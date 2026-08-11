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ΑΘΛΗΤΙΚΑ

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11.08.2026 23:40

Έγραψε ιστορία ο Τεντόγλου: Με άλμα στα 8.44μ έγινε ο πρώτος με 4 χρυσά στην Ευρώπη – Η μάχη στο Μπέρμιγχαμ (Videos)

11.08.2026 23:40
miltos tentoglou

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Από το 2018 που τον πρωτοείδαμε σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα ανοιχτού στίβου, δεν έχει εμφανιστεί ο άλτης που θα αμφισβητήσει την αυτοκρατορία του Μίλτου Τεντόγλου στο μήκος. Ο κορυφαίος Έλληνας πρωταθλητής, σε μια χρονιά με συνεχόμενα τεράστια άλματα και επιβλητικές εμφανίσεις, νίκησε τους 11 αντιπάλους του στον τελικό, αλλά και τον πολύ… αντιπαθή στον ίδιο, αντίθετο άνεμο και με ένα τεράστιο άλμα στα 8.44 (-1.1) στέφθηκε για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης , για να γίνει μέλος του πολύ κλειστού κλαμπ των Ευρωπαίων με αυτόν τον αριθμό μεταλλίων στη διοργάνωση. Με το τέταρτο συνεχόμενο χρυσό του στο Μπέρμιγχαμ, ο Μίλτος Τεντόγλου γίνεται ο πρώτος άνδρας στην ιστορία του μήκους με τέσσερις ευρωπαϊκούς τίτλους στον ανοιχτό στίβο.

Ο τελικός έγινε με σταθερά αντίθετο άνεμο, που δυσκόλεψε αφάνταστα τους άλτες στη φόρα τους και περιόρισε τις πτήσεις τους.

Στα τρία πρώτα άλματά του, που μετρήθηκαν 8.27, 8.19 και 8.27 ο Μίλτος πάτησε 20, 20 και 18 εκατοστά αντίστοιχα μακριά από το έγκυρο. Με το “καλημέρα” τέθηκε επικεφαλής, αλλά ο Ελβετός Ζίμον Εχάμερ τον άφησε πίσω του με το δεύτερο δικό του άλμα που μετρήθηκε 8.29.

Μετά το μικρό διάλειμμα για να μείνουν οι οχτώ καλύτεροι και να αλλάξει η σειρά, ο Τεντόγλου μπήκε αποφασισμένος να κόψει κάθε σκέψη αμφισβήτης της κυριαρχίας του και πέτυχε με ένα άλμα στα 8.44, έχοντας διορθώσει το πάτημά του, που ήταν μόλις πέντε εκατοστά πίσω από το έγκυρο.

Στη συνέχεια, ο Τεντόγλου άφησε την πέμπτη προσπάθεια και δεν μπήκε ούτε στην έκτη για να αρχίσει αμέσως το πάρτι, αφού προηγήθηκε η καθιερωμένη αγκαλιά από το προπονητή-μαέστρο, Γιώργο Πομάσκι.

Αυτό που όλοι περίμεναν ότι θα συμβεί, έγινε τελικά πράξη και στο Alexander Stadium: Ο Μίλτος Τεντόγλου είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης.

Η εξέλιξη του τελικού

Πρωταθλητής Ευρώπης για τέταρτη σερί φορά ο Μίλτος Τεντόγλου.

Ολοκλήρωσαν όλοι οι αθλητές στο μήκος την τέταρτή τους προσπάθεια. 1ος ο Τεντόγλου, 2ος ο Εχάμερ, 3ος ο Σαραμπιούκοβ.

Πολύ μεγάλο άλμα από τον Τεντόγλου στην 4η προσπάθειά του. Ο Έλληνας πρωταθλητής «πέταξε» στα 8.44 και πέρασε στην 1η θέση.

Η κατάταξη του τελικού μετά το 3ο άλμα

1.Σίμον Εχάμερ (Ελβετός) 8,29μ.
2.Μίλτος Τεντόγλου (Ελλάδα) 8,27μ.
3.Μπόζινταρ Σαραμπογιούκοφ (Βουλγαρία) 8,10μ.
4.Φραντσέσκο Ετόρε Ιντζόλι (Ιταλία) 8,04μ.
5.Λούκα Μπόσκοβιτς (Σερβία) 7,94μ.
6.Εουσέμπιο Κάθερες (Ισπανία) 7,92μ.
7.Ζέρσον Μπαλντέ (Πορτογαλία) 7,91μ.
8.Πετρ Μέιντλσμιντ (Τσεχία) 7,81μ.
9.Χάιμε Γκουέρα (Ισπανία) 7,73μ.
10.Λέστερ Λεσάι (Ισπανία) 7,72μ.
11.Γιάνι Σίμπσον (Βέλγιο) 7,59μ.
12.Άρστι Γέο (Μ. Βρετανία) 7,48μ.

Στα 8,27μ. προσγειώθηκε ξανά ο Τεντόγλου. Αυτή τη φορά ο κόντρα άνεμος ήταν 2,4μ.

Στην πρώτη θέση περνάει ο Εχάμερ, με 8.29μ.

Πέφτει στα στα 8.19μ. ο Τεντόγλου στο 2ο άλμα του.

Στα 7.72μ. ο Λεσκάι, στα 7.91μ. o Μπόσκοβιτς

Άκυρο και ο Κάσερες 

Άκυρη η προσπάθεια του Εχάμερ

Ο Ινζόλι στα 7,80μ

Πρώτο άλμα για Σαραμπογιούκοφ σα 8.10μ 

Πρώτη προσπάθεια στα 8,27 ο Τεντόγλου, με κόντρα άνεμο -1.4μ/δ

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:08
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