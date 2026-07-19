Εύβοια: Νέος συναγερμός στην Πυροσβεστική από φωτιά στο Αλιβέρι – 112 για «ετοιμότητα»

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Σε εξέλιξη βρίσκεται φωτιά στο Αλιβέρι της Εύβοιας.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά εκδηλώθηκε στη 1 το μεσημέρι της Κυριακής, σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι.

Για τη φωτιά κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με εννέα οχήματα, μια ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, ένα ελικόπτερο και επτά αεροσκάφη.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Μηλάκι Ευβοίας. Κινητοποιήθηκαν 28 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 20ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 19, 2026

Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες του δήμου Αλιβερίου – Κύμης.

Στη 1.07 εκδόθηκε μήνυμα από το 112 που καλεί όσους βρίσκονται στην περιοχή σε ετοιμότητα.

Στο σημείο μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Εύβοιας για να διακριβώσει τα αίτια της φωτιάς.

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