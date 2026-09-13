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13.09.2026 13:36

US Open: Έσπασε τη ρακέτα της η Σαμπαλένκα μετά την ήττα της στον τελικό (Video)

13.09.2026 13:36
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Ξέσπασε η Αρίνα Σαμπαλένκα μετά την ήττα της στον τελικό του US Open, με τη Λευκορωσίδα να μην μπορεί να συγκρατήσει τον θυμό και την απογοήτευσή της. Λίγα δευτερόλεπτα μετά τον τελευταίο πόντο, η τενίστρια κάθισε στον πάγκο της και άρχισε να χτυπά με δύναμη τη ρακέτα της στο κορτ, μέχρι που την έσπασε.

Το έντονο ξέσπασμα σημειώθηκε την ώρα που, σε απόσταση λίγων μέτρων, η Έλενα Ριμπάκινα πανηγύριζε τη μεγάλη νίκη της. Η Ριμπάκινα επικράτησε με 6-4, 5-7, 6-2 και κατέκτησε για πρώτη φορά το US Open, στερώντας από τη Σαμπαλένκα την ευκαιρία να πανηγυρίσει τρίτο διαδοχικό τίτλο στη διοργάνωση. Παράλληλα, η Ριμπάκινα ανέβηκε στο Νο 1 της παγκόσμιας κατάταξης.

Οι τηλεοπτικές κάμερες κατέγραψαν τη στιγμή. Αρχικά, το ενδιαφέρον στράφηκε στη Ριμπάκινα, η οποία χαιρετούσε το κοινό, όμως λίγα δευτερόλεπτα αργότερα το πλάνο μεταφέρθηκε στη Σαμπαλένκα. Η 28χρονη τενίστρια, εμφανώς εκνευρισμένη, χτυπούσε ξανά και ξανά τη ρακέτα της στο έδαφος, μέχρι να την καταστρέψει, πριν την αφήσει δίπλα της.

Η Σαμπαλένκα δεν προσπάθησε να κρύψει την ένταση που ένιωθε μετά την απώλεια του τίτλου. Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, μίλησε ανοιχτά για όσα συνέβησαν και εξήγησε πως η αντίδρασή της ήταν ένας τρόπος να εκτονώσει τη συσσωρευμένη πίεση.

«Είναι πολύ δύσκολο να ελέγξεις τα συναισθήματά σου όταν χάνεις έναν τελικό Grand Slam και κυνηγάς το τρίτο συνεχόμενο», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, δεν ήθελε να κρατήσει μέσα της τον θυμό και την απογοήτευση, καθώς φοβόταν ότι αυτό θα έκανε ακόμη δυσκολότερη τη διαχείριση των συναισθημάτων της στη συνέχεια.

«Ήθελα απλώς να αφήσω όλη αυτή την επιθετικότητα και την απογοήτευση να βγει προς τα έξω», είπε χαρακτηριστικά.

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