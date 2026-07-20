Κάλεσμα Ανδρουλάκη στους πολίτες «να επιλέξουν αλλαγή σελίδας, με αξιοπιστία, πολιτικό ήθος, σοβαρότητα και χωρίς εξαρτήσεις»

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Πρόσκληση στους πολίτες να επιλέξουν την αξιοπιστία και το ήθος που εκφράζει το ΠΑΣΟΚ, αλλάζοντας σελίδα με καταψήφιση της ΝΔ, απηύθυνε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κατά τη διάρκεια συνέντευξής του στο Ράδιο Θεσσαλονίκη.

«Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι είμαστε λαϊκιστές που προτείνουμε την καταβολή της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις, τη μισή τον πρώτο χρόνο διακυβέρνησης και την άλλη μισή τον τρίτο. Και ρωτάει αν το έχουμε κοστολογήσει. Το είπε μάλιστα και ο πρωθυπουργός στη Βουλή δύο φορές, ενώ ακριβώς την προηγούμενη ημέρα είχα κάνει εκδήλωση όπου παρουσίασα την πλήρη κοστολόγηση.

Όταν ο ίδιος έταξε την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου, ένα μέτρο πολλαπλάσιου κόστους, τον ρώτησε κάποιος ή είπε από μόνος του -όπως έκανα εγώ- ποια είναι η κοστολόγηση;», ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής και εξήγησε αναλυτικά τη πρόταση του κόμματος για τη 13η σύνταξη και το ΕΚΑΣ.

«Δεν είμαστε όλοι το ίδιο. Απλά κάποιοι σήμερα, μετά από επτά χρόνια διακυβέρνησης και με διαχείριση δισεκατομμυρίων ευρώ, έχουν ελέγξει ένα μεγάλο κομμάτι της δημόσιας σφαίρας και κατευθύνουν τα ερωτήματα όπως τα θέλουν».

Σημείωσε ότι κάθε πολιτική δύναμη δείχνει με τις πολιτικές της επιλογές ποιους εξυπηρετεί.

«Ο καθένας με τις επιλογές του, είτε κεντρώος, είτε αριστερός, είτε δεξιός, δείχνει τι εξυπηρετεί. Όταν αλλάζεις τους ποινικούς κώδικες λίγο πριν τις εκλογές, κάποιους εξυπηρετείς. Όταν έχεις 5% φόρο στα μερίσματα, κάποιους εξυπηρετείς. Όταν δεν μειώνεις τον ΦΠΑ στα βασικά αγαθά -που το κάνει η Κύπρος και το περνά στην τιμή- κάποιους εξυπηρετείς» συμπλήρωσε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, επιπλέον, έκανε αναφορά στις λύσεις για το ιδιωτικό χρέος που προτείνει, ενώ σχολίασε και την κυβερνητική στάση απέναντι στις τελευταίες εξελίξεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Ο πρωθυπουργός λέει “ζητήστε συγγνώμη”. Λένε από τη Νέα Δημοκρατία “μας είπατε ότι είμαστε εγκληματική οργάνωση”. Θα ζητήσουμε εμείς συγγνώμη αντί να ζητήσουν αυτοί από τον ελληνικό λαό;», σημείωσε ο κ. Ανδρουλάκης, επικαλούμενος τις καταδίκες εμπλεκομένων στελεχών της ΝΔ.

Σχολίασε την πρόσφατη αναφορά του Άδωνι Γεωργιάδη περί «ξενόδουλου» ΠΑΣΟΚ, λέγοντας: «Είμαστε, λέει, ξενόδουλοι στο ΠΑΣΟΚ, διότι ασχολούμαστε ακόμη με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Ξενόδουλο είναι ένα κόμμα που θέλει να περιφρουρήσει και να υπερασπιστεί το δημόσιο συμφέρον και τους κοινωνικούς πόρους, που αφορούν συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων και παραγωγών ή ξενόδουλος είναι κάποιος ο οποίος το μόνο που δεν κάνει είναι τον πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα; Διότι στο τέλος θα χάσουμε το μυαλό μας», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής.

Ο κ. Ανδρουλάκης μίλησε για πολιτική υποκρισία και αναξιοπιστία της κυβέρνησης και του κ. Μητσοτάκη σχετικά με τη συνταγματική αναθεώρηση.

Ως προς τα πολιτικά διακυβεύματα, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής επέμεινε ότι το δίδυμο Μητσοτάκη-Τσίπρα κρίθηκε. «Πήγαν τη χώρα πίσω» υποστήριξε και αντιπαρέβαλε την υπευθυνότητα και αξιοπιστία του ΠΑΣΟΚ. «Κάθε εβδομάδα παρουσιάζουμε προτάσεις. Αύριο θα μιλήσουμε για την ενέργεια, την προηγούμενη εβδομάδα για την παιδεία. Είναι ένα πρόγραμμα προοδευτικό, αξιόπιστο, υπεύθυνο, το οποίο μπορεί να βάλει τη χώρα σε μια άλλη πορεία», ανέφερε.

Πρόταξε την αλλαγή πορείας, σημειώνοντας ότι ο ελληνικός λαός δεν πρέπει να ρισκάρει τρίτη θητεία Μητσοτάκη με τα σημερινά αποτελέσματα, είτε νέα θητεία Τσίπρα με τα γνωστά πεπραγμένα.

«Να επιλέξουν την αλλαγή σελίδας» αναφέροντας ότι ο πολίτης, αν θεωρεί ότι ο Μητσοτάκης και ο Τσίπρας, με το νέο του εγχείρημα, «δεν έχουν εξαρτήσεις, ότι αυτά που λένε θα τα κάνουν, νομίζω ότι θα πέσουν για άλλη μια φορά έξω. Αξίζει να μας δώσουν την εμπιστοσύνη τους, να πάει η χώρα μπροστά», κατέληξε.

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