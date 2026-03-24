Χανιά: 14χρονος έκανε bullying και λήστευε συμμαθητές του με την απειλή στιλέτου

Νέα υπόθεση σχολικού εκφοβισμού και απειλών που φέρεται να δέχονταν μαθητές σε Γυμνάσιο των Χανίων, από έναν 14χρονο συμμαθητή τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, ο 14χρονος φέρεται να καταγγέλθηκε από άλλους μαθητές, ότι τους έβριζε τους απειλούσε και τους εξανάγκαζε σε ανάρμοστες πράξεις, υπό την απειλή στιλέτων και λεπίδων που διέθετε. Ο 14χρονος, σύμφωνα πάντοτε με τις καταγγελίες που έφτασαν στις αστυνομικές αρχές, απαιτούσε από μαθητές -μικρότερης τάξης κυρίως, να του δίνουν μέχρι και το χαρτζιλίκι τους, υπό την απειλή ότι θα τους κάνει κακό.

Η διεύθυνση του σχολείου κινήθηκε άμεσα και επικοινώνησε με τις αστυνομικές αρχές για τις σοβαρές αυτές καταγγελίες, ενώ σε έλεγχο που έγινε από αστυνομικούς στο σπίτι της οικογένειας του 14χρονου, εντοπίστηκαν διάφορες λάμες και στιλέτα, ενώ εκτός του νεαρού φερόμενου ως θύτη, συνελήφθη και ο 17χρονος αδερφός του για παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων.

Επίσης, οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες και στον πατέρα της οικογένειας για παραμέληση εποπτείας ανηλικού, ενώ δικογραφία για την ίδια κατηγορία έχει σχηματιστεί και για τη μητέρα που διαφεύγει της σύλληψης.

