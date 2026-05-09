Γεωργιάδης: «Ο Τσίπρας θα βγει δεύτερος στις εκλογές» – Επίθεση σε Ανδρουλάκη για την 4ήμερη εργασία, τι ανέφερε για Καρυστιανού

Επίθεση στον Νίκο Ανδρουλάκη εξαπέλυσε ο Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για 4ήμερη εργασία. Ο υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Action 24, εκτίμησε ακόμη πως ο Αλέξης Τσίπρας θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις εκλογές, ενώ άφησε αιχμές για τη Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι συγκαταλέγεται μεταξύ όσων «θέλουν το μπάχαλο».

«Αφού μας είχε δυόμιση χρόνια για τις υποκλοπές, αποφάσισε να κάνει την πρώτη του κυβερνητική πρόταση για 4ήμερη εργασία χωρίς μείωση μισθού», σημείωσε αρχικά ο κ. Γεωργιάδης, αναφορικά με την πρόταση του προέδρου του ΠΑΣΟΚ. Όπως είπε, η πρώτη του αντίδραση ήταν πως «διαφωνώ μεν, αλλά τουλάχιστον να μιλάμε για μια πολιτική πρόταση, να τη συζητήσουμε».

Στη συνέχεια ανέφερε ότι μέσα σε λιγότερο από ένα 24ωρο εκδόθηκαν ανακοινώσεις εναντίον της εν λόγω πρότασης από το Οικονομικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο, με πρόεδρο τον κ. Χατζηθεοδοσίου, και τη ΓΣΒΕΕ, με πρόεδρο τον κ. Καββαθά, σημειώνοντας ότι είναι «ΠΑΣΟΚ και οι δύο». «Όπως απεδείχθη, ο κ. Ανδρουλάκης αυτούς τους δύο ανθρώπους δεν τους είχε πάρει ούτε τηλέφωνο», σχολίασε.

Σε υψηλούς τόνους ο υπουργός Υγείας συνέχισε λέγοντας: «Ρε Ανδρουλάκη; Είναι δυνατόν να σε βρίζουν οι δικοί σου; Πρέπει να προσπαθήσεις να το κάνεις. Ούτε ο Γιώργος Παπανδρέου όταν πήγε να βάλει την αλυσίδα στο ποδήλατο και είχε πάρει την κουτρουβάλα δεν είχε γίνει τόσο ρεζίλι».

Οι εκλογές, ο Τσίπρας και η Καρυστιανού

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, ο Άδωνις Γεωργιάδης κλήθηκε να κάνει μια εκτίμηση σχετικά με το ποιο κόμμα θα καταλάβει τη δεύτερη θέση στις επόμενες εκλογές, με τον ίδιο να απαντά: «Ο κ. Τσίπρας θα είναι δεύτερος, δεν έχει μεγάλη αγωνία το ερώτημα, είναι ταλαντούχο πρόσωπο».

Όπως εξήγησε, οι πολίτες στην κάλπη επιλέγουν πρόσωπα, και υποστήριξε ότι ο Αλέξης Τσίπρας διαθέτει λάμψη, ενώ ο Νίκος Ανδρουλάκης «είναι κατσούφης και όλη μέρα γκρινιάζει».

Παράλληλα, εκτίμησε ότι ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ απευθύνονται στο ίδιο κοινό και πως ενδεχόμενη δεύτερη θέση του πρώην πρωθυπουργού στις εκλογές θα οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ στην τέταρτη θέση.

Ο υπουργός Υγείας σχολίασε ακόμη ότι «υπάρχουν άνθρωποι και από τα δεξιά και από τα αριστερά που επιδιώκουν το μπάχαλο. Και η κ. Καρυστιανού ανήκει σε εκείνους που θέλουν να το μπάχαλο».

