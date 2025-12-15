Η οικογένεια Άσαντ ζει «μεγάλη ζωή» στη Μόσχα ενώ ο Μπασάρ «φρεσκάρει τις ιατρικές του γνώσεις»

Το 2011, μια ομάδα εφήβων αγοριών έγραψαν με σπρέι μια προειδοποίηση σε έναν τοίχο στην αυλή του σχολείου τους: «Ήρθε η σειρά σου, γιατρέ». Το γκράφιτι ήταν μια ελαφρώς συγκαλυμμένη απειλή ότι ο πρόεδρος της Συρίας, Μπασάρ αλ-Άσαντ, ένας οφθαλμίατρος με εκπαίδευση στο Λονδίνο, θα ήταν ο επόμενος στη σειρά των Αράβων δικτατόρων που θα ανατρέπονταν από την τότε μαινόμενη Αραβική Άνοιξη.

Χρειάστηκαν 14 χρόνια, κατά τα οποία 620.000 σκοτώθηκαν και σχεδόν 14 εκατομμύρια εκτοπίστηκαν, αλλά τελικά ήρθε η σειρά του γιατρού και ο Άσαντ καθαιρέθηκε, καταφεύγοντας στη Μόσχα στη μέση της νύχτας.

Αφού εγκατέλειψε τη χώρα του για την πολυτελή εξορία του στη Μόσχα, ο Άσαντ φέρεται να δίνει άλλη μια ευκαιρία στην ιατρική του εκπαίδευση. Ο ηγέτης του τελευταίου καθεστώτος Μπααθισμού της Μέσης Ανατολής κάθεται τώρα ξανά στο θρανίο, παρακολουθώντας μαθήματα οφθαλμολογίας, σύμφωνα με μια καλά ενημερωμένη πηγή, που επικαλείται ο Guardian.

«Σπουδάζει ρωσικά και φρεσκάρει ξανά την οφθαλμολογία», είπε ένας φίλος της οικογένειας Άσαντ που έχει κρατήσει επαφή μαζί τους. «Είναι ένα πάθος του, προφανώς δεν χρειάζεται τα χρήματα. Ακόμα και πριν ξεκινήσει ο πόλεμος στη Συρία, ασκούσε τακτικά την οφθαλμολογία στη Δαμασκό», συνέχισαν, υπονοώντας ότι η πλούσια ελίτ στη Μόσχα θα μπορούσε να είναι η πελατεία-στόχος του.

Ένα χρόνο μετά την ανατροπή του καθεστώτος του στη Συρία, η οικογένεια Άσαντ ζει μια απομονωμένη, ήσυχη ζωή πολυτέλειας στη Μόσχα και τα ΗΑΕ. Ένας φίλος της οικογένειας, πηγές στη Ρωσία και τη Συρία, καθώς και διαρροή δεδομένων, βοήθησαν να δοθεί μια σπάνια εικόνα για τη ζωή της πλέον απομονωμένης οικογένειας που κάποτε κυβερνούσε τη Συρία υπό ατσάλινη πυγμή.

Η οικογένεια πιθανότατα θα διαμένει στην αριστοκρατική Ρουμπλιόφκα, μια περιφραγμένη κοινότητα της ελίτ της Μόσχας, σύμφωνα με δύο πηγές. Εκεί θα συναναστρέφονταν με άτομα όπως ο πρώην πρόεδρος της Ουκρανίας Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος έφυγε από το Κίεβο το 2014 και πιστεύεται ότι ζει στην περιοχή.

Οι Άσαντ δεν έχουν έλλειψη χρημάτων. Αφού αποκόπηκαν από μεγάλο μέρος του παγκόσμιου χρηματοπιστωτικού συστήματος λόγω των δυτικών κυρώσεων το 2011 μετά την αιματηρή καταστολή των διαδηλωτών από τον Άσαντ, η οικογένεια τοποθέτησε μεγάλο μέρος του πλούτου της στη Μόσχα, όπου οι δυτικές ρυθμιστικές αρχές δεν μπορούσαν να τον αγγίξουν.

Παρά την άνετη κατοικία τους, η οικογένεια είναι αποκομμένη από τους κύκλους της ελίτ της Συρίας και της Ρωσίας που κάποτε απολάμβανε. Η φυγή του Μπασάρ από τη Συρία, σε διάστημα 11 ωρών, άφησε τους φίλους του να νιώθουν εγκαταλελειμμένοι και οι Ρώσοι συνεργάτες του τον εμποδίζουν να επικοινωνήσει με ανώτερους αξιωματούχους του καθεστώτος.

