«Κανείς δεν είναι μόνος του»: Μήνυμα Μητσοτάκη από Καστελόριζο – Επίσκεψη σε Ρω και Στρογγύλη

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Σε Στρογγύλη και Ρω, μεταβαίνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη δεύτερη ημέρα της επίσκεψης του στο ανατολικότερο άκρο της χώρας.

Το πρόγραμμα του Σαββάτου, περιλαμβάνει συνάντηση με τον δήμαρχο Μεγίστης Νικόλαο Ασβέστη και περιοδεία σε έργα και υποδομές που έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη Ρω ο πρωθυπουργός αναμένεται να αποτίσει φόρο τιμής στη Δέσποινα Αχλαδιώτη, τη θρυλική «Κυρά της Ρω», η οποία ύψωνε επί δεκαετίες την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα και ταυτίστηκε με την αδιάλειπτη ελληνική παρουσία στην περιοχή. Η μετάβαση στη Στρογγύλη, το ανατολικότερο κατοικημένο σημείο της ελληνικής επικράτειας, ενισχύει περαιτέρω τον συμβολισμό της περιοδείας.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει συναντήσεις με τις τοπικές αρχές, επισκέψεις σε έργα υποδομής.

Το πρόγραμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη κορυφώνεται την Κυριακή, όταν αναμένεται να συμμετάσχει στην εκδήλωση για την 83η επέτειο της Απελευθέρωση του Καστελόριζου.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, βασικός άξονας της παρουσίας του πρωθυπουργού είναι το μήνυμα ότι κανείς δεν είναι μόνος του, ακόμη και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές της χώρας.

Ο πρωθυπουργός συνοδεύεται από τους βουλευτές Μάνο Κόνσολα και Βασίλη Υψηλάντη, ενώ στις εκδηλώσεις θα παραστούν ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης και ανώτατοι αξιωματικοί της ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στο νησί θα βρίσκεται επίσης ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, καθώς και κυβερνητικά στελέχη που βρίσκονται στο νησί στο πλαίσιο της επίσκεψης.

Διαβάστε επίσης:

Μαρινάκης: «Η ομολογία Κουντεντάκη για το κόστος των μέτρων Τσίπρα δείχνει το μέγεθος της εξαπάτησης»

Ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας – Κύπρου: Ο «γαλλικός παράγοντας», ο ρόλος του Μακρόν και το «ερωτηματικό» της Άγκυρας

ΠΑΣΟΚ: Τι γυρεύει ο Νίκος Ανδρουλάκης στη ΔΕΘ – Το πρόγραμμα, η ανατροπή για τη β’ θέση και το ξεκαθάρισμα της στρατηγικής



