ήταν η υγειονομική περίθαλψη, η δημόσια ασφάλεια και η εγκληματικότητα, η μετανάστευση και η οικονομία.

Μεγάλο μέρος της προεκλογικής αντιπαράθεσης επικεντρώθηκε επίσης στα οικονομικά των νοικοκυριών.

Όπως παρατήρησε ο πολιτικός συντάκτης της σουηδικής δημόσιας ραδιοφωνίας Φρέντρικ Φούρτενμπαχ, τα κόμματα επιχείρησαν να ξεπεράσουν το ένα το άλλο σε υποσχέσεις οικονομικής στήριξης: «Ήταν ένα είδος δημοπρασίας».

Το τελικό αποτέλεσμα, πάντως, παραμένει ανοικτό. Και με μία μόνο έδρα να χωρίζει τα δύο στρατόπεδα, κάθε ψήφος μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική όχι μόνο για τον νικητή των εκλογών, αλλά και για την πολιτική κατεύθυνση της Σουηδίας τα επόμενα χρόνια.

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