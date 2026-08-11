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11.08.2026 23:45

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου μετά τον εντοπισμό drone – Διακοπή πτήσεων για σχεδόν δύο ώρες

11.08.2026 23:45
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Αναστάτωση προκάλεσε η εμφάνιση ενός drone στην περιοχή του Ανοβέρου, στην κεντρική Γερμανία, με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η λειτουργία του αεροδρομίου της πόλης. Το περιστατικό, που αποτελεί το πιο πρόσφατο σε μια σειρά αντίστοιχων συμβάντων με drones, επαναφέρει τα ερωτήματα για ενδεχόμενες εξωτερικές απειλές κατά της χώρας.

Οι διάδρομοι προσγείωσης και απογείωσης του αεροδρομίου στο Λανγκενχάγκεν παρέμειναν κλειστοί από τις 3:44 π.μ. έως τις 5:20 π.μ.. Η διακοπή προκάλεσε καθυστερήσεις σε πτήσεις προς διάφορους προορισμούς, ενώ ένα εμπορικό αεροσκάφος που εκτελούσε δρομολόγιο από το Παρίσι αναγκάστηκε να προσγειωθεί στη Νυρεμβέργη, στη νότια Γερμανία, σύμφωνα με την ανακοίνωση του αεροδρομίου.

Στο «μικροσκόπιο» των Αρχών οι πτήσεις drones

Την υπόθεση διερευνά η Κεντρική Υπηρεσία Εγκληματολογικών Ερευνών του Ανοβέρου, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία με γραπτή δήλωση, χωρίς ωστόσο να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Από την πλευρά του, το ομοσπονδιακό υπουργείο Εσωτερικών στο Βερολίνο δεν θέλησε να σχολιάσει το περιστατικό.

Η νέα εμφάνιση drone κατεγράφη λίγες ημέρες μετά τον εντοπισμό, την περασμένη εβδομάδα, ενός drone που έφερε εκρηκτικά κοντά σε ουκρανικό εμπορικό αεροσκάφος στο αεροδρόμιο Λειψίας/Χάλε. Το συγκεκριμένο αεροδρόμιο αποτελεί σημαντικό κόμβο για τη μεταφορά στρατιωτικού εξοπλισμού με προορισμό την Ουκρανία.

Δύο ημέρες αργότερα, οι γερμανικές αρχές εντόπισαν δύο drones πάνω από στρατιωτική βάση στη δυτική Γερμανία. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Der Spiegel, το οποίο επικαλείται εσωτερική έκθεση της αστυνομίας, οι Αρχές δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το περιστατικό στο Ανόβερο να συνδέεται με «υβριδική δραστηριότητα».

Σημειώνεται ότι, παρά τις επανειλημμένες αναφορές εργαζομένων του αεροδρομίου για την παρουσία του drone, ούτε η ομοσπονδιακή αστυνομία, ούτε τα διαθέσιμα συστήματα αντιμετώπισης drones κατάφεραν να το εντοπίσουν. Το αεροδρόμιο του Ανοβέρου, άλλωστε, είχε αντιμετωπίσει και πέρυσι αρκετές διαταραχές στη λειτουργία του εξαιτίας εμφανίσεων drones.

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