Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή «φρενάρει» την παγκόσμια οικονομία – Απαισιοδοξία, πίεση και «καμπανάκι» ΟΟΣΑ

Είτε ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραταθεί είτε όχι, ο ΟΟΣΑ ανακοίνωσε σήμερα ότι αναμένει χαμηλότερη ανάπτυξη και περισσότερο πληθωρισμό στον κόσμο κατά το 2026, εξαιτίας της ανόδου των τιμών της ενέργειας και των λιπασμάτων που επιβαρύνουν την οικονομία.

Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης μείωσε την παγκόσμια πρόβλεψή του ανακοινώνοντας δύο σενάρια, ανάλογα με το αν η σύγκρουση θα συνεχιστεί ή όχι μέχρι το 2027, όμως εκτιμά ότι σε κάθε περίπτωση η οικονομία βρίσκεται «υπό πίεση».

«Οι οικονομικές επιπτώσεις αυτής της σύγκρουσης θα γίνουν πιθανόν αισθητές για κάποιο χρόνο, ακόμα και μετά το τέλος της, δεδομένων των μηνών που θα είναι απαραίτητοι για να αποκατασταθούν οι υποδομές που έχουν υποστεί ζημιές και οι οδοί μεταφοράς», αναφέρει ο οργανισμός που έχει την έδρα του στο Παρίσι στην τριμηνιαία έκθεσή του για την παγκόσμια οικονομία.

Ενώ η παγκόσμια οικονομία ήταν «σχετικά σταθερή» πριν από τον πόλεμο, υποστηριζόμενη από τις επενδύσεις στις τεχνολογίες, η άνοδος του πληθωρισμού μειώνει την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών, η εμπιστοσύνη των επιχειρήσεων διαβρώνεται και εμφανίζονται δυσκολίες στον εφοδιασμό.

Καθώς είναι πολύ εξαρτημένες από εισαγωγές από τη Μέση Ανατολή, οι ασιατικές οικονομίες είναι μεταξύ αυτών που πλήττονται περισσότερο, όπως και οι αναπτυσσόμενες χώρες και οι χώρες του Κόλπου.

«Όμως ο αντίκτυπος θα γίνει αισθητός παντού, εξαιτίας των αλληλοδιασυνδέσεων στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού και της ολοκλήρωσης των παγκόσμιων αγορών ενέργειας», υπογραμμίζει ο ΟΟΣΑ.

Ο πόλεμος που ξέσπασε στις 28 Φεβρουαρίου με μια κοινή ισραηλινοαμερικανική επίθεση εναντίον του Ιράν οδήγησε την Τεχεράνη να κλείσει τα στενά του Ορμούζ, στρατηγικής σημασίας εμπορική οδό για τη μεταφορά του αργού πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου.

Κατά συνέπεια ο ΟΟΣΑ αναθεώρησε προς τα κάτω την πρόβλεψή του για την παγκόσμια ετήσια ανάπτυξη, καθως προέβλεπε αύξηση κατά 2,9% το Μάρτιο, έπειτα από 3,4% το 2025.

Σε περίπτωση «περιορισμένων αναταράξεων στη διάρκεια του χρόνου» και προόδου προς μια ειρηνευτική συμφωνία, η ανάπτυξη θα μειωθεί στο 2,8%. Οι τιμές της ενέργειας θα μειωθούν σταδιακά από τα μέσα του 2026, ο πληθωρισμός θα υποχωρήσει, τα επιτόκια των κεντρικών τραπεζών θα παραμείνουν συνολικά σταθερά και η ανάπτυξη θα αυξηθεί στο 3,1% το 2027.

Αντιθέτως, η απουσία ειρηνευτικής συμφωνίας «για μεγάλο μέρος της χρονιάς 2027» θα αποτελούσε μεγάλη τροχοπέδη για την ανάπτυξη, που θα κυμαινόταν στο 2,1% το 2026 και στο 1,8% το 2027, «οδηγώντας έτσι οικονομίες να μπουν σε ύφεση ή να πλησιάσουν στην ύφεση, και αυξάνοντας την ανεργία».

Στο σενάριο αυτό, οι τιμές της ενέργειας θα συνεχίσουν να αυξάνονται, όπως και ο πληθωρισμός, με περισσότερες ελλείψεις στον εφοδιασμό, τα επιτόκια θα αυξηθούν κατά 0,5 ως 0,75 ποσοστιαία μονάδα και οι προϋπολογισμοί των κρατών θα πιεστούν.

Εκτός από τον αντίκτυπο στον αγροτικό τομέα και στις τιμές των τροφίμων, «οι ελλείψεις μπορεί να είναι ιδιαίτερα επιβλαβείς για ορισμένους τομείς ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας, όπως η τεχνητή νοημοσύνη», σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ. «Θα επιβαρύνουν τα κόστη εκμετάλλευσης των κέντρων δεδομένων και θα περιορίσουν την προσφορά κρίσιμης σημασίας υλικού που χρησιμοποιείται στα συστήματα της τεχνητής νοημοσύνης».

Ωστόσο η προοπτική μιας εξόδου από τη σύγκρουση με διαπραγματεύσεις φαίνεται να προκρίνεται προς το παρόν από τον ΟΟΣΑ. Κατά την οριστικοποίηση της έκθεσης στα τέλη Μαΐου, «η προοπτική μιας ειρηνευτικής συμφωνίας έμοιαζε η πιο πιθανή», δηλώνει στην έκθεση ο επικεφαλής των οικονομολόγων του ΟΟΣΑ Στέφανο Σκαρπέτα.

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