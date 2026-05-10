Για προβλήματα στην επικοινωνία μεταξύ πιλότων και ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο «Ελ. Βενιζέλος» μιλούν οι εργαζόμενοι στο αεροδρόμιο.

Καταγγέλλουν μάλιστα την κυβέρνηση πως δεν έχει κάνει σεβαστή την απόφαση των ελεγκτών να περιοριστεί η πυκνότητα της κυκλοφορίας για λόγους ασφαλείας.

«Οι επαναλαμβανόμενες διακοπές στην επικοινωνία μεταξύ των πιλότων και των ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας στο αεροδρόμιο της Αθήνας και στο FIR Αθηνών το τελευταίο 24ωρο δεν αφήνουν περιθώριο εφησυχασμού σχετικά με την ασφάλεια των πτήσεων» τονίζουν χαρακτηριστικά.

«Υπάρχει κίνδυνος λόγω των απαρχαιωμένων συστημάτων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας. Ταυτόχρονα, οι υποδομές και ο εναέριος χώρος της Ελλάδας έχουν γίνει πιθανός στόχος εξαιτίας της συμμετοχής της κυβέρνησης στις επιθέσεις στη Μέση Ανατολή. Η κυβέρνηση, μέσω του παραρτήματός της στο ΔΣ της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Ελλάδας προσπαθεί με εκβιασμούς να ανατρέψει την απόφαση που έχουμε πάρει οι εργαζόμενοι και να επιβάλει την αύξηση της πυκνότητας της κυκλοφορίας, σε βάρος της ασφάλειας και προς όφελος του κέρδους των εταιρειών» σημειώνουν.

«Ακόμα δεν έχει ικανοποιηθεί το αίτημα των εργαζομένων για μείωση της χωρητικότητας έπειτα από το συμβάν στις 4 του Γενάρη, όταν χάθηκε η επικοινωνία στο FIR Αθηνών για ώρες. Και όμως, η κυβέρνηση προσπαθεί με νέα Γενική Συνέλευση στην ΕΕΕΚΕ, που θα γίνει στις 13/05/2026, με υποσχέσεις, εξαγορά και απειλές να πιέσει τους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας να δεχτούμε αυξημένες χωρητικότητες στα αεροδρόμια, μεταξύ των οποίων και στο αεροδρόμιο της Αθήνας, την ίδια ώρα που χάνεται η επικοινωνία με τα αεροσκάφη! Οι εργαζόμενοι του κλάδου βάζουμε πάνω από όλα την ασφάλεια και την ανθρώπινη ζωή!

Δεν θα γίνουμε συνένοχοι στο έγκλημα που προδιαγράφεται. Διεκδικούμε μέτρα προστασίας και αρνούμαστε να ανακαλέσουμε την απόφασή μας» προειδοποιούν στην ανακοίνωσή τους.

