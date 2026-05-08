Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας

Τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ, συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
Με ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αναμένει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.
«Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Rumen Radev για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι της ΕΕ/ΝΑΤΟ, αφοσιωμένοι στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».
