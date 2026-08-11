Φωτιά στη Ζάκυνθο: Καίει δασική έκταση στις Βολίμες – Ήχησε το 112 για εκκένωση (video/photos)

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Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες της Ζακύνθου, με την Πυροσβεστική να κινητοποιεί άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 20 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 6 πυροσβεστικά οχήματα. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συνδράμουν επίσης εθελοντές και υδροφόρες των ΟΤΑ.
Από αέρος επιχειρούν 4 πυροσβεστικά αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν το πύρινο μέτωπο και να αποτρέψουν την περαιτέρω εξάπλωσή του.
#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Βολίμες Ζακύνθου. Κινητοποιήθηκαν 20 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 17ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα, εθελοντές, 4 Α/Φ και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2026
Για την πυρκαγιά ενεργοποιήθηκε το 112, με μήνυμα προς τους πολίτες που βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να εκκενώσουν προς την περιοχή Βολίμες.
Δείτε εικόνες από το σημείο:
Μόλις πριν μερικές ώρες στη Ζάκυνθο είχε ξεσπάσει άλλη μια φωτιά στην περιοχή του Μαραθιά, η οποία τέθηκε υπό έλεγχο.
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