«Είναι μια πολύ ήσυχη ζωή», είπε ο οικογενειακός φίλος. «Έχει πολύ μικρή, αν όχι καθόλου, επαφή με τον έξω κόσμο. Έχει επαφή μόνο με μερικούς ανθρώπους που βρίσκονταν στο παλάτι του, όπως ο Μανσούρ Αζάμ [πρώην υπουργός προεδρικών υποθέσεων της Συρίας] και ο Γιασάρ Ιμπραήμ [ο κορυφαίος οικονομικός συνεργάτης του Άσαντ]».

Μια πηγή κοντά στο Κρεμλίνο δήλωσε ότι ο Άσαντ ήταν επίσης σε μεγάλο βαθμό «άσχετος» για τον Πούτιν και την πολιτική ελίτ της Ρωσίας. «Ο Πούτιν έχει λίγη υπομονή για ηγέτες που χάνουν τον έλεγχο της εξουσίας και ο Άσαντ δεν θεωρείται πλέον ως προσωπικότητα επιρροής ή ακόμη και ως ένας ενδιαφέρων καλεσμένος για να προσκαλέσει σε δείπνο», ανέφερε η πηγή.

Ο Άσαντ έφυγε με τους γιους του από τη Δαμασκό τις πρώτες πρωινές ώρες της 8ης Δεκεμβρίου 2024, καθώς οι Σύριοι αντάρτες πλησίαζαν την πρωτεύουσα από τον βορρά και τον νότο. Τους συνάντησε μια ρωσική στρατιωτική συνοδεία και μεταφέρθηκαν στη ρωσική αεροπορική βάση Χμεϊμίμ, όπου και μεταφέρθηκαν αεροπορικώς εκτός χώρας.

Ο Άσαντ δεν προειδοποίησε την ευρύτερη οικογένειά του ή τους στενούς συμμάχους του καθεστώτος για την επικείμενη κατάρρευση, αφήνοντάς τους να τα βγάλουν πέρα ​​μόνοι τους.

Ένας φίλος του Μαχέρ αλ-Άσαντ, αδελφού του Μπασάρ και κορυφαίου στρατιωτικού αξιωματούχου, ο οποίος γνωρίζει πολλά πρώην μέλη του παλατιού, είπε: «Ο Μαχέρ τηλεφωνούσε στον Μπασάρ για μέρες, αλλά δεν το σήκωνε. Έμεινε στο παλάτι μέχρι την τελευταία στιγμή, οι αντάρτες βρήκαν τα κάρβουνα του ναργιλέ ακόμα ζεστά. Ήταν ο Μαχέρ, όχι ο Μπασάρ, που βοήθησε άλλους να δραπετεύσουν. Ο Μπασάρ νοιαζόταν μόνο για τον εαυτό του».

Ο δικηγόρος του θείου του Μπασάρ, Ριφάατ αλ-Άσαντ, θυμήθηκε πώς οι πελάτες του τηλεφώνησαν πανικόβλητοι, αβέβαιοι για το πώς να ξεφύγουν από τη Συρία μετά την φυγή του Μπασάρ. «Όταν έφτασαν στο Χμεϊμίμ, είπαν στους Ρώσους στρατιώτες ότι ήταν Άσαντ, αλλά δεν μιλούσαν αγγλικά ή αραβικά. Έτσι, οκτώ από αυτούς έπρεπε να κοιμηθούν στα αυτοκίνητά τους μπροστά από τη βάση», δήλωσε ο Ελί Χατέμ, δικηγόρος του Ριφάατ. Μόνο μετά την παρέμβαση ενός ανώτερου Ρώσου αξιωματούχου η οικογένεια κατάφερε να δραπετεύσει στο Ομάν.

Τους πρώτους μήνες μετά την απόδραση των Άσαντ, οι πρώην σύμμαχοί του στο καθεστώς δεν ήταν στο μυαλό του Μπασάρ. Η οικογένεια συγκεντρώθηκε στη Μόσχα για να υποστηρίξει την Άσμα, την πρώην πρώτη κυρία της Συρίας, γεννημένη στη Βρετανία, η οποία έπασχε από λευχαιμία εδώ και χρόνια και της οποίας η κατάσταση είχε γίνει κρίσιμη. Έλαβε θεραπεία στη Μόσχα πριν από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ.

