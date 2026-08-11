Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Πέντε τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση – Ανάμεσά τους παιδιά (Photos)

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Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκαν πέντε άνθρωποι μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 11/8, στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης-Ρεθύμνου, με ανήλικα παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα περίπου στις 17:15, στο ύψος των Αρμένων, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο ένα όχημα βρισκόταν ένας Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο επέβαινε οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Η Πυροσβεστική επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό του και στη συνέχεια τον παρέδωσε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Για τη διαχείριση του τροχαίου κινητοποιήθηκαν συνολικά τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί κατάγματα, χωρίς να αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Πηγή φωτογραφιών: goodnet.gr

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