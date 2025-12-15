Ο 24χρονος δολοφόνος της Αυστραλίας είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS – Τον παρακολουθούσαν από το 2019

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Σε μία από τις πιο αιματηρές τρομοκρατικές επιθέσεις στην ιστορία της Αυστραλίας εξελίχθηκε η ένοπλη επίθεση στο Bondi Beach του Σίδνεϊ, με στόχο εβραϊκές οικογένειες κατά την πρώτη ημέρα του εβραϊκού Χανουκά.
Δεκαέξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν, σε αυτό που χαρακτηρίζεται ήδη ως η πιο φονική αντισημιτική επίθεση εκτός Ισραήλ μετά τις 7 Οκτωβρίου 2023.
Δράστες της επίθεσης ήταν ο 24χρονος Naveed Akram και ο πατέρας του, Sajid Akram, 50 ετών, πιθανώς πακιστανικής καταγωγής, όπως μετέδωσε το CBS News επικαλούμενο αξιωματούχους των αμερικανικών μυστικών υπηρεσιών, που έχουν ενημερωθεί για την πορεία των ερευνών στην Αυστραλία.
Κεντρικό στοιχείο των ερευνών αποτελούν οι δεσμοί του Naveed Akram με το Ισλαμικό Κράτος.
Σύμφωνα με το Australian Broadcasting Corporation και πηγές της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας, ο 24χρονος είχε τεθεί σε λίστα παρακολούθησης το 2019, καθώς φέρεται να είχε ορκιστεί πίστη στο ISIS και να διατηρούσε επαφές με πρόσωπα που ανήκαν σε πυρήνα της οργάνωσης στην Αυστραλία
Οι δεσμοί με το ISIS ενισχύθηκαν περαιτέρω μετά την επίθεση, όταν η αστυνομία εντόπισε μια μαύρη και λευκή σημαία του «Ισλαμικού Κράτους» σε όχημα που συνδέεται με τους δύο δράστες.
Στο ίδιο όχημα βρέθηκαν όπλα και υλικά που εξετάζονται ως πιθανοί αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί.
Την Κυριακή το απόγευμα, πατέρας και γιος μετέβησαν στο Bondi Beach οπλισμένοι με ημιαυτόματα όπλα μακράς κάννης και άνοιξαν πυρ κατά εκατοντάδων πολιτών, σκοτώνοντας δεκαέξι ανθρώπους, ανάμεσά τους και τη δεκάχρονη Ματίλντα.
Ο Sajid Akram σκοτώθηκε σε ανταλλαγή πυρών με την αστυνομία, αφού πυροβολούσε επί περισσότερα από δέκα λεπτά.
Ο ίδιος κατείχε νόμιμα άδεια οπλοκατοχής και διέθετε έξι πυροβόλα όπλα, ως μέλος σκοπευτικού συλλόγου και κάτοχος άδειας για ψυχαγωγικό κυνήγι.
Το ότι του επιτρεπόταν η κατοχή οπλισμού, παρότι ο γιος του ήταν γνωστός στις αυστραλιανές αρχές για σχέσεις με εξτρεμιστικά στοιχεία, έχει ανοίξει έντονη πολιτική συζήτηση σχετικά με το πλαίσιο αδειοδότησης όπλων στη Νέα Νότια Ουαλία.
Ο Naveed Akram νοσηλεύεται φρουρούμενος σε νοσοκομείο του Σίδνεϊ και, σύμφωνα με την αστυνομία, αναμένεται να επιβιώσει.
Ο επίτροπος της Αστυνομίας της Νέας Νότιας Ουαλίας, Μαλ Λάνιον, δήλωσε πως, μόλις το επιτρέψει η κατάσταση της υγείας του δράστη, θα του απαγγελθούν βαριές κατηγορίες για τρομοκρατία και μαζική δολοφονία.
Παράλληλα με τους δεσμούς με το ISIS, ισραηλινές υπηρεσίες ασφαλείας εξετάζουν το ενδεχόμενο η επίθεση να εντάσσεται σε ευρύτερη στρατηγική υποστηριζόμενων από το Ιράν τρομοκρατικών δικτύων. Πηγές πληροφοριών αναφέρουν ότι η επίθεση φέρει χαρακτηριστικά επαγγελματικού σχεδιασμού, συμβατά με μεθόδους της Μονάδας 910 της Χεζμπολάχ.
Οι αυστραλιανές αρχές, ωστόσο, αποφεύγουν προς το παρόν να επιβεβαιώσουν επίσημα οποιαδήποτε ξένη καθοδήγηση.
Σε έντονη αντίθεση με τα ευρήματα των Αρχών, η μητέρα του 24χρονου επιμένει ότι ο γιος της δεν είχε βίαιη συμπεριφορά.
Μιλώντας καθώς η αστυνομία περικύκλωσε το σπίτι της οικογένειας, η Βερένα είπε ότι δεν μπορούσε να πιστέψει πως o γιος της είχε εμπλακεί σε τρομοκρατική επίθεση.
«Δεν έχει όπλο. Δεν βγαίνει καν έξω. Δεν ανακατεύεται με φίλους. Δεν πίνει, δεν καπνίζει, δεν πηγαίνει σε άσχημα μέρη (…) πηγαίνει στη δουλειά, έρχεται σπίτι, πηγαίνει για άσκηση, κι αυτό είναι όλο.
Οποιοσδήποτε θα ήθελε να είχε έναν γιο σαν τον γιο μου… Είναι καλό παιδί», δήλωσε στην εφημερίδα Sydney Morning Herald, προσθέτοντας ότι ο γιος της τής τηλεφώνησε λίγες ώρες πριν την επίθεση λέγοντάς της πως βρισκόταν για κολύμπι και καταδύσεις.
Η κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει θέσει σε εφαρμογή αυξημένα μέτρα ασφαλείας σε εβραϊκούς στόχους, με περισσότερους από 300 αστυνομικούς να αναπτύσσονται στο Σίδνεϊ στο πλαίσιο της επιχείρησης «Operation Shelter».
Ο πρωθυπουργός Anthony Albanese δεσμεύτηκε ότι η χώρα «δεν θα υποκύψει στο μίσος και στον εξτρεμισμό», ενώ οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε ένδειξη πένθους.
Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να καλούνται πλέον να απαντήσουν πώς ένας άνθρωπος που είχε εκφράσει πίστη στο ISIS και είχε τεθεί υπό παρακολούθηση, κατάφερε να προχωρήσει σε μια επίθεση τέτοιας κλίμακας.
Διαβάστε επίσης
Μαρόκο: Στους 21 οι νεκροί από τις πλημμύρες, «βούλιαξε» η επαρχία Σάφι, συγκλονιστικές εικόνες (photos/videos)
Χιλή: Επιστρέφει το «φάντασμα» του Πινοσέτ – Πρόεδρος εξελέγη ο ακροδεξιός Καστ
Τραγωδία στην Κολομβία: Λεωφορείο με μαθητές λυκείου έπεσε σε χαράδρα – Τουλάχιστον 17 νεκροί (videos)
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.