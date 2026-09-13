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13.09.2026 23:10

Ομάν: Αναβλήθηκε η συνάντηση χωρών του Κόλπου και Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

13.09.2026 23:10
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Αναβλήθηκε η συνάντηση εκπροσώπων των χωρών του Κόλπου και του Ιράν, η οποία επρόκειτο να πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στη Σαλάλα του Ομάν, με αντικείμενο πιθανές συμφωνίες για τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ.

Την αναβολή ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν, Μπαντρ Αλμπουσάιντι, επισημαίνοντας ότι η χώρα του εξακολουθεί να στηρίζει τις προσπάθειες για διάλογο που θα συμβάλει στη σταθερότητα και τη συνεργασία στην περιοχή.

«Για λόγους συναίνεσης» η αναβολή

Σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ, ο Ομανός υπουργός Εξωτερικών ανέφερε ότι «για λόγους συναίνεσης, η περιφερειακή συνάντηση που ήταν προγραμματισμένη για αύριο στη Σαλάλα αναβάλλεται».

Παράλληλα, τόνισε ότι το Ομάν «παραμένει δεσμευμένο στον διάλογο που ενισχύει τη σταθερότητα και τη συνεργασία» στην ευρύτερη περιοχή.

Το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων του Ομάν, ONA, μετέδωσε από την πλευρά του ότι αποφασίστηκε η συνάντηση «να μετατεθεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία», ώστε «να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για έναν εποικοδομητικό διάλογο».

Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Fars, η αναβολή δεν αποτέλεσε μονομερή απόφαση, αλλά συμφωνήθηκε από κοινού μεταξύ Τεχεράνης και Μουσκάτ.

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