search
ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:15
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

12.09.2026 11:31

«Κανείς δεν είναι μόνος του»: Μήνυμα Μητσοτάκη από Καστελόριζο – Επίσκεψη σε Ρω και Στρογγύλη

12.09.2026 11:31
mitsotakis_kastelorizo

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Σε Στρογγύλη και Ρω, μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του στο ανατολικότερο άκρο της χώρας.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου, περιλαμβάνει συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και περιοδεία σε έργα και υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη Ρω ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στη Δέσποινα Αχλαδιώτη, τη θρυλική «Κυρά της Ρω», η οποία ύψωνε επί δεκαετίες την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα και ταυτίστηκε με την αδιάλειπτη ελληνική παρουσία στην περιοχή. Η μετάβαση στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περαιτέρω τον συμβολισμό της περιοδείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώνεται την Κυριακή, όταν αναμένεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση για την 83η επέτειο της Απελευθέρωση του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασικός άξονας της παρουσίας του πρωθυπουργού είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ο πρωθυπουργός συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Η ομολογία Κουντεντάκη για το κόστος των μέτρων Τσίπρα δείχνει το μέγεθος της εξαπάτησης»

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ο «γαλλικός παράγοντας», ο ρόλος του Μακρόν και το «ερωτηματικό» της Άγκυρας

ΠΑΣΟΚ: Τι γυρεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Το πρόγραμμα, η ανατροπή για τη β’ θέση και το ξεκαθάρισμα της στρατηγικής

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

serres_apodrasi
ΕΛΛΑΔΑ

Κινηματογραφική απόδραση στις Σέρρες: Βρέθηκε το όχημα των «μαϊμού» αστυνομικών – Το καλάσνικοφ με τη σφαίρα στη θαλάμη και τα ίχνη αίματος

visi_mazwnakis
LIFESTYLE

«Ελάτε να σιγοτραγουδήσουμε, μήπως και μας ακούσει»: Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη (Video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
giannis-antetokounmpo_mariah-riddlesprigger_2808_1920-1080_new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η οικονομική αυτοκρατορία του Γιάννη Αντετοκούνμπο: Από τα 100 εκατ. δολάρια ετήσια έσοδα, στα ακίνητα και τις επενδύσεις

Odysseas-Zoras
ΕΛΛΑΔΑ

Παραιτήθηκε ο πρύτανης του Keele University Greece: «Η Πολιτεία δεν διασφάλισε το θεσμικό πλαίσιο για τα ιδιωτικά Πανεπιστήμια»

aftokinito_fortio_1109_1460-820_new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Ανοιχτό πορτμπαγκάζ με φορτίο: Πόσο μπορεί να προεξέχει και πότε χρειάζεται ειδική πινακίδα

garbi-schinas-new
LIFESTYLE

Γαρμπή - Σχοινάς έχασαν στο Εφετείο: Καλούνται να πληρώσουν περίπου 100.000 ευρώ

MixCollage-11-Sep-2026-11-27-PM-3671
ΕΛΛΑΔΑ

Θάνατος Μαζωνάκη: Η αντίφαση Θεοδωρόπουλου, τα κρίσιμα 42 λεπτά και τα νέα στοιχεία – Αίτημα για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 12.09.2026 12:15
ektakto
ΕΛΛΑΔΑ

Πέθανε ο Σπύρος Χαλβατζής

pierakakis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο Πιερρακάκης εξηγεί πώς λειτουργεί ο «κουμπαράς για τη νέα γενιά»

ADWNIS_GEWRGIADHS
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Ο Άδωνις άφησε τα…μηχανήματα πλασμαφαίρεσης και έπιασε τους… Χούθι με συμβουλές αρχισυντάκτη

1 / 3