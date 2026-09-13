Super League: Μόνος πρώτος ο Παναθηναϊκός, 2ος ο ΠΑΟΚ που πήρε το ντέρμπι με τον Άρη – Γκέλες για ΑΕΚ και Ολυμπιακό

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Ο Παναθηναϊκός ήταν ο μεγάλος κερδισμένος της 4ης αγωνιστικής της Super League, καθώς επικράτησε εύκολα του Παναιτωλικού με 3-0, έκανε το απόλυτο «4 στα 4» και έμεινε μόνος στην κορυφή της βαθμολογίας. Οι «πράσινοι» αξιοποίησαν στο έπακρο τόσο την ισοπαλία της ΑΕΚ στην Τρίπολη με τον Αστέρα (1-1), όσο και την εντός έδρας ήττα του Ολυμπιακού από τον ΟΦΗ (0-1).

Στους κερδισμένους της αγωνιστικής συγκαταλέγεται και ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε με 2-0 του Άρη στο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και ανέβηκε στη δεύτερη θέση, όπου ισοβαθμεί με Παναιτωλικό και ΟΦΗ.

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0: «Καθάρισε» νωρίς και έκανε το 4Χ4

Ο Παναθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια αντίδρασης στον Παναιτωλικό και έφτασε με άνεση στη νίκη με 3-0, συνεχίζοντας αήττητος και με το απόλυτο στο ξεκίνημα της Stoiximan Super League.

Όπως και στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, το «τριφύλλι» άνοιξε το σκορ με κεφαλιά του Ταμπόρδα στο 14ο λεπτό, έπειτα από εξαιρετική σέντρα του Αντίνο με το δεξί από την αριστερή πλευρά. Το 2-0 σημείωσε στο 39’ ο Αζεντίν Ουναΐ, με εντυπωσιακό δεξί τελείωμα λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή, μετά από κλέψιμο των «πράσινων» και κάθετη πάσα του Καλάμπρια. Το τελικό 3-0 διαμόρφωσε στις καθυστερήσεις ο Καλάμπρια, ο οποίος εκτέλεσε εύστοχα το πέναλτι που κέρδισε ο ίδιος.

ΠΑΟΚ – Άρης 2-0: Ο «Δικέφαλος» πήρε το ντέρμπι

Ο ΠΑΟΚ εκμεταλλεύτηκε τα αμυντικά λάθη του Άρη και, με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις κρίσιμες στιγμές, επικράτησε με 2-0 στην Τούμπα.

Μοιραίος για την ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου ήταν ο Φαμπιάνο Λέισμαν. Ο Βραζιλιάνος υπέπεσε σε πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε ο Σερίφ Εντιαγέ στο 32’ για το 1-0, ενώ από δική του παρέμβαση προήλθε και το δεύτερο γκολ των γηπεδούχων, με τον Αντρίγια Ζίβκοβιτς να γράφει το 2-0 στο 41’.

Η ομάδα του Αλέσιο Λίσι επέστρεψε έτσι στις νίκες και ανέβηκε στη δεύτερη θέση της βαθμολογίας.

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1: Νέα εκτός έδρας απώλεια

Στο 1-1 έμειναν Αστέρας Τρίπολης και ΑΕΚ στο «Θ. Κολοκοτρώνης», με τους Αρκάδες να «φρενάρουν» τους περσινούς πρωταθλητές.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 21’ έπειτα από αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ο Αστέρας ισοφάρισε στο 31’ με τον Μπαρτόλο.

Για την ΑΕΚ ήταν η δεύτερη συνεχόμενη εκτός έδρας ισοπαλία, μετά το 1-1 με την Κηφισιά στη Λεωφόρο.

Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0: Πρώτος βαθμός για τους Βοιωτούς

Χωρίς νικητή και χωρίς γκολ ολοκληρώθηκε η αναμέτρηση της Κηφισιάς με τον Λεβαδειακό στο «Απόστολος Νικολαΐδης».

Η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο δημιούργησε περισσότερες ευκαιρίες και είχε, μεταξύ άλλων, δοκάρι με τον Μπένι, με αποτέλεσμα να μπορεί να αισθάνεται αδικημένη από το τελικό 0-0.

Από την άλλη πλευρά, η ομάδα του Ηλία Χαραλάμπους πήρε τον πρώτο βαθμό της στη φετινή Super League.

Καλαμάτα – Βόλος 3-1: Ιστορική νίκη με ανατροπή

Την πρώτη της νίκη στη φετινή Super League, αλλά και την πρώτη της στα «σαλόνια» του ελληνικού ποδοσφαίρου έπειτα από 25 χρόνια, πανηγύρισε η Καλαμάτα.

Οι Μεσσήνιοι επικράτησαν με 3-1 του Βόλου στο γήπεδο Περιστερίου, πραγματοποιώντας εντυπωσιακή ανατροπή στο δεύτερο ημίχρονο. Μεγάλος πρωταγωνιστής ήταν ο Έρικ Χάμζα, ο οποίος σημείωσε δύο γκολ, ενώ το τρίτο πέτυχε ο Μπολιβάρ.

Ο Βόλος είχε προηγηθεί στο 26’ με τον Μαρκ Γκονζάλες, ενώ είχε και δύο δοκάρια στη διάρκεια της αναμέτρησης.

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1: Μεγάλη έκπληξη στο Φάληρο

Το μεγάλο «μπαμ» της αγωνιστικής έκανε ο ΟΦΗ, ο οποίος επικράτησε με 1-0 του Ολυμπιακού στο Φάληρο, στο πρώτο χρονικά παιχνίδι της 4ης αγωνιστικής. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε στο 66ο λεπτό ο Κέναν Κόντρο, με εξαιρετική δημιουργία και εκτέλεση.

Το παιχνίδι αποτέλεσε και την πρεμιέρα του Ιμανόλ Αλγκουαθίλ στον πάγκο του Ολυμπιακού.

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1: Μοιράστηκαν βαθμούς και δοκάρια

Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν Ηρακλής και Ατρόμητος στο Πανθεσσαλικό Στάδιο, σε ένα παιχνίδι που έγινε ιδιαίτερα συναρπαστικό στο δεύτερο ημίχρονο.

Οι Περιστεριώτες προηγήθηκαν στο 24’ με γκολ του Σωτήρη Τσιλούλη, το οποίο κατακυρώθηκε μετά από έλεγχο του VAR.

Ο Ηρακλής ισοφάρισε στο 73’ με τον Πέδρο Μάρκες, ενώ οι δύο ομάδες είχαν από ένα δοκάρι. Οι «κυανόλευκοι» διαμαρτυρήθηκαν, πάντως, για γκολ που ακυρώθηκε στο 90’+4’.

Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής

Ολυμπιακός – ΟΦΗ 0-1

Ηρακλής – Ατρόμητος 1-1

Καλαμάτα – Βόλος 3-1

Αστέρας Τρίπολης – ΑΕΚ 1-1

Κηφισιά – Λεβαδειακός 0-0

ΠΑΟΚ – Άρης 2-0

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0

Η βαθμολογία μετά από 4 αγώνες

Παναθηναϊκός 12 ΠΑΟΚ 9 Παναιτωλικός 9 ΟΦΗ 9 ΑΕΚ 8 Ολυμπιακός 7 Άρης 6 Ηρακλής 5 Καλαμάτα 4 Ατρόμητος 2 Βόλος 2 Κηφισιά 2 Αστέρας Τρίπολης 1 Λεβαδειακός 1

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