Υπόθεση Marfin: Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης από τη 46χρονη – Τι υποστήριξε στην απολογία της (Video)

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google Add topontiki.gr on Google

Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης αναμένεται να καταθέσει τις επόμενες ημέρες η 46χρονη που κατηγορείται για συμμετοχή στον εμπρησμό της τράπεζας Marfin. Η κατηγορούμενη, η οποία μετά την απολογία της στην 3η τακτική ανακρίτρια κρίθηκε προσωρινά κρατούμενη, αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στην υπόθεση.

Μόνιμη κάτοικος Βρετανίας, η 46χρονη είχε συλληφθεί στο Λονδίνο στις 13 Ιουλίου, καθώς σε βάρος της είχε εκδοθεί ερυθρά αγγελία. Δεν άσκησε ένδικα μέσα κατά της σύλληψής της και από την αρχή συναίνεσε στην έκδοσή της ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, η 46χρονη οδηγήθηκε περίπου στις 12:30 την Τρίτη, 11/8, στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων. Εκεί απολογήθηκε για περίπου μία ώρα στην 3η τακτική ανακρίτρια, απαντώντας στις ερωτήσεις που της τέθηκαν.

Η 46χρονη βρίσκεται αντιμέτωπη με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο στην ομάδα που πυρπόλησε το κτίριο της Marfin τον Μάιο του 2010, επίθεση που είχε ως συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους τρεις εργαζόμενοι, μεταξύ των οποίων και μία έγκυος.

Μέσω του συνηγόρου της, η κατηγορούμενη κατέθεσε πολυσέλιδο απολογητικό υπόμνημα 30 σελίδων, αντικρούοντας το κατηγορητήριο.

Η εκδοχή της 46χρονης για την ημέρα της επίθεσης

Σύμφωνα με όσα υποστηρίζει μέσω του συνηγόρου της, η ίδια είχε λάβει μέρος στη διαδήλωση εκείνης της ημέρας, αλλά δεν βρισκόταν μπροστά από το κτίριο της τράπεζας όταν σημειώθηκε η επίθεση.

«Δεν υπάρχει ταυτοποίησή μου στην έκθεση της αστυνομίας, ενώ οι ίδιες φωτογραφίες είχαν εξεταστεί και το 2022 και η έρευνα τότε είχε αρχειοθετηθεί», φέρεται να δήλωσε κατά την απολογία της, προσθέτοντας ότι «υπάρχει δεδικασμένο από την προηγούμενη απαλλακτική κρίση και είναι απαράδεκτη η ανάσυρση της δικογραφίας έπειτα από ένα ανώνυμο και τελείως αόριστο email».

Η ίδια ανέφερε ακόμη ότι δεν έχει καμία σχέση με τους συγκατηγορούμενούς της. Όπως υποστήριξε, είχε περάσει μπροστά από την τράπεζα περίπου μισή ώρα πριν ξεκινήσουν τα επεισόδια και κατά τον χρόνο της επίθεσης βρισκόταν στην πλατεία Συντάγματος μαζί με την αδελφή της και μία φίλη της.

«Είμαι αθώα, συμμετείχα στη διαδήλωση αλλά δεν έχω σχέση με τα επεισόδια. Τους συγκατηγορούμενούς μου τους γνωρίζω εξ όψεως από τον αναρχικό χώρο», είπε χαρακτηριστικά η 46χρονη.

Υπέρ της εκδοχής της κατέθεσε ενώπιον της ανακρίτριας και η αδελφή της. Σύμφωνα με την κατάθεσή της, οι δύο τους βρίσκονταν μαζί στην πορεία και είχαν περάσει μπροστά από το κτίριο της τράπεζας πριν από την επίθεση. Παράλληλα, η 46χρονη έχει ορίσει και τεχνικό σύμβουλο.

Ο συνήγορος υπεράσπισής της, Κώστας Παπαδάκης, αναφέρθηκε και στη δικογραφία, λέγοντας: «Είναι και αόριστη γιατί δεν έχει καμία συγκεκριμένη περιγραφή αξιόποινων πράξεων, ούτε ξεκαθαρίζει ο συντάκτης από πού γνωρίζει όλα αυτά».

Η υπεράσπιση, πάντως, αναμένεται να κινηθεί και κατά της απόφασης για την προσωρινή κράτηση. Η κατηγορούμενη προτίθεται να εξαντλήσει κάθε ένδικο μέσο και, όπως προανήγγειλε ο δικηγόρος της, τις επόμενες ημέρες θα καταθέσει προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησης.

Το σκεπτικό για την προφυλάκιση και οι δύο συγκατηγορούμενοι

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, οι δικαστικές Αρχές αποφάσισαν την προφυλάκιση της 46χρονης, καθώς την κρίνουν «ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσηλωμένη στο σχέδιο δράσης της ομάδας» που πραγματοποίησε την εμπρηστική επίθεση στο υποκατάστημα της Marfin.

Για την ίδια υπόθεση έχουν προφυλακιστεί ακόμη δύο άνδρες, ηλικίας 42 ετών, οι οποίοι αντιμετωπίζουν επίσης την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή.

Με βάση τα στοιχεία των Αρχών, ο ένας από τους δύο φέρεται να είναι το άτομο που έσπασε το τζάμι της τράπεζας κατά τη διάρκεια των επεισοδίων, ενώ ο δεύτερος φέρεται να είχε υποστηρικτικό ρόλο.

Και οι δύο άνδρες αρνήθηκαν ότι συμμετείχαν στα επεισόδια και οδηγήθηκαν στη φυλακή, όπου θα παραμείνουν έως ότου οριστεί η δίκη τους.

Διαβάστε επίσης:

Σοβαρό τροχαίο στο Ρέθυμνο: Πέντε τραυματίες σε σφοδρή σύγκρουση – Ανάμεσά τους παιδιά (Photos)

Ξέσπασε η Ναταλία Ρασούλη για τις κηδείες δημοσία δαπάνη: Ο Ράμφος ναι, αλλά ο Καλογερόπουλος όχι; Τέτοια ξεφτίλα;

Φωτιά στο Πικέρμι: Από παθολογικά αίτια ο θάνατος του άνδρα στο αυτοκίνητο











