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13.09.2026 13:48

Με την Ακρόπολη στο στήθος: Η νέα εντός έδρας φανέλα του Παναθηναϊκού

13.09.2026 13:48
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Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός αποκάλυψε σήμερα (13/9) την νέα φανέλα για τους εντός έδρας αγώνες της ομάδας, με το μνημείο της Ακρόπολης να δεσπόζει στο μπροστινό μέρος της εμφάνισης των «πρασίνων», ενώ ιδιαίτερη θέση έχει και η κατάκτηση της Euroleague το 2024.

Στην σχετική ανακοίνωση της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, αναφέρεται μεταξύ άλλων:

«Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR και η adidas παρουσιάζουν τη νέα εντός έδρας εμφάνιση της ομάδας για τη σεζόν 2026/27, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας νέας αγωνιστικής περιόδου και ενός ακόμη κεφαλαίου στην ιστορία του συλλόγου. Η επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς, του προπονητή που έχει γράψει τη δική του ιστορία στον Παναθηναϊκό AKTOR, έρχεται να σηματοδοτήσει συμβολικά την έναρξη αυτής της νέας εποχής.

Η νέα εμφάνιση αντλεί έμπνευση από την Αθήνα και την ταυτότητα του Παναθηναϊκού AKTOR, καθώς το εμβληματικό πράσινο της ομάδας συναντά, στο μπροστινό μέρος της φανέλας, τη διαχρονική απεικόνιση της Ακρόπολης, εξελίσσοντας τη σχεδιαστική ταυτότητα που παρουσιάστηκε τη σεζόν 2023/24. Στα δύο πλαϊνά τμήματα της φανέλας, τα χαρακτηριστικά 3-Stripes της adidas εμφανίζονται σε κρεμ απόχρωση, δημιουργώντας μια διακριτή αντίθεση με το πράσινο και ολοκληρώνοντας τον σχεδιασμό της.

Η νέα εμφάνιση συνδυάζει τον σχεδιασμό με τη λειτουργικότητα, ενσωματώνοντας την τεχνολογία CLIMACOOL, σχεδιασμένη για να προσφέρει άνεση στις πιο απαιτητικές αγωνιστικές στιγμές. Παράλληλα, η φανέλα έχει κατασκευαστεί με ανακυκλωμένα υλικά, ακολουθώντας την προσέγγιση της adidas γύρω από την καινοτομία και τη βιωσιμότητα».

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