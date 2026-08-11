Συρία: Ο Μπασάρ Αλ Άσαντ καταδικάστηκε σε θάνατο για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας

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Ο πρώην πρόεδρος της Συρίας Μπασάρ αλ Άσαντ καταδικάστηκε σε θάνατο, καθώς κρίθηκε ένοχος για εγκλήματα που διαπράχθηκαν κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη χώρα.

Η ίδια ποινή επιβλήθηκε και στον Ατέφ Νατζίμπ, πρώην επικεφαλής της πολιτικής ασφάλειας στην επαρχία Ντεράα της νότιας Συρίας.

Το Ποινικό Δικαστήριο της Δαμασκού έκρινε την Τρίτη (11/8) τον Άσαντ ένοχο για προμελετημένη δολοφονία, ενώ ο Νατζίμπ κρίθηκε ένοχος για προμελετημένη δολοφονία και βασανιστήρια.

Το δικαστήριο αποφάνθηκε ότι τα εγκλήματα που διαπράχθηκαν από την κυβέρνηση του Άσαντ στην επαρχία Ντεράα το 2011 συνιστούν εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.

Ο Μπασάρ αλ Άσαντ έχει καταφύγει στην Μόσχα από τον Δεκέμβριο του 2014, μετά την εισβολή των ανταρτών στη Δαμασκό, όπου του έχει χορηγηθεί άσυλο.

Η νέα συριακή κυβέρνηση έχει ζητήσει την έκδοσή του στη Συρία, προκειμένου να αντιμετωπίσει κατηγορίες για εγκλήματα που συνδέονται με την περίοδο της διακυβέρνησής του, όμως η Μόσχα μέχρι σήμερα έχει αρνηθεί να τον παραδώσει.

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