Σύμφωνα με μια πηγή που γνωρίζει τις λεπτομέρειες της υγείας της Άσμα, η πρώην πρώτη κυρία έχει αναρρώσει μετά από πειραματική θεραπεία υπό την επίβλεψη των υπηρεσιών ασφαλείας της Ρωσίας.

Με την υγεία της Άσμα να έχει σταθεροποιηθεί, ο πρώην δικτάτορας επιθυμεί να αποκαλύψει τη δική του εκδοχή της ιστορίας. Έχει προγραμματίσει συνεντεύξεις με το RT και έναν δημοφιλή δεξιό Αμερικανό podcaster, αλλά περιμένει την έγκριση από τις ρωσικές αρχές για να κάνει μια εμφάνιση στα μέσα ενημέρωσης.

Η Ρωσία φαίνεται να έχει εμποδίσει τον Άσαντ από οποιαδήποτε δημόσια εμφάνιση. Σε μια σπάνια συνέντευξη του Νοεμβρίου με ιρακινά μέσα ενημέρωσης σχετικά με τη ζωή του Άσαντ στη Μόσχα, ο πρέσβης της Ρωσίας στο Ιράκ, Ελμπρούς Κουτράσεφ, επιβεβαίωσε ότι στον ανατραπέντα δικτάτορα απαγορεύτηκε οποιαδήποτε δημόσια δραστηριότητα.

«Ο Άσαντ μπορεί να ζει εδώ, αλλά δεν μπορεί να συμμετέχει σε πολιτικές δραστηριότητες… Δεν έχει δικαίωμα να συμμετέχει σε οποιαδήποτε δραστηριότητα στα μέσα ενημέρωσης ή σε πολιτική. Έχετε ακούσει κάτι από αυτόν; Δεν έχετε, επειδή δεν του επιτρέπεται – αλλά είναι ασφαλής και ζωντανός», είπε ο Κουτράσεφ.

Η ζωή για τα παιδιά του Άσαντ, αντίθετα, φαίνεται να συνεχίζεται με σχετικά μικρή αναστάτωση, καθώς προσαρμόζονται σε μια νέα ζωή ως ελίτ της Μόσχας.

Ο οικογενειακός φίλος, ο οποίος γνώρισε μερικά από τα παιδιά πριν από μερικούς μήνες, είπε: «Είναι κάπως μουδιασμένα. Νομίζω ότι είναι ακόμα σε ένα μικρό σοκ. Απλώς συνηθίζουν τη ζωή χωρίς να είναι η πρώτη οικογένεια της χώρας».

Η μόνη φορά που η οικογένεια Άσαντ – χωρίς τον Μπασάρ – έχει θεαθεί μαζί δημόσια από το τέλος του καθεστώτος τους ήταν στην αποφοίτηση της κόρης του Ζέιν αλ-Άσαντ στις 30 Ιουνίου, όπου έλαβε πτυχίο στις διεθνείς σχέσεις από το MGIMO, το ελίτ πανεπιστήμιο της Μόσχας στο οποίο φοιτά μεγάλο μέρος της άρχουσας τάξης της Ρωσίας.

Μια φωτογραφία στην επίσημη ιστοσελίδα του MGIMO δείχνει την 22χρονη να στέκεται με άλλους αποφοίτους. Σε ένα θολό ξεχωριστό βίντεο από την εκδήλωση, μέλη της οικογένειας Άσαντ, συμπεριλαμβανομένης της Άσμα και των δύο γιων της, του 24χρονου Χαφέζ και του 21χρονου Καρίμ, διακρίνονται στο κοινό.

Δύο από τους συμμαθητές της Ζέιν που παρευρέθηκαν στην τελετή επιβεβαίωσαν ότι μέλη της οικογένειας Άσαντ ήταν παρόντα, αλλά είπαν ότι κράτησαν χαμηλό προφίλ. «Η οικογένεια δεν έμεινε πολύ και δεν έβγαλε φωτογραφίες με τη Ζέιν στη σκηνή όπως άλλες οικογένειες», είπε ένας από τους πρώην συμμαθητές, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Ο Χαφέζ, που κάποτε προοριζόταν ως πιθανός διάδοχος του Μπασάρ, έχει αποσυρθεί σε μεγάλο βαθμό από τη δημόσια θέα από τότε που δημοσίευσε ένα βίντεο στο Telegram τον Φεβρουάριο στο οποίο παρουσίασε τη δική του αφήγηση για τη φυγή της οικογένειας από τη Δαμασκό, αρνούμενος ότι είχαν εγκαταλείψει τους συμμάχους τους και ισχυριζόμενος ότι η Μόσχα τους διέταξε να εγκαταλείψουν τη Συρία.

