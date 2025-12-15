Ο 24χρονος δολοφόνος της Αυστραλίας είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS – Τον παρακολουθούσαν από το 2019

Σε μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία της Αυστραλίας εξελίχθηκε η ένοπλη επίθεση στο Bondi Beach του Σίδνεϊ, με στόχο εβραϊκές οικογένειες κατά την πρώτη ημέρα του εβραϊκού Χανουκά.

Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, σε αυτό που χαρακτηρίζεται ήδη ως η πιο φονική αντισημιτική επίθεση εκτός Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.

Δράστες της επίθεσης ήταν ο 24χρονος Naveed Akram και ο πατέρας του, Sajid Akram, 50 ετών, πιθανώς πακιστανικής καταγωγής, όπως μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που έχουν ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών στην Αυστραλία.

Ο 24χρονος είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS

Κεντρικό στοιχείο των ερευνών αποτελούν οι δεσμοί του Naveed Akram με το Ισλαμικό Κράτος.

Σύμφωνα με το Australian Broadcasting Corporation και πηγές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 24χρονος είχε τεθεί σε λίστα παρακολούθησης το 2019, καθώς φέρεται να είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS και να διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που ανήκαν σε πυρήνα της οργάνωσης στην Αυστραλία

This is one of the #terrorist who killed so many innocent people in #bondibeach #Australia he is named as Naveed Akram of #pakistani origin, confirmed by australian media.

Pay close look the terrorist in the driving licence picture wears a pakistani cricket shirt. #Dhurandhar pic.twitter.com/A0ISdL5S7P December 14, 2025

Σημαία του ISIS και όπλα στο όχημα των δραστών

Οι δεσμοί με το ISIS ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά την επίθεση, όταν η αστυνομία εντόπισε μια μαύρη και λευκή σημαία του «Ισλαμικού Κράτους» σε όχημα που συνδέεται με τους δύο δράστες.

Στο ίδιο όχημα βρέθηκαν όπλα και υλικά που εξετάζονται ως πιθανοί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.

Την Κυριακή το απόγευμα, πατέρας και γιος μετέβησαν στο Bondi Beach οπλισμένοι με ημιαυτόματα όπλα μακράς κάννης και άνοιξαν πυρ κατά εκατοντάδων πολιτών, σκοτώνοντας δεκαέξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και τη δεκάχρονη Ματίλντα.

Σημαία του ISIS και όπλα στο όχημα των δραστών

Ο Sajid Akram σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, αφού πυροβολούσε επί περισσότερα από δέκα λεπτά.

Ο ίδιος κατείχε νόμιμα άδεια οπλοκατοχής και διέθετε έξι πυροβόλα όπλα, ως μέλος σκοπευτικού συλλόγου και κάτοχος άδειας για ψυχαγωγικό κυνήγι.

Το ότι του επιτρεπόταν η κατοχή οπλισμού, παρότι ο γιος του ήταν γνωστός στις αυστραλιανές αρχές για σχέσεις με εξτρεμιστικά στοιχεία, έχει ανοίξει έντονη πολιτική συζήτηση σχετικά με το πλαίσιο αδειοδότησης όπλων στη Νέα Νότια Ουαλία.

Ο τραυματίας δράστης αναμένεται να δικαστεί

Ο Naveed Akram νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ και, σύμφωνα με την αστυνομία, αναμένεται να επιβιώσει.

Ο επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε πως, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του δράστη, θα του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες για τρομοκρατία και μαζική δολοφονία.

Παράλληλα με τους δεσμούς με το ISIS, ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατικών δικτύων. Πηγές πληροφοριών αναφέρουν ότι η επίθεση φέρει χαρακτηριστικά επαγγελματικού σχεδιασμού, συμβατά με μεθόδους της Μονάδας 910 της Χεζμπολάχ.

Οι αυστραλιανές αρχές, ωστόσο, αποφεύγουν προς το παρόν να επιβεβαιώσουν επίσημα οποιαδήποτε ξένη καθοδήγηση.

«Ήταν καλό παιδί» λέει η μητέρα του

Σε έντονη αντίθεση με τα ευρήματα των Αρχών, η μητέρα του 24χρονου επιμένει ότι ο γιος της δεν είχε βίαιη συμπεριφορά.

Μιλώντας καθώς η αστυνομία περικύκλωσε το σπίτι της οικογένειας, η Βερένα είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πως o γιος της είχε εμπλακεί σε τρομοκρατική επίθεση.

«Δεν έχει όπλο. Δεν βγαίνει καν έξω. Δεν ανακατεύεται με φίλους. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν πηγαίνει σε άσχημα μέρη (…) πηγαίνει στη δουλειά, έρχεται σπίτι, πηγαίνει για άσκηση, κι αυτό είναι όλο.

Οποιοσδήποτε θα ήθελε να είχε έναν γιο σαν τον γιο μου… Είναι καλό παιδί», δήλωσε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald, προσθέτοντας ότι ο γιος της τής τηλεφώνησε λίγες ώρες πριν την επίθεση λέγοντάς της πως βρισκόταν για κολύμπι και καταδύσεις.

Αυξημένη επιφυλακή και εθνικό πένθος

Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκούς στόχους, με περισσότερους από 300 αστυνομικούς να αναπτύσσονται στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Shelter».

Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese δεσμεύτηκε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει στο μίσος και στον εξτρεμισμό», ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να καλούνται πλέον να απαντήσουν πώς ένας άνθρωπος που είχε εκφράσει πίστη στο ISIS και είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, κατάφερε να προχωρήσει σε μια επίθεση τέτοιας κλίμακας.

