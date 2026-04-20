search
ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 08:53
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

20.04.2026 08:09

Βουλγαρία: Νικητής των εκλογών ο «φιλορώσος» Ρούμεν Ράντεφ – Μεγάλη ήττα για Μπορίσοφ

20.04.2026 08:09
«Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις»: Κάπως έτσι θα πρέπει να σκέφτονται στο Κρεμλίνο, καθώς μπορεί ο «εκλεκτός» τους, Βίκτορ Όρμπαν, μπορεί να υπέστη πανωλεθρία στην Ουγγαρία, αλλά ένας άλλος φίλος της Μόσχας έρχεται στην εξουσία στη Βουλγαρία.

Ο λόγος για τον Ρούμεν Ράντεφ, το κεντροαριστερό κόμμα του οποίου, σύμφωνα με τις καταμετρημένες ψήφους στο 32% του συνόλου, συγκεντρώνει ποσοστό 44,6%, ενώ τα exit poll έδειχναν ότι η «Προοδευτική Βουλγαρία» θα πετύχει… σκορ κοντά στο 44% και θα διασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Μεγάλοι ηττημένοι της εκλογικής αναμέτρησης στη γείτονα χώρα θεωρούνται το μέχρι πρότινος κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία», και τα δύο με ποσοστό γύρω στο 12,5%.

Το ποσοστό που αποσπά το σχήμα υπό τον Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία, το οποίο οδηγεί σε καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία καθώς η «Προοδευτική Βουλγαρία» φαίνεται ότι θα πάρει τις 130 από τις 240 έδρες του κοινοβουλίου.

Ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας και προχώρησε στη δημιουργία νέου συνασπισμού, που βαπτίστηκε «Προοδευτική Βουλγαρία», για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές. Βρέθηκε αμέσως να προηγείται στην πρόθεση ψήφου.

Ο Ράντεφ έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη στρατιωτική στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, γεγονός που τροφοδοτεί τον χαρακτηρισμό του ως «φιλορώσου». Ακόμη, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, ζητώντας δημοψήφισμα για αυτό, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο Ράντεφ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Βουλγαρία υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα στη χώρα. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη Βουλγαρία», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των exit polls. «Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε διάφορες επιλογές, ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει μια κανονική και σταθερή κυβέρνηση».

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
ΚΟΣΜΟΣ

ΚΟΣΜΟΣ

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

ΚΟΣΜΟΣ

LIFESTYLE

Δείτε όλες τις ειδήσεις
ΕΛΛΑΔΑ

LIFESTYLE

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

PODCASTS

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΔΕΥΤΕΡΑ 20.04.2026 08:52
ΚΟΣΜΟΣ

SOUTHCOM: Νέο φονικό πλήγμα των ΗΠΑ σε σκάφος «διακινητών ναρκωτικών» στην Καραϊβική – Τρεις νεκροί (video)

ΚΟΣΜΟΣ

Μαλαισία: Πάνω από 9.000 εκτοπισμένοι από την φωτιά που κατέστρεψε 1.000 σπίτια (video)

ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Το μεσημέρι… κληρώνει για την ασυλία Χατζηβασιλείου και Αθανασίου

1 / 3