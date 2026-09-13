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13.09.2026 14:46

Τηλεθέαση Σαββάτου: Οι νικητές και οι χαμένοι στην πρωινή ζώνη, μετά τις δύο πρεμιέρες

13.09.2026 14:46
tileorasi

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Με δύο νέες εκπομπές δόθηκε η μάχη της τηλεθέασης χθες στην πρωινή ζώνη του Σαββάτου.

ΕΡΤ1 και ΟΡΕΝ έριξαν στην «αρένα» τα δικά τους προϊόντα απέναντι στις ενημερωτικές εκπομπές του Alpha και του ΣΚΑΪ, χωρίς να ταρακουνήσουν -όπως δείχνουν οι ακαθάριστες μετρήσεις της Nielsen- τον Νίκο Μάνεση από την πρώτη θέση.

Στο δυναμικό κοινό, η εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» σημείωσε 17,7% έναντι 14% του «Ρεπορτάζ στις 10» στον ΣΚΑΪ. Η Ζωή Κρονάκη και ο Τάσος Ιορδανίδης ξεκίνησαν με το …δεξί την πρεμιέρα τους με 8%, ενώ χαμηλές ήταν πτήσεις για την Ιωάννα Μαλέσκου, που «έγραψε» το 5% στην πρώτη της εκπομπή για τη φετινή τηλεοπτική σεζόν.

Στο γενικό σύνολο Μίνα Καραμήτρου και Γιώργος Γρηγοριάδης πήραν «κεφάλι» με 19%, αφήνοντας δεύτερο τον Νίκο Μάνεση με 16,6% .

Αναλυτικά η τηλεθέαση:

ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΚΟΙΝΟ

Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 17,7%
Ρεπορτάζ στις 10 – 14%
Καλημέρα, είπαμε; – 8%
Μια Ελλάδα Παρέα – 4,4%

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

Ρεπορτάζ στις 10 – 19%
Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση – 16,6%
Καλημέρα, είπαμε; – 6,7%
Μια Ελλάδα Παρέα – 6,6%

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