«Και θα περάσετε εσείς καλά κι εμείς καλύτερα»: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ανακοίνωσε το νέο του επαγγελματικό βήμα

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Νέο επαγγελματικό κεφάλαιο ανοίγει για τον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος ανακοίνωσε τη συνεργασία με τον όμιλο ΜΚ Group.
Ο δημοφιλής τραγουδιστής ενώνει ξανά τις δυνάμεις του με τον Ηλία Μαροσούλη και τον Άγγελο Κοταρίδη, δύο πρόσωπα με τα οποία έχει μακρά κοινή πορεία στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης.
Η ανακοίνωση του Γιώργου Μαζωνάκη
Μια φορά κι έναν καιρό… Με τον Ηλία γράψαμε τη δική μας ιστορία. Η ψυχαγωγία άφησε το πάλκο και έγινε θέαμα. Εξέλιξη. Και τώρα… Στο τώρα… Τι ωραία να ξανασυναντιέσαι πιο όμορφος και να νιώθεις την ίδια ΟΙΚΟγένεια.
Εγώ ο Γεώργιος, ο Ηλίας και ο Άγγελος. Το παρελθόν μας φέρνει εδώ. Live, συναυλίες, κινηματογράφος, τηλεόραση, θέατρο. A, animation. Όχι όπως τα ξέρατε όμως. Γιατί η πεπατημένη δεν είναι ποτέ ευχαριστημένη…
Και θα περάσετε εσείς καλά… κι εμείς καλύτερα.
Γεώργιος Μαζωνάκης… όπως με βαφτίσανε.
Οσο ζώ ΜαΖώ… όπως με βαφτίσατε.
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