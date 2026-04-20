Βουλγαρία: Νικητής των εκλογών ο «φιλορώσος» Ρούμεν Ράντεφ – Μεγάλη ήττα για Μπορίσοφ

«Κάτι χάνεις, κάτι κερδίζεις»: Κάπως έτσι θα πρέπει να σκέφτονται στο Κρεμλίνο, καθώς μπορεί ο «εκλεκτός» τους, Βίκτορ Όρμπαν, μπορεί να υπέστη πανωλεθρία στην Ουγγαρία, αλλά ένας άλλος φίλος της Μόσχας έρχεται στην εξουσία στη Βουλγαρία.

Ο λόγος για τον Ρούμεν Ράντεφ, το κεντροαριστερό κόμμα του οποίου, σύμφωνα με τις καταμετρημένες ψήφους στο 32% του συνόλου, συγκεντρώνει ποσοστό 44,6%, ενώ τα exit poll έδειχναν ότι η «Προοδευτική Βουλγαρία» θα πετύχει… σκορ κοντά στο 44% και θα διασφαλίσει την αυτοδυναμία.

Μεγάλοι ηττημένοι της εκλογικής αναμέτρησης στη γείτονα χώρα θεωρούνται το μέχρι πρότινος κυβερνών κεντροδεξιό κόμμα GERB του πρώην πρωθυπουργού Μπόικο Μπορίσοφ και ο κεντρώος συνασπισμός «Συνεχίζουμε τις Αλλαγές – Δημοκρατική Βουλγαρία», και τα δύο με ποσοστό γύρω στο 12,5%.

Το ποσοστό που αποσπά το σχήμα υπό τον Ράντεφ είναι το υψηλότερο όλων των εκλογικών αναμετρήσεων των τελευταίων ετών στη Βουλγαρία, το οποίο οδηγεί σε καθαρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία καθώς η «Προοδευτική Βουλγαρία» φαίνεται ότι θα πάρει τις 130 από τις 240 έδρες του κοινοβουλίου.

Ο 62χρονος Ράντεφ, πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών, παραιτήθηκε τον περασμένο Ιανουάριο από τη θέση του προέδρου της Βουλγαρίας και προχώρησε στη δημιουργία νέου συνασπισμού, που βαπτίστηκε «Προοδευτική Βουλγαρία», για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές. Βρέθηκε αμέσως να προηγείται στην πρόθεση ψήφου.

Ο Ράντεφ έχει εκφράσει επανειλημμένα επιφυλάξεις για τη στρατιωτική στήριξη της Δύσης στην Ουκρανία, γεγονός που τροφοδοτεί τον χαρακτηρισμό του ως «φιλορώσου». Ακόμη, είχε εκφράσει επιφυλάξεις για την ένταξη της Βουλγαρίας στην Ευρωζώνη, ζητώντας δημοψήφισμα για αυτό, κάτι που δεν είχε γίνει αποδεκτό από την προηγούμενη κυβέρνηση.

Ο Ράντεφ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας στη Βουλγαρία υποσχέθηκε να εξαλείψει τη διαφθορά και να εξασφαλίσει πολιτική σταθερότητα στη χώρα. «Θα κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να μην οδηγηθούμε ξανά σε εκλογές. Αυτό θα ήταν καταστροφικό για τη Βουλγαρία», δήλωσε μετά την ανακοίνωση των exit polls. «Είμαστε έτοιμοι να εξετάσουμε διάφορες επιλογές, ώστε η Βουλγαρία να αποκτήσει μια κανονική και σταθερή κυβέρνηση».

Ο Νετανιάχου επιμένει κόντρα στις ειρηνευτικές προσπάθειες και με ακραία ρητορική: «Ο πόλεμος με το Ιράν δεν έχει ακόμα τελειώσει»

Πάπας Λέων: Απηύθυνε έκκληση από την Ανγκόλα να «σιγήσουν τα όπλα» στην Ουκρανία

Παρίσι: Μεγάλη επιχείρηση από τις αρχές για ελεγχόμενη έκρηξη σε βόμβα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου