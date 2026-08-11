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11.08.2026 21:54

Υπό μερικό έλεγχο η φωτιά στο Νότιο Πήλιο

11.08.2026 21:54
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Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην Τοπική Κοινότητα Πάου στο Νότιο Πήλιο νωρίς το βράδυ της Τρίτης.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 20:00.

Στο έργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 10ης ΕΜΟΔΕ, Εθελοντές και 10 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Στην επιχείρηση συνδράμει με υδροφόρες ο Δήμος Νοτίου Πηλίου.

Νωρίτερα εκδόθηκε μήνυμα απο το 112 για την ενημέρωση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή της πυρκαγιάς.

Η περιοχή σήμερα είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3)

Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Μαγνησίας.

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ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:08
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