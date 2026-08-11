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11.08.2026 13:42

«Και θα περάσετε εσείς καλά κι εμείς καλύτερα»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοίνωσε το νέο του επαγγελματικό βήμα

11.08.2026 13:42
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Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον όμιλο ΜΚ Group.

Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη, δύο πρόσωπα με τα οποία έχει μακρά κοινή πορεία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.

Η ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη

Μια φορά κι έναν καιρό… Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία. Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα. Εξέλιξη. Και τώρα… Στο τώρα… Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια ΟΙΚΟγένεια.

Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος. Το παρελθόν μας φέρνει εδώ. Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο. A, animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως. Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη…

Και θα περάσετε εσείς καλά… κι εμείς καλύτερα.

Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε.
Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε.

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ΤΡΙΤΗ 11.08.2026 19:44
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Η Ευρώπη στα όριά της: Καύσωνας και ξηρασία σπρώχνουν ψηλότερα το ρεύμα – Η εικόνα στην Ελλάδα

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