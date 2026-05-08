Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας

Τον νέο πρωθυπουργό της Βουλγαρίας και πρώην πρόεδρο της χώρας Ρούμεν Ράντεφ, συνεχάρη για την ανάληψη των καθηκόντων του ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Με ανάρτηση του στα αγγλικά στο Χ ο κ. Μητσοτάκης επισημαίνει μεταξύ άλλων ότι αναμένει ισχυρότερη συνεργασία μεταξύ των δυο χωρών ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας.

Congratulations to PΜ Rumen Radev on taking office. Greece and Bulgaria are neighbors and close EU/NATO partners, committed to regional stability, security and prosperity. I look forward to stronger cooperation, especially in energy for the benefit of our peoples and the region. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 8, 2026

Αναλυτικά η ανάρτηση Μητσοτάκη

«Συγχαρητήρια στον Πρωθυπουργό Rumen Radev για την ανάληψη των καθηκόντων του. Η Ελλάδα και η Βουλγαρία είναι γειτονικές χώρες και στενοί εταίροι της ΕΕ/ΝΑΤΟ, αφοσιωμένοι στη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία της περιοχής. Αναμένω ισχυρότερη συνεργασία, ιδιαίτερα στον τομέα της ενέργειας, προς όφελος των λαών μας και της περιοχής».

