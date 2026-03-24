search
ΤΡΙΤΗ 24.03.2026 12:31
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

Ανδριάντας της «Κυράς της Ρω» θα υψωθεί σε βράχο 10 μέτρων

kyra-rw-1

Επίσκεψη στο νησί της Ρω πραγματοποίησε χθες ο δήμαρχος Καστελορίζου κ. Νικόλαος Ασβέστης συνοδευόμενος από τον γλύπτη Ευάγγελο Τύμπα, προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία τοποθέτησης του ανδριάντα της θρυλικής «Κυράς της Ρω», Δέσποινας Αχλαδιώτη.

Δήμαρχος και γλύπτης απέτισαν φόρο τιμής στο κοιμητήριο που αναπαύεται η Κυρά της Ρω, ενώ στη συνέχεια βρήκαν την τοποθεσία στην οποία θα τοποθετηθεί ανδριάντας προς τιμήν της. Πρόκειται για βράχο, ύψους περίπου 10 μέτρων από την επιφάνεια της θάλασσας.

Όπως σημειώνει ο δήμαρχος, «ο γλύπτης κ. Ευάγγελος Τύμπας, με υψηλή καλλιτεχνική ευαισθησία και απόλυτο σεβασμό στην ιστορική αλήθεια, αποτύπωσε τη συγκλονιστική εκείνη στιγμή κατά την οποία η θρυλική Κυρά της Ρω, Δέσποινα Αχλαδιώτη, στεκόταν αγέρωχη σε αυτόν τον βράχο και ύψωνε την ελληνική σημαία στη βραχονησίδα Ρω. Με τον τρόπο αυτό μεταφέρεται ένα διαχρονικό μήνυμα αυταπάρνησης, ευθύνης και εθνικής αξιοπρέπειας.

Για τον λόγο αυτό ο γλύπτης δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα τόσο στο ακριβές σημείο τοποθέτησης όσο και στην οπτική σύγκλιση του έργου, γνωρίζοντας ότι η παράδοση αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο χτίζεται ο πολιτισμός κάθε τόπου.

Το έργο αυτό αποτελεί πρωτοβουλία και φόρο τιμής από τον δήμαρχο και το δημοτικό συμβούλιο του Καστελορίζου προς την Κυρά της Ρω, Δέσποινα Αχλαδιώτη, ως ελάχιστη ένδειξη ευγνωμοσύνης για την προσφορά της και ως διαρκή υπενθύμιση του δικού μας χρέους απέναντι στην πατρίδα, τη μνήμη και την εθνική μας ταυτότητα».

Η Κυρά της Ρω (1890-1982), Δέσποινα Αχλαδιώτη, υπήρξε μέλος της Αντίστασης κατά την περίοδο της κατοχής. Επί 40 χρόνια ύψωνε την ελληνική σημαία στην ακριτική νησίδα της Ρω κάθε πρωί και την κατέβαζε με τη δύση του ήλιου. Στη Ρω είχε εγκατασταθεί με τον άντρα της και την τυφλή μητέρα της από το 1924.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

giorgostsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

GADA_police
ΕΛΛΑΔΑ

areios-pagos_2908_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις
venzini 77- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

kalxas 2 new
ΚΑΛΧΑΣ

pezeskian
ΚΟΣΜΟΣ

gkalibaf iran 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

oura_trapeza_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

pierrakakis 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

26-03-24_0006__DPN8598
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

giorgostsagarakis
ΕΛΛΑΔΑ

1 / 3