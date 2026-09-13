Πράσινη κορυφή: Ο Παναθηναϊκός 3-0 τον Παναιτωλικό (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Ο Παναθηναϊκός συνεχίζει την χωρίς φρένα πορεία του στη Super League, καθώς επικράτησε και του Παναιτωλικού με 3-0 και πλέον βρίσκεται μόνος του στην κορυφή.

Ο Ταμπόρδα στο 14′ με ακόμα μία κεφαλιά άνοιξε το σκορ, με τον Ουναΐ στο 39′ με πολύ δυνατό σουτ να κάνει το 2-0. Το… κερασάκι στην τούρτα έβαλε στις καθυστερήσεις ο Καλάμπρια με πέναλτι.

Οι «πράσινοι» έχουν το απόλυτο με 12 βαθμούς και είναι στην πρώτη θέση της βαθμολογίας, με τον «Τίτορμο» να μένει στους 9 και να υποχωρεί τρίτος.

Η ροή του αγώνα

Το «τριφύλλι» μπήκε πιο δυναμικά και πιο ορεξάτα στην αναμέτρηση, με τον Ουναΐ να δείχνει από νωρίς ότι θα αποτελέσει κίνδυνο για την άμυνα του «Τίτορμου».

Στο 12’ ήρθε η πρώτη ευκαιρία για τον Παναθηναϊκό, με τον Ταμπόρδα να παίρνει την μπάλα μετά από κακή απομάκρυνση του Παναιτωλικού, αλλά το σουτ του έφυγε πάνω από τα δοκάρια του Κουτσερένκο.

Το προβάδισμα δεν άργησε να έρθει για τους «πράσινους», με τον Ταμπόρδα να βρίσκει και πάλι δίχτυα! Ο Αντίνο έβγαλε σέντρα από τα δεξιά, ο Αργεντινός βρέθηκε μόνος του μέσα στην «καρδιά» της περιοχής και για ακόμα ένα ματς σκόραρε με το κεφάλι και άνοιξε το σκορ.

Λίγο αργότερα ο Λατίνος (20’) έγινε αναγκαστική αλλαγή, καθώς αντιμετώπισε πρόβλημα τραυματισμού. Ο Παναιτωλικός στο 22’ δημιούργησε την πρώτη του ευκαιρία στον αγώνα, με το πλασέ του Μπάσι να φεύγει άουτ.

Το επόμενο δεκάλεπτο κύλησε με το «τριφύλλι» να προσπαθεί να βρει τρόπο να πετύχει και δεύτερο τέρμα, κάτι που δεν έγινε στο 32’, όταν ο Ουναΐ έκανε σέντρα η μπάλα έφτασε στον Λιβάι Γκαρσία μετά την ασταθή απομάκρυνση του Κουτσερένκο, ο οποίος από τη μεγάλη περιοχή σούταρε ψηλά.

Ο Ντέσερς προσπάθησε με το κεφάλι στο 36’ να σκοράρει μετά τη σέντρα του Κυριακόπουλου, αλλά η μπάλα έφυγε δίπλα από την εστία των φιλοξενούμενων.

Στο 39’ οι «πράσινοι» διπλασίασαν τα τέρματά τους με τρομερό σουτ του Ουναΐ. Ο Λούζα έκλεψε την μπάλα, εκείνη έφτασε στον Καλάμπρια, ο οποίος με υπέρχοη κάθετη βρήκε τον Μαροκινό χαφ που με φοβερό σουτ νίκησε τον Κουτσερένκο για το 2-0.

Τέσσερα λεπτά αργότερα ο Λούζα έπιασε ένα απίστευτο πλασέ, όμως η μπάλα έφυγε ελάχιστα δίπλα από την εστία του Παναιτωλικού, ενώ στο 44’ ο Ντέσερς πέρασε και τον Κουτσερένκο, όμως ο Γκράναθ πρόλαβε κι έδιωξε σε κόρνερ προ κενής εστίας.

Η πρώτη καλή στιγμή στο δεύτερο μέρος ήρθε στο 47’, με τον Κυριακόπουλο να κάνει ωραία κούρσα, όμως ο Κουτσερένκο μπλόκαρε άνετα το σουτ του Έλληνα μπακ.

