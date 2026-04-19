Πάπας Λέων: Απηύθυνε έκκληση από την Ανγκόλα να «σιγήσουν τα όπλα» στην Ουκρανία

O πάπας Λέων στηλίτευσε την κλιμάκωση του πολέμου στην Ουκρανία, στέλνοντας το μήνυμα «τα όπλα να σιγήσουν και η οδός του διαλόγου να ακολουθηθεί».

Ειδικότερα, απηύθυνε αυτήν την έκκληση έπειτα από μία λειτουργία έξω από την πρωτεύουσα της Ανγκόλα, Λουάντα, στην οποία παρέστησαν περίπου 100.000 άνθρωποι.

Ο ποντίφικας εξήρε επίσης την εκεχειρία μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου, για την παύση των εχθροπραξιών μεταξύ των ισραηλινών δυνάμεων και της Χεζμπολάχ που στηρίζει το Ιράν. Πιο συγκεκριμένα, έκανε λόγο για έναν «λόγο ελπίδας».

