Πλαφόν, έλεγχοι και υποσχέσεις, αλλά η ακρίβεια συνεχίζει να αδειάζει τα πορτοφόλια

Η μάχη κατά της ακρίβειας εξελίσσεται σε μια από τις πιο δύσκολες πολιτικές και κοινωνικές εξισώσεις τόσο για την κυβέρνηση και πολύ περισσότερο για την κοινωνία, καθώς τα νέα στοιχεία δείχνουν ότι το πρόβλημα όχι μόνο επιμένει αλλά σε ορισμένους τομείς επανέρχεται με μεγαλύτερη ένταση. Ο Ιούνιος αναδεικνύεται σε μήνα κρίσιμων αποφάσεων, την ώρα που τα ελληνικά νοικοκυριά εξακολουθούν να βλέπουν το κόστος ζωής να αυξάνεται με ταχύτερο ρυθμό από τα εισοδήματά τους.

Τα τελευταία στοιχεία της Eurostat ήρθαν να υπενθυμίσουν μια πραγματικότητα που οι καταναλωτές βιώνουν καθημερινά στα σούπερ μάρκετ, στους λογαριασμούς και στις βασικές υπηρεσίες. Ο εναρμονισμένος πληθωρισμός στην Ελλάδα εκτινάχθηκε τον Μάιο στο 5%, επίπεδο αισθητά υψηλότερο από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης που διαμορφώθηκε στο 3,2%. Η διαφορά των 1,8 ποσοστιαίων μονάδων αποτελεί μία ακόμη ένδειξη ότι η ελληνική οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει ισχυρότερες πληθωριστικές πιέσεις σε σχέση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο αφορά την ενέργεια. Οι τιμές αυξήθηκαν κατά 20,2% σε ετήσια βάση στην Ελλάδα, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με την Ευρωζώνη, όπου η αύξηση περιορίστηκε στο 10,9%. Πρόκειται για εξέλιξη που δεν επηρεάζει μόνο τους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος ή καυσίμων. Η ενέργεια διαχέεται σε ολόκληρη την οικονομία, επηρεάζοντας το κόστος μεταφοράς, παραγωγής και διάθεσης προϊόντων, γεγονός που τελικά μεταφέρεται στις τιμές που πληρώνει ο καταναλωτής.

Την ίδια στιγμή, οι υπηρεσίες συνεχίζουν να ακριβαίνουν με γρήγορο ρυθμό, ενώ ακόμη και στα τρόφιμα, όπου οι αυξήσεις είναι ηπιότερες σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια, οι πιέσεις παραμένουν ορατές. Για μια οικογένεια που προσπαθεί να καλύψει τις καθημερινές της ανάγκες, η εικόνα μεταφράζεται σε έναν μόνιμο αγώνα προσαρμογής του οικογενειακού προϋπολογισμού.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η κυβέρνηση βρίσκεται μπροστά σε μια δύσκολη απόφαση: τι θα συμβεί μετά το τέλος Ιουνίου με το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους που ισχύει σε δεκάδες βασικά προϊόντα.

Το μέτρο εφαρμόστηκε ως μηχανισμός συγκράτησης των ανατιμήσεων και καλύπτει περισσότερες από 60 κατηγορίες προϊόντων πρώτης ανάγκης. Σύμφωνα με παράγοντες της αγοράς, επηρεάζει περίπου 5.000 έως 6.000 κωδικούς προϊόντων, οι οποίοι αντιστοιχούν σε περισσότερο από το μισό των πωλήσεων των σούπερ μάρκετ.

Παρότι η επίσημη απόφαση δεν έχει ακόμη ληφθεί, όλα δείχνουν ότι η παράταση του μέτρου θεωρείται πλέον το πιθανότερο σενάριο. Και αυτό από μόνο του αποτελεί μια παραδοχή ότι οι συνθήκες στην αγορά δεν επιτρέπουν ακόμη την πλήρη άρση των έκτακτων παρεμβάσεων.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση επιχειρεί να μοιράσει τις ευθύνες σε ολόκληρη την αλυσίδα της αγοράς. Ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει καλέσει βιομηχανία τροφίμων και σούπερ μάρκετ να συμβάλουν σε μια «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη μείωση των τιμών. Πρόκειται για μια πολιτική πρωτοβουλία που αναγνωρίζει εμμέσως ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί και τα υφιστάμενα μέτρα από μόνα τους δεν αρκούν για να ανακουφίσουν ουσιαστικά τα νοικοκυριά.

