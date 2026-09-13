Αστέρας AKTOR – AEK 1-1: Δεύτερη γκέλα για την Ένωση στο πρωτάθλημα

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Δεύτερη γκέλα… ολκής στο ξεκίνημα της φετινής Super League κάνει η ΑΕΚ.

Η πρωταθλήτρια μετά το 1-1 με την Κηφισιά, έμεινε στην ισοπαλία με το ίδιο σκορ και στην έδρα του Αστέρα Τρίπολης.

Η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς προηγήθηκε στο 21’ με το αυτογκόλ του Λάσκαρη, όμως ο Αστέρας έφερε το ματς στα… ίσα με τον Μπαρτόλο στο 31’.

Το παιχνίδι

Η ΑΕΚ είχε την πρώτη σημαντική στιγμή στον αγώνα στο 10’ όταν σε εκτέλεση έμμεσου φάουλ, ο Μαρίν σούταρε με δύναμη πάνω απ’ τα δοκάρια. Στο αμέσως επόμενο λεπτό, ο Αστέρας «απάντησε» όταν σε μπαλιά του Μπαρτόλο, ο Κετού έφυγε στο χώρο και σούταρε, αλλά απέκρουσε στη γωνία του ο Μπρινιόλι.

Στο 17’ ο Μάγερ «έσκαψε» υπέροχα για τον Γιόβιτς, αλλά η άμυνα του Αστέρα πρόλαβε κι ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε, ενώ δύο λεπτά μετά ο Μαρίν έκανε το λάθος, ο Μπαρτόλο έφυγε από τα δεξιά κι έκανε την ντρίμπλα πάνω στον Ρέλβας, όμως ο Πορτογάλος πρόλαβε να σταματήσει το σουτ.

Στο 21’ η ΑΕΚ άνοιξε το σκορ, όταν ο Μάγερ έδωσε ωραία πάσα στον Ρότα από τα δεξιά, εκείνος γύρισε παράλληλα και ο Λάσκαρης έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του, στην προσπάθεια να αποκρούσει για το 0-1 των «κιτρινόμαυρων».

Οι γηπεδούχοι, ωστόσο, είχαν «απάντηση». Στο 31’ ο Μουκουντί έκανε πολύ μεγάλο σφάλμα και δεν έδιωξε την μπάλα (βρήκε… αέρα), ο Μακέντα έκλεψε και την έστρωσε στον Μπαρτόλο, ο οποίος δεν αστόχησε, ισοφαρίζοντας σε 1-1 για τον Αστέρα.

Πριν το ημίχρονο (43’) ο Μπρινιόλι βρήκε τον Γκατσίνοβιτς με βολέ, εκείνος κατέβασε την μπάλα κι έδωσε στον Ζίνι, αλλά ο Κετού τον εμπόδισε κι ο Χατζηεμμανουήλ μπλόκαρε το σουτ.

Στο 64’ ο Μπρινιόλι έκανε την επέμβαση του αγώνα, έπειτα από καταπληκτική ενέργεια και δυνατό σουτ του Μπαρτόλο, ενώ στο 76’ ο Ιταλός γκολκίπερ της ΑΕΚ έκανε άλλη μία «μεγάλη» απόκρουση σε πλασέ του Μέντες απ’ τα αριστερά.

Στο 87’ σε γύρισμα του Ρότα, ο Γιόβιτς βρέθηκε στην περιοχή, αλλά το πλασέ του ήταν αδύναμο κι έδιωξε πάνω στη γραμμή ο Μπρόρσον, ενώ στο αμέσως επόμενο λεπτό ο Σέρβος φορ της ΑΕΚ πλάσαρε άουτ από το ύψος της μικρής περιοχής.

Διαιτητής: Τάσος Παπαπέτρου (Αθήνας)

Κίτρινες: 54’ Μπαρτόλο – 4’ Μάγερ

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΑΣΤΕΡΑΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ (Γιώργος Αντωνόπουλος): Χατζηεμμανουήλ, Κώτσιρας, Τζόρνταν Σίλβα, Μπρόρσον, Λάσκαρης, Μέντες, Κουρμπέλης (74’ Μπουζούκης), Έντερ, Μπαρτόλο (90’+2′ Τερεζίου), Κετού (82’ Παπακανέλλος), Μακέντα (74’ Ρικαρντίνιο).

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Μπρινιόλι, Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας, Πήλιος, Μαρίν, Αριάγκα (52’ Βάργκα), Μάγερ, Γκατσίνοβιτς (52’ Κοϊτά), Ζίνι (88’ Μάνταλος), Γιόβιτς.

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