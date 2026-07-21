Ο Ζελένσκι απομάκρυνε και τον αρχηγό των Ενόπλων Δυνάμεων μετά την αποπομπή του υπουργού Άμυνας

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Σε αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων της Ουκρανίας προχώρησε ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, απομακρύνοντας τον στρατηγό Ολεξάντρ Σίρσκι από τη θέση του αρχηγού και τοποθετώντας στη θέση του τον στρατηγό Μιχαΐλο Ντραπάτι.

Η απόφαση έρχεται λίγες ημέρες μετά την αποπομπή του υπουργού Άμυνας, Μιχαΐλο Φεντόροφ, μια εξέλιξη που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις και μαζικές διαδηλώσεις σε ολόκληρη την Ουκρανία.

Οι πληροφορίες που είχαν κυκλοφορήσει αρχικά, σύμφωνα με τις οποίες η απομάκρυνση του Φεντόροφ σχετιζόταν με τη σύγκρουσή του με τον Σίρσκι, επιβεβαιώθηκαν στη συνέχεια.

Στο βραδινό του διάγγελμα, ο Ζελένσκι ανέφερε επίσης ότι πρότεινε στον πρώην υπουργό Άμυνας να αναλάβει μια «σημαντική θέση», με αρμοδιότητα την εποπτεία του τεχνολογικού τομέα του ουκρανικού κράτους.

Ο 35χρονος Φεντόροφ είχε αποκτήσει ιδιαίτερη αναγνώριση για την αναδιοργάνωση του υπουργείου Άμυνας, τον εκσυγχρονισμό των ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων και τις μεταρρυθμίσεις που προώθησε με στόχο την αντιμετώπιση της διαφθοράς.

Από τον Σίρσκι στον Ντραπάτι – Η νέα στρατιωτική ηγεσία της Ουκρανίας

Ο 60χρονος Ολεξάντρ Σίρσκι, από την άλλη πλευρά, δεχόταν κριτική από μέρος της ουκρανικής κοινωνίας, καθώς θεωρείτο εκπρόσωπος της σοβιετικής στρατιωτικής σχολής και πρόσωπο που δεν προωθούσε μεγάλες αλλαγές στη λειτουργία του στρατού.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αργά το βράδυ της Τρίτης, 21/7,ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ευχαρίστησε τον Σίρσκι για τη συμβολή του στην επιτυχή άμυνα του Κιέβου κατά τις πρώτες ημέρες της ρωσικής εισβολής το 2022, αλλά και για τον ρόλο του σε άλλες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Τη θέση του αναλαμβάνει ο Μιχαΐλο Ντραπάτι, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν διοικητής των Κοινών Δυνάμεων της Ουκρανίας. Ο νέος αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων θεωρείται ιδιαίτερα δημοφιλής και έμπειρος στρατηγός, με σημαντική παρουσία στο πεδίο των μαχών.

«Όλες οι αποφάσεις θα οριστικοποιηθούν αύριο», έγραψε ο Ζελένσκι. Παράλληλα, ο Ουκρανός πρόεδρος τόνισε ότι η χώρα θα συνεχίσει τις επιχειρήσεις πλήγματος σε βάθος εντός του ρωσικού εδάφους υπό τη διοίκηση του νέου αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων.

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