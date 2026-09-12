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12.09.2026 11:32

Γρηγοριάδης-Καραμήτρου: Η αφιέρωση της εκπομπής τους στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

12.09.2026 11:32
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Με έναν διαφορετικό τρόπο επέλεξαν να ανοίξουν τη σημερινή τους εκπομπή στον ΣΚΑΪ ο Γιώργος Γρηγοριάδης και η Μίνα Καραμήτρου, θέλοντας να αποτίσουν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Λίγες ημέρες μετά τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή, οι δύο δημοσιογράφοι αποφάσισαν να αφιερώσουν την έναρξη του «Ρεπορτάζ στις 10» στη μνήμη του. Μια ομάδα ανδρών χορευτών εμφανίστηκε στο πλατό και χόρεψε ζεϊμπέκικο υπό τους ήχους του τραγουδιού «Ώρες Μικρές».

Αμέσως μετά τον χορό, η Μίνα Καραμήτρου εξήγησε την επιλογή τους και αναφέρθηκε στη σχέση που είχε ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ζεϊμπέκικο.

«Καλημέρα, κυρίες και κύριοι! Εμείς σήμερα με τον Γιώργο σκεφτήκαμε πολύ πώς να ξεκινήσουμε την εκπομπή. Με τον Γιώργο Μαζωνάκη χορέψαμε πολλά ζεϊμπέκικα πάνω στην πίστα. Είπαμε λοιπόν μια φορά, ρε Γιώργο, να σου αφιερώσουμε εμείς ένα ζεϊμπέκικο και να μας βλέπεις από κει πάνω», είπε αμέσως μετά τη χορευτική επίδειξη η Μίνα Καραμήτρου.

Στη συνέχεια, η δημοσιογράφος αναφέρθηκε στην καλλιτεχνική πορεία του τραγουδιστή αλλά και στην υπόθεση που είχε απασχολήσει έντονα την επικαιρότητα το τελευταίο διάστημα.

«Ένας αντισυμβατικός καλλιτέχνης που σεβόταν τους υπόλοιπους συναδέλφους του και αυτό φαινόταν πάνω στην πίστα. Έξω από το νυχτερινό κέντρο θυμάμαι να κερνάει τα παιδιά που περίμεναν να τον δουν. Μια υπόθεση όμως που δυστυχώς εξελίχθηκε σε αστυνομική και δικαστική και βαθιά κοινωνική», συμπλήρωσε η δημοσιογράφος.

Με τη σειρά του, ο Γιώργος Γρηγοριάδης μίλησε για τη διαδρομή του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας τις μεγάλες επιτυχίες αλλά και τις δύσκολες στιγμές της ζωής του.

«Ένας μεγάλος καλλιτέχνης που τα έζησε όλα στο κόκκινο: την επιτυχία, τη δόξα, τα χρήματα και την αγάπη από το κοινό αλλά και πάθη του, τα λάθη του. Μια μεγάλη καλλιτεχνική αξία. Καλό παράδεισο, που λέμε, να είσαι καλά εκεί ψηλά», ανέφερε από την πλευρά του ο Γιώργος Γρηγοριάδης.

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ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:14
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Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

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