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27.06.2026 11:20

LIVE η 1η Σύνοδος του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης

27.06.2026 11:20
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«Η δημοκρατία δοκιμάζεται όταν οι πολίτες αισθάνονται ότι οι θεσμοί δεν λειτουργούν όπως πρέπει. Όταν η εξουσία δε λογοδοτεί», επισήμανε ο Αλέξης Τσίπρας από το βήμα της πρώτης Συνόδου του Εθνικού Συμβουλίου της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Παρακολουθήστε ζωντανά την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα με κεντρικό σύνθημα «Ηθική επανάσταση, νέος πατριωτισμός, νέα μεταπολίτευση».

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