Η απάντηση της βιομηχανίας τροφίμων, πάντως, μόνο θετική δεν ήταν. Οι εκπρόσωποί της υποστηρίζουν ότι η στοχοποίηση των επώνυμων προϊόντων δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Επικαλούνται μάλιστα στοιχεία που δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες αυξήσεις καταγράφονται στα μη επεξεργασμένα τρόφιμα και όχι στα τυποποιημένα προϊόντα.

Πράγματι, σύμφωνα με μελέτη του ΙΟΒΕ, η άνοδος των τιμών στα τρόφιμα προέρχεται κυρίως από τα φρούτα, τα λαχανικά, τα ψάρια και γενικότερα τα νωπά προϊόντα. Τον Απρίλιο του 2026 τα μη επεξεργασμένα τρόφιμα κατέγραψαν αύξηση 9,2%, ενώ στα επεξεργασμένα προϊόντα η αύξηση περιορίστηκε μόλις στο 0,6%.

Τα στοιχεία αυτά φωτίζουν μια λιγότερο συζητημένη πλευρά της ακρίβειας. Δεν είναι όλες οι ανατιμήσεις αποτέλεσμα κερδοσκοπίας ή εμπορικής πολιτικής. Η κλιματική αλλαγή, οι διακυμάνσεις στην αγροτική παραγωγή, οι αυξήσεις στο ενεργειακό κόστος και οι διεθνείς γεωπολιτικές εξελίξεις επηρεάζουν άμεσα το κόστος παραγωγής και τελικά τις τιμές στο ράφι.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν φαινόμενα αισχροκέρδειας. Για τον λόγο αυτό το υπουργείο Ανάπτυξης συνεχίζει τους ελέγχους και τα πρόστιμα, ενώ ήδη βρίσκονται στο μικροσκόπιο περισσότερες από 100 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς των τροφίμων, του κρέατος, των φρούτων και των λαχανικών.

Παράλληλα, η κυβέρνηση επιχειρεί να ενισχύσει τη διαφάνεια μέσω νέων ψηφιακών εργαλείων. Η νέα πλατφόρμα PosoKanei, η οποία αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία μέσα στον Ιούνιο, φιλοδοξεί να δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν τιμές σε πραγματικό χρόνο και να εντοπίζουν τις πιο συμφέρουσες επιλογές.

Ωστόσο, εδώ βρίσκεται και η μεγάλη αντίφαση της συζήτησης για την ακρίβεια. Η τεχνολογία μπορεί να βοηθήσει τον καταναλωτή να βρει το φθηνότερο προϊόν. Δεν μπορεί όμως να λύσει το βασικό πρόβλημα όταν το συνολικό επίπεδο τιμών παραμένει υψηλό και οι μισθοί αδυνατούν να ακολουθήσουν τον ίδιο ρυθμό.

Και αυτό είναι ίσως το πιο κρίσιμο συμπέρασμα. Παρά τα μέτρα, τους ελέγχους, τα πλαφόν και τις ψηφιακές εφαρμογές, η Ελλάδα εξακολουθεί να βρίσκεται πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στον πληθωρισμό. Οι πολίτες εξακολουθούν να νιώθουν την πίεση κάθε φορά που γεμίζουν το καλάθι του σούπερ μάρκετ ή πληρώνουν έναν λογαριασμό.

Ο Ιούνιος μπορεί να φέρει νέες παρεμβάσεις και νέα εργαλεία. Το ζητούμενο, όμως, δεν είναι μόνο να παρακολουθούνται οι τιμές. Είναι να αρχίσουν επιτέλους να αποκλιμακώνονται με τρόπο που να γίνεται αισθητός στην καθημερινότητα των πολιτών.

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