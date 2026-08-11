Στην Ευελπίδων η 46χρονη που κατηγορείται για την επίθεση στη Marfin – Αρνείται την εμπλοκή της

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Στα δικαστήρια της Ευελπίδων έφτασε περίπου στις 10:45 η 46χρονη η οποία κατηγορείται για συμμετοχή στην φονική επίθεση στη Marfin.

Η 46χρονη μετά την έκδοσή της στην Ελλάδα, παρουσιάστηκε στο δικαστήριο προκειμένου να απολογηθεί, υπερασπιζόμενη πως δεν έχει καμία εμπλοκή με τα επεισόδια.

Ο δικηγόρος της μάλιστα, τόνισε πως με τα ίδια ακριβώς στοιχεία είχε εξεταστεί και το 2022 και είχε προκύψει ότι δεν υπήρχε καμία ταυτοποίηση, παρά μόνο μία «περιορισμένη προσομοίωση» σε εργαστηριακή εξέταση.

«Όσα λέγονται περί ταυτοποίησης μέχρι τώρα είναι ψευδή. Τίποτα λιγότερο», έχει δηλώσει ο δικηγόρος της.

Σχετικά με τις φωτογραφίες που φέρονται να αποτέλεσαν αντικείμενο σύγκρισης, ο Κώστας Παπαδάκης ισχυρίζεται ότι η εντολέας του δεν εμφανίζεται στις φωτογραφίες από τη Marfin και ότι δεν υπάρχει φωτογραφία της κατά τη διάρκεια της επίθεσης. Υποστηρίζει ότι η εντολέας του βρισκόταν εκείνη την ημέρα στη διαδήλωση, αλλά όχι στη Marfin την ώρα της επίθεσης.

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