Πέντε λεπτά αργότερα ο Ουναΐ συνεργάστηκε με τον Ντέσερς, αλλά το σουτ που επιχείρησε ο Μαροκινός έφυγε άουτ, στην εξέλιξη της φάσης ο Κουτσερένκο έδιωξε με υπερένταση την προσπάθεια του Λιβάι Γκαρσία.

Ο Ντέσερς έκανε ωραία κίνηση στην περιοχή μετά την πάσα του Κάνγκουα, ωστόσο το σουτ που επιχείρησε έφυγε αρκετά μέτρα από την εστία του Παναιτωλικού.

Το «τριφύλλι» συνέχισε να κυριαρχεί στον αγωνιστικό χώρο και δεν άφησε κανέναν χώρο στους φιλοξενούμενους για να καταγέρουν να ξαναμπούν στο ματς.

Ο «Τίτορμος» είχε ευκαιρία στο 68′ για να μειώσει σε 2-1, αλλά ο Πένια απέκρουσε το αδύναμο σουτ του Τζενεπό. Στην εξέλιξη της φάσης ο Τετέι έκανε απίστευτη κούρσα, βρέθηκε στην περιοχή των «καναρινιών» κι έκανε το σουτ από πλάγια θέση, το οποίο πέρασε άουτ.

Έπειτα από αρκετή ώρα ο Παναθηναϊκός απείλησε με τον Καμαρά στο 78′, το σουτ του οποίου κόντραρε και πέρασε κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα ο Πελίστρι έκανε εκπληκτική προσπάθεια και πέρασε τους πάντες, αλλά η άμυνα του Παναιτωλικού απομάκρυνε πριν η μπάλα περάσει τη γραμμή.

Ο Κάνγκουα στο 81′ δοκίμασε το πόδι του, αλλά ο Κουτσερένκο έκανε εντυπωσιακή επέμβαση και γλίτωσε την ομάδα του από το 3-0. Πέντε λεπτά μετά ο Ουκρανός πορτιέρε αρνήθηκε το γκολ τόσο στον Κάνγκουα, όσο και στον Τετέι σε διαδοχικές φάσεις.

Στις καθυστερήσεις ο Τζενεπό γκρέμισε τον Καλάμπρια, με τον Ιταλό να κερδίζει πέναλτι να το εκτελεί και να διαμορφώνει το τελικό 3-0.

Παναθηναϊκός – Παναιτωλικός 3-0

Διαιτητής: Σταύρος Τσιμεντερίδης (ΕΠΣ Κοζάνης)

Κίτρινες: Καμαρά, – Στάγιτς, Γκράναθ.

Παναθηναϊκός (Τζέικομπ Νίστρουπ): Πένια, Καλάμπρια, Ντε Φράι, Φαν Ντρόνγκελεν, Κυριακόπουλος, Καμαρά, Λούζα (61′ Κάνγκουα), Ουναΐ (61′ Τετέι), Ταμπόρδα (20’ Λιβάι Γκαρσία), Αντίνο (76′ Πελίστρι), Ντέσερς (76′ Τσάπρας).

Παναιτωλικός (Γιάννης Αναστασίου): Κουτσερένκο, Μαυρίας (63′ Προδρομίτης), Γκράναθ, Στάγιτς, Αποστολόπουλος, Εράκοβιτς (56′ Οπόκου), Σατσιάς (30’ Εστέμπαν), Μπάσι, Τζενεπό, Άλεξιτς (46′ Νακάμπα), Μεχία (56′ Μπάτζι).

Διαβάστε επίσης:

«Αφεντικό» της Θεσσαλονίκης ο ΠΑΟΚ – 2-0 τον Άρη στην Τούμπα (Video)

Αστέρας AKTOR – AEK 1-1: Δεύτερη γκέλα για την Ένωση στο πρωτάθλημα

Καλαμάτα – Βόλος 3-1: Πρώτη νίκη για τους Μεσσήνιους με τρομερή ανατροπή

