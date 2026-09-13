Ομάν: Αναβλήθηκε η συνάντηση χωρών του Κόλπου και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Αναβλήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στη Σαλάλα του Ομάν, με αντικείμενο πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την αναβολή ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, επισημαίνοντας ότι η χώρα του εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες για διάλογο που θα συμβάλει στη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

«Για λόγους συναίνεσης» η αναβολή

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ομανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ομάν «παραμένει δεσμευμένο στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην ευρύτερη περιοχή.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε από την πλευρά του ότι αποφασίστηκε η συνάντηση «να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ώστε «να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η αναβολή δεν αποτέλεσε μονομερή απόφαση, αλλά συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ.

Διαβάστε επίσης:

Εκλογές στη Σουηδία: Οριακό προβάδισμα για την κεντροαριστερά σύμφωνα με δύο exit poll – Υποχωρεί η ακροδεξιά

Ανείπωτη τραγωδία στο Καζακστάν: 27χρονη έπεσε από τον 15ο όροφο πάνω σε καρότσι με παιδί – Νεκροί και οι δύο (Video)



Τρόμος σε τρένο που επέβαινε ο Μπόρις Τζόνσον και σύμβουλος του Μερτς – Ειδοποιήθηκαν για χτύπημα από drone, τελικά χτύπησαν άλλο τρένο 2χλμ πιο πίσω