search
ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:22
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

11.08.2026 11:16

Στην Ευελπίδων η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Marfin – Αρνείται την εμπλοκή της

11.08.2026 11:16
marfin-46xroni

Προσθέστε το topontiki.gr ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Add topontiki.gr on Google

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε περίπου στις 10:45 η 46χρονη η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην φονική επίθεση στη Marfin.

Η 46χρονη μετά την έκδοσή της στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο προκειμένου να απολογηθεί, υπερασπιζόμενη πως δεν έχει καμία εμπλοκή με τα επεισόδια.

Ο δικηγόρος της μάλιστα, τόνισε πως με τα ίδια ακριβώς στοιχεία είχε εξεταστεί και το 2022 και είχε προκύψει ότι δεν υπήρχε καμία ταυτοποίηση, παρά μόνο μία «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση.

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», έχει δηλώσει ο δικηγόρος της.

Σχετικά με τις φωτογραφίες που φέρονται να αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης, ο Κώστας Παπαδάκης ισχυρίζεται ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin και ότι δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Υποστηρίζει ότι η εντολέας του βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

Διαβάστε επίσης

Άγιος Δημήτριος: Τα πρώτα ευρήματα και τα ερωτήματα για τον νεκρό αστυνομικό – Αναμένονται απαντήσεις από τη νεκροτομή και τις τοξικολογικές εξετάσεις (Video)

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα – Red Code σε Αττική και 4 ακόμη περιφέρειες

Τραγωδία στα Τρίκαλα – Νεκρό βρέφος 15 μηνών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Αν δεν χτύπαγα το Ιράν, θα είχαν πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε “κύριε”» – Ο Τραμπ επιμένει στη στρατηγική του

mark-zuckerberg
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το… μανιφέστο των 6.500 λέξεων, η επένδυση του 1 δισ. και η πίεση από επενδυτές

syntaxeis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

harley-davidson-1HZcJjdtc9g-unsplash
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Τι ελέγχουμε σε μοτοσικλέτα ή scooter πριν από το καλοκαιρινό ταξίδι

tsipras_skourletis_new
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Σκουρλέτης «καρφώνει» Τσίπρα: «Η Αριστερά δεν είναι προσωπική υπόθεση»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Vila Mykonos
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ελλάδα των δύο ταχυτήτων: Βίλες 24.000 ευρώ τη νύχτα ενώ οι εργαζόμενοι «κόβουν» μέρες από τις διακοπές

tourism-akropoli-8234
TRAVEL

Forbes: Αυτοί είναι οι κορυφαίοι προορισμοί για να ζήσεις μετά την σύνταξη – Οι 4 περιοχές της Ελλάδας που ξεχωρίζουν

karamitrou_grigoriadis
MEDIA

Τα νέα δίδυμα στην πρωινή ενημέρωση

odysseia-nea-yorki-damon-nolan-hathaway
ΣΙΝΕΜΑ

Η «Οδύσσεια» του Κρίστοφερ Νόλαν κι επίσημα η μεγαλύτερη εισπρακτική επιτυχία στην καριέρα του με εισπράξεις πάνω από 1,1 δισεκατομμύριο δολάρια

kleidaries
ΕΛΛΑΔΑ

Βύρωνας: Διαρρήκτες ρίχνουν οξύ στις κλειδαριές για να μπουν σε διαμερίσματα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 12:21
trump
ΚΟΣΜΟΣ

Μέση Ανατολή: «Αν δεν χτύπαγα το Ιράν, θα είχαν πυρηνικά όπλα και θα τους αποκαλούσατε “κύριε”» – Ο Τραμπ επιμένει στη στρατηγική του

mark-zuckerberg
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Μαρκ Ζάκερμπεργκ: Το… μανιφέστο των 6.500 λέξεων, η επένδυση του 1 δισ. και η πίεση από επενδυτές

syntaxeis_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Σεπτεμβρίου 2026: Στις 25 και 27 Αυγούστου οι πληρωμές

1 / 3