Οι Σύριοι γρήγορα εντόπισαν τον Χαφέζ, ο οποίος τράβηξε το βίντεο ενώ περπατούσε στους δρόμους της Μόσχας.

Ο Χαφέζ έχει κλείσει τα περισσότερα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας λογαριασμούς με ψευδώνυμο που προέρχεται από μια αμερικανική παιδική σειρά για έναν νεαρό ντετέκτιβ με δυσλεξία, σύμφωνα με διαρροή δεδομένων. Τα παιδιά και η μητέρα τους περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους ψωνίζοντας, γεμίζοντας το νέο τους ρωσικό σπίτι με είδη πολυτελείας, σύμφωνα με πηγή κοντά στην οικογένεια.

Τα παιδιά του Άσαντ επισκέπτονται επίσης συχνά τα ΗΑΕ, με την Άσμα να τους συνοδεύει στο ταξίδι τους σε τουλάχιστον μία περίπτωση. Διαρροή αρχείων πτήσεων που είδε ο Guardian από το 2017-23 υποδηλώνουν ότι τα ΗΑΕ είχαν γίνει από καιρό αγαπημένος προορισμός για την οικογένεια Άσαντ, ακόμη και όταν ήταν στην εξουσία. Ο Καρίμ και ο Χαφέζ έκαναν επανειλημμένα ταξίδια μεταξύ Άμπου Ντάμπι, Μόσχας και Συρίας, συμπεριλαμβανομένων πτήσεων τον Νοέμβριο του 2022 και τον Σεπτέμβριο του 2023.

Αρχικά, η οικογένεια Άσαντ ήλπιζε να μετακομίσει από τη Μόσχα στα ΗΑΕ. Τα ΗΑΕ ήταν μια πολύ πιο οικεία τοποθεσία για αυτούς. Δεν μιλούσαν ρωσικά και δυσκολεύονταν να ενταχθούν στους ρωσικούς κοινωνικούς κύκλους, σύμφωνα με τον οικογενειακό φίλο. Ωστόσο, η οικογένεια συνειδητοποιεί τώρα ότι η μόνιμη μετεγκατάσταση δεν θα συμβεί για λίγο καιρό, καθώς ακόμη και τα ΗΑΕ, τα οποία φιλοξενούν πολλά μέλη της σκιώδους ελίτ του κόσμου, αισθάνονται άβολα να φιλοξενήσουν τον Άσαντ.

Καθώς οι αντάρτες σάρωσαν τη Συρία, κοινοποίησαν φωτογραφίες που βρήκαν στα κτήματα του Άσαντ. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης κατακλύστηκαν από εικόνες ενός νεαρού Μπασάρ με εσώρουχα, με τον Μπασάρ να κολυμπάει – κάτι πολύ διαφορετικό από την αυταρχική αυτοπροσωπογραφία που κοίταζε τους Σύριους από κάθε γωνιά.

Ήταν η πρώτη ρωγμή σε μια ατσάλινη εικόνα ενός δικτάτορα του οποίου η κυριαρχία, μέχρι πριν από ένα χρόνο, θεωρούνταν απόρθητη. Οι Σύριοι, ωστόσο, εξακολουθούν να έχουν λίγες λεπτομέρειες για τον άνθρωπο που επέβλεψε 14 χρόνια δολοφονιών που άφησαν εκατοντάδες χιλιάδες νεκρούς Σύρους.

Ο Καμάλ Αλάμ, πρώην μη μόνιμος ανώτερος συνεργάτης στο Ατλαντικό Συμβούλιο, ο οποίος ασχολήθηκε με τη διπλωματία δεύτερης γραμμής κατά τη διάρκεια του συριακού εμφυλίου πολέμου, δήλωσε: «Χρειάστηκε η πτώση του καθεστώτος για να δημοσιευτούν αυτές οι φωτογραφίες. Θα έλεγα ότι η οικογένεια είναι πολύ ιδιωτική και ποτέ δεν τους άρεσε να εκτίθενται και εξακολουθούν να μην προχωρούν».

