Τροχαίο στην Χαλκιδική: Στην Ελλάδα η θεία της 7χρονης, τη Δευτέρα θα επιχειρήσουν να ξυπνήσουν από το κώμα την ανήλικη οι γιατροί

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Στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται από σήμερα η θεία της 7χρονης Μολδαβής που επέζησε από το φρικτό τροχαίο που ξεκληρίστηκε η οικογένειά της στην Χαλκιδική.

Στο δυστύχημα σκοτώθηκαν οι γονείς της, αλλά και η 6 μηνών αδερφή της, ενώ η ίδια παραμένει σε κρίσιμη κατάσταση στη ΜΕΘ.

Η θεία του κοριτσιού, αδελφή της μητέρας του, αναμένεται να αναλάβει την κηδεμονία της εφ όσον διαφύγει τον κίνδυνο και γίνει καλά.

Αύριο το πρωί (20/7), οι γιατροί της ΜΕΘ Παίδων όπου νοσηλεύεται διασωληνωμένη η 7χρονη Πατρίτσια, αναμένεται να προσπαθήσουν να την ξυπνήσουν από το τεχνητό κώμα με την θεία της να την επισκέπτεται.

Εν τω μεταξύ, όσον αφορά την μεταφορά των σορών της οικογένειάς της, το πρωί της Δευτέρας αναμένεται να ολοκληρωθούν τα γραφειοκρατικά ώστε να γίνει ο επαναπατρισμός των σορών: του 35χρονου πατέρα, της 28χρονης μητέρας και του 6 μηνών βρέφους.

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