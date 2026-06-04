Καμπανάκι Κομισιόν: τρεις λόγοι που η Ελλάδα έχει τιμές ρεύματος υψηλότερες από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο

Κίτρινες κάρτες και συστάσεις μοίρασε η Κομισιόν στη χώρα μας, αναδεικνύοντας τις σοβαρές στρεβλώσεις του ενεργειακού μοντέλου που ευθύνονται για τις υψηλές τιμές του ρεύματος παρά την «έκρηξη» της παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ.

Σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν στο πλαίσιο του Εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, η Ελλάδα παρά την ανάπτυξη των ΑΠΕ παραμένει εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα. Μάλιστα, συνεχίζει να τα επιδοτεί με αποτέλεσμα οι χονδρικές τιμές του ρεύματος να παραμένουν υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ.

Αυστηρό μήνυμα στέλνει η Κομισιόν και για την «αρχιτεκτονική» της φορολογίας στην ενέργεια, καθώς όπως σημειώνει, στην Ελλάδα, η φορολογία εξακολουθεί να ευνοεί τα ορυκτά καύσιμα έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας με αποτέλεσμα «οι τελικές τιμές ενέργειας να είναι χαμηλότερες για τα ορυκτά καύσιμα σε σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με την υψηλότερη αναλογία τιμής ηλεκτρικής ενέργειας προς φυσικό αέριο».

ΑΠΕ- φυσικό αέριο-τιμές ηλεκτρικής ενέργειας

Όπως επισημαίνει στην έκθεσή της η Κομισιόν, παρά το αυξανόμενο μερίδιο της των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, η Ελλάδα παραμένει σε μεγάλο βαθμό εξαρτημένη από τα ορυκτά καύσιμα.

«Οι τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ευμετάβλητες, επιδεινούμενες από γεωπολιτικές εξελίξεις, και παραμένουν υψηλότερες από τον μέσο όρο της ΕΕ, εν μέρει λόγω του υψηλού βαθμού εξάρτησης από το φυσικό αέριο για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας».

Το Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας της Ελλάδας περιλαμβάνει αρκετές μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις, συμπεριλαμβανομένης της αύξησης της ικανότητας αποθήκευσης, οι οποίες αναμένεται να επιταχύνουν την απανθρακοποίηση, σημειώνει η Κομισιόν, αλλά χτυπάει καμπανάκι καθώς αναφέρει ότι: «απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες για τη μείωση της εξάρτησης της Ελλάδας από τα ορυκτά καύσιμα και για να καταστούν οι τιμές ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλότερες».

Εμπόδια στον εξηλεκτρισμό, επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων και φορολογία

Η Κομισιόν κρούει τον κώδωνα του κινδύνου, καθώς επισημαίνει ότι η Ελλάδα καταγράφει σημαντικές επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων χωρίς προγραμματισμένη σταδιακή κατάργηση έως το 2030, όπως η χρήση άνθρακα και κοκ για βιομηχανικές χρήσεις, «οι οποίες είναι οικονομικά αναποτελεσματικές και διαιωνίζουν την εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα».

Ειδικότερα αναφέρει ότι «οι επιδοτήσεις ορυκτών καυσίμων που ούτε αποσκοπούν στην άμβλυνση της ενεργειακής φτώχειας ούτε στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας, παρεμποδίζουν τη διαδικασία του εξηλεκτρισμού και δεν είναι κρίσιμες για τη βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, θα μπορούσαν επομένως να θεωρηθούν προτεραιότητα για σταδιακή κατάργηση».

Στην Ελλάδα, αναφέρεται στην έκθεση της Κομισιόν, η ενεργειακή φορολογία εξακολουθεί να ευνοεί τα ορυκτά καύσιμα έναντι της ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που στέλνει ένα μεικτό μήνυμα τιμών, λαμβάνοντας υπόψη το αυξημένο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών στη συνολική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Ως αποτέλεσμα, οι τελικές τιμές ενέργειας είναι χαμηλότερες για τα ορυκτά καύσιμα σε σύγκριση με την ηλεκτρική ενέργεια, με την Ελλάδα να συγκαταλέγεται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ με την υψηλότερη αναλογία τιμής ηλεκτρικής ενέργειας προς φυσικό αέριο.

Επιπλέον, η Ελλάδα παραμένει η χώρα της ΕΕ όπου οι ειδικοί φόροι κατανάλωσης στο ντίζελ είναι ιδιαίτερα χαμηλοί σε σύγκριση με τους ειδικούς φόρους κατανάλωσης στη βενζίνη, παρότι το καύσιμο ντίζελ είναι περιβαλλοντικά πιο επιβλαβές. «Συνεπώς, μια αναπροσαρμογή των ενεργειακών φόρων, σε συνδυασμό με τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων, θα μπορούσε να παράσχει ισχυρότερα κίνητρα για τον εξηλεκτρισμό».

Η Κομισιόν ζητά από τη χώρα μας και πιο στοχευμένη αξιοποίηση των εσόδων από το ETS (Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπών). Συγκεκριμένα προτείνει να κατανεμηθούν επαρκείς πόροι για τη στήριξη του λογαριασμού ΑΠΕ, καθώς και «να προωθηθεί περαιτέρω η απανθρακοποίηση της βιομηχανίας και του τομέα των μεταφορών, γεγονός που θα συνέβαλλε περαιτέρω στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας με δίκαιο και συμπεριληπτικό τρόπο».

Οι συστάσεις της Κομισιόν

Στην έκθεσή της η Κομισιόν, στο πλαίσιο του Εαρινού Ευρωπαϊκού Εξαμήνου, κάνει τις εξής συστάσεις προς την ελληνική κυβέρνηση:

-Προώθηση της οικονομικά προσιτής ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης λύσεων ευελιξίας και της ισχύος της υπεράκτιας αιολικής ενέργειας

– Ολοκλήρωση των διασυνδέσεων των νησιών

– Βελτίωσης της ποιότητας και της χωρητικότητας του δικτύου διανομής

-Αναπροσαρμογή των ενεργειακών φόρων για την παροχή κινήτρων για τον εξηλεκτρισμό

-Λήψη συγκεκριμένων μέτρων για τη σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων στα ορυκτά καύσιμα, ιδίως στον βιομηχανικό τομέα

– Επιτάχυνση της απάνθρακοποίησης του τομέα των μεταφορών

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