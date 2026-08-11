search
ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:55
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 20:33

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Πέντε τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση – Ανάμεσά τους παιδιά (Photos)

11.08.2026 20:33
troxaio1-eksot

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου μεταφέρθηκαν πέντε άνθρωποι μετά από σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης, 11/8, στον επαρχιακό δρόμο Αγίας Γαλήνης-Ρεθύμνου, με ανήλικα παιδιά να βρίσκονται μεταξύ των τραυματιών.

Η σύγκρουση έλαβε χώρα περίπου στις 17:15, στο ύψος των Αρμένων, όταν δύο ΙΧ αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με μεγάλη σφοδρότητα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Σύμφωνα με πληροφορίες του neakriti.gr, στο ένα όχημα βρισκόταν ένας Ιταλός οδηγός, ενώ στο δεύτερο επέβαινε οικογένεια τουριστών από τη Γαλλία, μεταξύ των οποίων και ανήλικα παιδιά.

Στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες, καθώς ένας από τους επιβαίνοντες χρειάστηκε να απεγκλωβιστεί από το όχημα. Η Πυροσβεστική επιχείρησε για τον απεγκλωβισμό του και στη συνέχεια τον παρέδωσε στους διασώστες του ΕΚΑΒ.

Για τη διαχείριση του τροχαίου κινητοποιήθηκαν συνολικά τρία ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες παρέλαβαν τους πέντε τραυματίες και τους μετέφεραν στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι οι τραυματίες έχουν υποστεί κατάγματα, χωρίς να αντιμετωπίζουν κίνδυνο για τη ζωή τους.

Παράλληλα, οι αρμόδιες Αρχές εξετάζουν τα δεδομένα του περιστατικού, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες και τα αίτια που οδήγησαν στη σύγκρουση.

Πηγή φωτογραφιών: goodnet.gr

Διαβάστε επίσης:

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

Φωτιά στο Πικέρμι: Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του άνδρα στο αυτοκίνητο

Κρήτη: Συνεχείς και πολύωρες διακοπές ρεύματος στα Σφακιά – Ανησυχία και αγανάκτηση κατοίκων και επιχειρηματιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επική αντίδραση του Τεντόγλου όταν συνειδητοποίησε on camera ότι… ξέχασε το μετάλλιό του (Video)

colombia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 30 ώρες – Συγκλονιστικό βίντεο

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3107
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

latinopoulou
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Εκτός «Φωνής Λογικής» συνεργάτης της Λατινοπούλου μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου του για ξυλοδαρμό

drone_2
ΚΟΣΜΟΣ

Γερμανία: Συναγερμός στο αεροδρόμιο του Ανοβέρου μετά τον εντοπισμό drone – Διακοπή πτήσεων για σχεδόν δύο ώρες

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

latinopoulou 77- new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Επεισόδιο με Λατινοπούλου και ομάδα Ρομά σε πλοίο για την Τήνο (Video)

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΕΤΑΡΤΗ 12.08.2026 01:08
tentoglou
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Η επική αντίδραση του Τεντόγλου όταν συνειδητοποίησε on camera ότι… ξέχασε το μετάλλιό του (Video)

colombia-eksot
ΚΟΣΜΟΣ

Κολομβία: Γυναίκα ανασύρθηκε ζωντανή από τα συντρίμμια μετά από 30 ώρες – Συγκλονιστικό βίντεο

MITSOTAKIS_KYRIAKOS_3107
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης για το νέο χρυσό μετάλλιο του Τεντόγλου: «Μόνιμος κάτοικος της κορυφής»

1 / 3