ΕΑΣ: Η διπλή παγίδα που «κουρεύει» τις συντάξεις από το πρώτο ευρώ – Πώς εξανεμίζονται οι αυξήσεις

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Μπορεί η κυβέρνηση να διαμηνύει ότι στηρίζει το εισόδημα της τρίτης ηλικίας, ωστόσο η πραγματικότητα της καθημερινότητας κρύβει «ψιλά γράμματα» που εξανεμίζουν τις όποιες αυξήσεις.

Το νέο σύστημα υπολογισμού της Εισφοράς Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ) αντί να διορθώσει τις στρεβλώσεις του παρελθόντος, φαίνεται πως διατηρεί δύο μεγάλες θεσμικές παγίδες, οι οποίες οδηγούν σε ένα ιδιότυπο «κούρεμα» των συντάξεων από το πρώτο ευρώ.

Πρόκειται για μια διπλή στρέβλωση που στερεί από τους συνταξιούχους το αφορολόγητο όριο και δημιουργεί το παράδοξο φαινόμενο, άνθρωποι με υψηλότερες μεικτές αποδοχές να καταλήγουν με λιγότερα χρήματα στην τσέπη.

Παγίδα 1η: Διπλή επιβάρυνση και κατάργηση του αφορολόγητου

Η πρώτη μεγάλη αδικία αφορά τον τρόπο με τον οποίο ο ΕΦΚΑ εκτελεί τις διαδοχικές κρατήσεις, επιβάλλοντας την εισφορά από το πρώτο ευρώ. Για τη συγκεκριμένη κατηγορία συνταξιούχων, το θεσμοθετημένο αφορολόγητο όριο των 8.636 ευρώ –που ισχύει για όλους τους υπόλοιπους μισθωτούς και αγρότες– πρακτικά καταργείται.

Ο μηχανισμός της παρακράτησης στην πηγή λειτουργεί ως εξής:

Αρχικό στάδιο: Η ΕΑΣ υπολογίζεται και παρακρατείται απευθείας επί του συνολικού μεικτού ποσού της σύνταξης.

Δεύτερο στάδιο: Αφαιρείται η εισφορά υγειονομικής περίθαλψης (6%).

Τελικό στάδιο: Στο ποσό που απομένει υπολογίζεται ο φόρος εισοδήματος.

Το αποτέλεσμα; Το ίδιο εισόδημα υπόκειται σε διαδοχικές, αλυσιδωτές κρατήσεις χωρίς την ύπαρξη προοδευτικής κλίμακας για την ΕΑΣ. Αυτό μεταφράζεται σε μια ξεκάθαρη διπλή φορολογική επιβάρυνση που ροκανίζει το τελικό καθαρό ποσό.

Παγίδα 2η: Το «παράδοξο» των κλιμακίων που τιμωρεί τις μεγαλύτερες συντάξεις

Η δεύτερη στρέβλωση συνδέεται με την προβληματική τιμαριθμοποίηση των κλιμακίων και την εφαρμογή των συντελεστών. Αντί η εισφορά να επιβάλλεται κλιμακωτά –δηλαδή μόνο στο ποσό που υπερβαίνει το εκάστοτε όριο– επιβάλλεται στο σύνολο του ποσού.

Αυτό δημιουργεί μια εξωφρενική αδικία στην αγορά: Η μετάβαση σε ένα υψηλότερο κλιμάκιο αυξάνει τόσο απότομα την παρακράτηση, που ένας συνταξιούχος με μεγαλύτερη μεικτή σύνταξη μπορεί τελικά να εισπράττει μικρότερο καθαρό ποσό στην τσέπη του από κάποιον που έχει χαμηλότερη μεικτή σύνταξη!

Εάν δεν υπάρξει άμεση νομοθετική τροποποίηση, ώστε η ΕΑΣ να υπολογίζεται αποκλειστικά στο υπερβάλλον ποσό, η αδικία αυτή κινδυνεύει να παγιωθεί και να μονιμοποιηθεί μέσω της τιμαριθμοποίησης των ορίων.

Με λίγα λόγια η ισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων, που θεσπίστηκε σε εντελώς διαφορετικές οικονομικές συνθήκες, συνεχίζει να λειτουργεί ως ένας έμμεσος φορολογικός «κόφτης». Όσο οι δύο αυτές παγίδες παραμένουν ενεργές, η όποια συζήτηση για πραγματική ενίσχυση των συντάξεων μένει μετέωρη, καθώς η ακρίβεια από τη μία και οι στρεβλές κρατήσεις από την άλλη, συνεχίζουν να εξανεμίζουν το εισόδημα των απομάχων της εργασίας.

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