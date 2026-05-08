search
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 22:04
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

08.05.2026 20:47

Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας

08.05.2026 20:47
mitsotakis_new_1234

Τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ, συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αναμένει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Rumen Radev για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι της ΕΕ/ΝΑΤΟ, αφοσιωμένοι στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

Διαβάστε επίσης:

Συνάντηση Μητσοτάκη με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο – Οι ευχές για την πλήρη αποθεραπεία της Μαρέβας Γκραμπόφσκι

Χαρδαλιάς: Η συνταγματική αναθεώρηση είναι ευκαιρία για ένα πραγματικό μοντέλο μητροπολιτικής διακυβέρνησης

Στη Θεσσαλονίκη το Σάββατο ο Μητσοτάκης





google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
dytiki oxthi – new
ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Η Ελλάδα ζητά να τερματιστεί η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη και να προκριθεί η λύση δύο κρατών στο παλαιστινιακό

putin sss
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιον φοβάται ο Πούτιν; Απόρρητη έκθεση κατονομάζει στενό συνεργάτη του ως «κίνδυνο πραξικοπήματος»

sakellariis 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης από Πάτρα: «Το μπαλάκι σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα για συνεργασία αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης»

Sia-Kosioni
MEDIA

«Καλή σας νύχτα και εις το επανιδείν» – Η Σία Κοσιώνη μετά από 20 χρόνια αποχαιρέτησε τον ΣΚΑΪ

starmer kai sizigos – new
ΚΟΣΜΟΣ

Συντριβή για τους Εργατικούς στην Ουαλία, σε δεινή θέση ο Στάρμερ – Πρωτιά του κόμματος υπέρ της ανεξαρτησίας

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kitchen_pixabay
ΥΓΕΙΑ

Ποια εργασία στο σπίτι προστατεύει από την άνοια;

dimitris-oikonomou-new
MEDIA

Χωρίς τον Άκη Παυλόπουλο σήμερα ο Δημήτρης Οικονόμου - «Δεν πρόκειται να τον δείτε μέχρι νεωτέρας» (Video)

kriti_goneis_new
ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία στην Κρήτη: Σε φυλακή εκτός νησιού ο 54χρονος και η σύζυγός του - Εμφανίστηκε αμετανόητος στην απολογία του

kosioni_skai_new
MEDIA

ΣΚΑΪ: Τέλος η Σία Κοσιώνη - Ετοιμάζεται η Λένα Φλυτζάνη

adwnis tsipras maria beny
ΚΑΛΧΑΣ

Ο Άδωνις εξέθεσε Δένδια, η αιχμή Μητσοτάκη για εκλογές, ο διαγωνισμός Τσίπρα – Καρυστιανού, ο ΣΥΡΙΖΑ πάει μέχρι τέλους και η ισορροπία Βενιζέλου   

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 08.05.2026 21:55
dytiki oxthi – new
ΚΟΣΜΟΣ

OHE: Η Ελλάδα ζητά να τερματιστεί η βία των εποίκων στη Δυτική Όχθη και να προκριθεί η λύση δύο κρατών στο παλαιστινιακό

putin sss
ΚΟΣΜΟΣ

Ποιον φοβάται ο Πούτιν; Απόρρητη έκθεση κατονομάζει στενό συνεργάτη του ως «κίνδυνο πραξικοπήματος»

sakellariis 665- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Γαβριήλ Σακελλαρίδης από Πάτρα: «Το μπαλάκι σε Ανδρουλάκη και Τσίπρα για συνεργασία αν θέλουμε να πέσει ο Μητσοτάκης»

1 / 3