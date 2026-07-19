ΔΕΘ: Οι φοροελαφρύνσεις που εξετάζονται και το δύσκολο παζλ του δημοσιονομικού χώρου

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Η αντίστροφη μέτρηση για τις εξαγγελίες της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έχει ξεκινήσει, ωστόσο το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει η κυβέρνηση μόνο οριστικοποιημένο δεν μπορεί να θεωρηθεί. Παρά τις πληροφορίες που διακινούνται το τελευταίο διάστημα για φοροελαφρύνσεις, μειώσεις εισφορών και ενισχύσεις σε συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες, το τελικό εύρος των μέτρων εξακολουθεί να εξαρτάται από τον δημοσιονομικό χώρο που θα έχει διαμορφωθεί στα τέλη Αυγούστου.

Το βασικό σενάριο που εξετάζεται προβλέπει πακέτο παρεμβάσεων το οποίο μπορεί να προσεγγίσει ακόμη και τα 2 δισ. ευρώ, ποσό σημαντικά υψηλότερο από τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών του καλοκαιριού. Το αν αυτός ο στόχος θα επιτευχθεί θα εξαρτηθεί από την πορεία των φορολογικών εσόδων, την εξέλιξη της τουριστικής περιόδου, την ανάπτυξη της οικονομίας και την απόδοση των μέτρων για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής.

Στο υπουργείο Εθνικής Οικονομίας αποφεύγουν να επιβεβαιώσουν συγκεκριμένες παρεμβάσεις, καθώς ο σχεδιασμός παραμένει ανοιχτός. Ωστόσο, οι πληροφορίες συγκλίνουν ότι το μεγαλύτερο μέρος του διαθέσιμου χώρου θα κατευθυνθεί σε μόνιμα μέτρα και όχι σε έκτακτες παροχές, καθώς η κυβέρνηση επιδιώκει οι εξαγγελίες της ΔΕΘ να έχουν διαρκή χαρακτήρα και να μπορούν να χρηματοδοτούνται και τα επόμενα χρόνια χωρίς να δημιουργούνται πρόσθετες πιέσεις στον προϋπολογισμό.

Στις προτεραιότητες του οικονομικού επιτελείου παραμένει η περαιτέρω μείωση της φορολογικής επιβάρυνσης για τη μεσαία τάξη, η οποία τα τελευταία χρόνια έχει βρεθεί στο επίκεντρο των κυβερνητικών παρεμβάσεων. Στο τραπέζι βρίσκονται αλλαγές στις φορολογικές κλίμακες, πρόσθετες ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά, αλλά και παρεμβάσεις που θα αφορούν τους ελεύθερους επαγγελματίες, με αιχμή το σύστημα του τεκμαρτού εισοδήματος, το οποίο εξακολουθεί να προκαλεί αντιδράσεις σε επαγγελματικούς φορείς.

Παράλληλα εξετάζεται νέα μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, με στόχο να περιοριστεί το μη μισθολογικό κόστος των επιχειρήσεων και να αυξηθεί το διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων. Πρόκειται για ένα μέτρο που βρίσκεται σταθερά στην κυβερνητική ατζέντα, καθώς θεωρείται ότι ενισχύει τόσο την απασχόληση, όσο και την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας.

Σημαντική θέση στον σχεδιασμό καταλαμβάνει και το στεγαστικό πρόβλημα, το οποίο εξελίσσεται σε μία από τις μεγαλύτερες οικονομικές πιέσεις για τα νοικοκυριά. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εξετάζονται νέες παρεμβάσεις για την αγορά και την ενοικίαση κατοικίας, χωρίς όμως να έχει ξεκαθαρίσει αν αυτές θα έχουν τη μορφή φορολογικών κινήτρων, επιδοτήσεων ή νέων χρηματοδοτικών προγραμμάτων.

Στις κυβερνητικές σκέψεις παραμένει και η ενίσχυση χαμηλοσυνταξιούχων και ευάλωτων νοικοκυριών. Ωστόσο, στο οικονομικό επιτελείο φαίνεται να επικρατεί η άποψη ότι οι παρεμβάσεις θα πρέπει να είναι περισσότερο στοχευμένες από προηγούμενες χρονιές, ώστε να μη δημιουργείται μόνιμη επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το μεγάλο ερώτημα, πάντως, δεν αφορά τόσο το περιεχόμενο των μέτρων, όσο το δημοσιονομικό τους κόστος. Οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί από υπουργεία και κοινωνικούς φορείς υπερβαίνουν κατά πολύ τον διαθέσιμο χώρο, γεγονός που οδηγεί σε έναν δύσκολο κύκλο αξιολόγησης και ιεράρχησης. Κάθε πρόσθετη παρέμβαση σημαίνει ότι κάποια άλλη θα πρέπει να περιοριστεί ή να μετατεθεί χρονικά.

Παράλληλα, το οικονομικό επιτελείο καλείται να λάβει υπόψη και τους νέους ευρωπαϊκούς δημοσιονομικούς κανόνες, οι οποίοι αφήνουν μικρότερα περιθώρια για παρεκκλίσεις σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Αυτό σημαίνει ότι οι οριστικές αποφάσεις δεν θα εξαρτηθούν μόνο από την πορεία των δημόσιων εσόδων, αλλά και από το κατά πόσο οι παρεμβάσεις μπορούν να ενταχθούν στο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο της χώρας.

Έτσι, παρά την έντονη κινητικότητα που καταγράφεται τις τελευταίες εβδομάδες, το πακέτο της ΔΕΘ παραμένει υπό διαμόρφωση. Οι τελικές αποφάσεις αναμένεται να ληφθούν λίγο πριν από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού, όταν θα υπάρχει πλέον πλήρης εικόνα για την εκτέλεση του προϋπολογισμού, την πορεία του τουρισμού και τα φορολογικά έσοδα του καλοκαιριού.

Μέχρι τότε, οι διαρροές λειτουργούν περισσότερο ως ένδειξη των προθέσεων του οικονομικού επιτελείου παρά ως κατάλογος οριστικών αποφάσεων. Το μόνο που θεωρείται βέβαιο είναι ότι η κυβέρνηση θα επιχειρήσει να παρουσιάσει ένα πακέτο με έντονο οικονομικό αποτύπωμα, την ώρα όμως που οι διαθέσιμοι πόροι δεν επιτρέπουν να ικανοποιηθούν όλες οι προσδοκίες που έχουν δημιουργηθεί γύρω από τη φετινή ΔΕΘ.

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