Ελληνικό: Φωτιά σε γκαράζ πολυκατοικίας – Προληπτική εκκένωση του κτιρίου

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης σε γκαράζ τριόροφης πολυκατοικίας επί της οδού Ερμού στο Ελληνικό.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, πραγματοποιήθηκε προληπτική απομάκρυνση των ενοίκων της πολυκατοικίας. Στο σημείο επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 6 οχήματα και εθελοντές.

Η πυρκαγιά εντοπίζεται στο υπόγειο γκαράζ περίπου 350 τ.μ..Για την διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Αθηνών.

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