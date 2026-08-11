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11.08.2026 11:28

Υπό έλεγχο η φωτιά στον Μαραθιά Ζακύνθου (video)

11.08.2026 11:28
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Υπό έλεγχο τέθηκε γύρω στις 11 η δασική πυρκαγιά, η οποία ξέσπασε το πρωί της Τρίτης (11/8) στην περιοχή του Μαραθία, και συγκεκριμένα στο Κερί Ζακύνθου.

Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για την πυρκαγιά περίπου στις 09:00 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις.

Για την κατάσβεση επιχείρησαν 32 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 17ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα, ενώ για την αεροπυρόσβεση διατέθηκαν  4 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στην επιχείρηση συμμετείχαν και υδροφόρες του Δήμου Ζακύνθου.

Λόγω της πυρκαγιάς στάλθηκε και μήνυμα από το 112, με τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να καλούνται να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για τη διερεύνηση των αιτιών εκδήλωσης της φωτιάς έχει κινητοποιηθεί το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κέρκυρας.

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