Χανταϊός: Με C-27 και ειδική ιατρική κάψουλα ο επαναπατρισμός Έλληνα επιβάτη – «Κανένας φόβος για την Ελλάδα», λέει ο Γεωργιάδης

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση επαναπατρισμού Έλληνα επιβάτη από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius, στο οποίο έχουν καταγράφηκαν κρούσματα χανταϊού. Οι Αρχές εφαρμόζουν αυστηρά υγειονομικά πρωτόκολλα, με την επιχείρηση να εκτελείται μέσω πολυεπίπεδης αεροδιακομιδής.

Ο συγκεκριμένος επιβάτης, ο οποίος παραμένει ασυμπτωματικός και σε σταθερή κατάσταση, αναμένεται να επιστρέψει στην Ελλάδα μέσα στις επόμενες ώρες. Μόλις φτάσει θα τεθεί άμεσα σε καθεστώς υποχρεωτικής καραντίνας διάρκειας 45 ημερών, σε ειδικά διαμορφωμένο θάλαμο αρνητικής πίεσης στο νοσοκομείο Αττικόν.

Η επιχείρηση έχει μπει στην τελική της φάση, καθώς το στρατιωτικό αεροσκάφος τύπου C-27J Spartan της Πολεμικής Αεροπορίας αναμένεται να προσγειωθεί αρχικά στην Αϊντχόφεν της Ολλανδίας. Εκεί θα παραλάβει τον Έλληνα πολίτη, ο οποίος είχε ήδη μεταφερθεί από την Τενερίφη με ολλανδικό αεροσκάφος στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης.

Το σχέδιο επαναπατρισμού

Στη συνέχεια, η ειδική πτήση θα επιστρέψει στην Ελλάδα, με προγραμματισμένη προσγείωση στο στρατιωτικό αεροδρόμιο της Ελευσίνας, κάτι που εκτιμάται ότι θα συμβεί εντός των επόμενων έξι ωρών, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι η άφιξή του αναμένεται περίπου στις 4 τα ξημερώματα.

Από το σημείο αυτό, ο επιβάτης θα παραληφθεί άμεσα από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και θα μεταφερθεί στο νοσοκομείο «Αττικόν», όπου θα τεθεί σε αυστηρή απομόνωση, σύμφωνα με τα διεθνή υγειονομικά πρωτόκολλα.

Για λόγους ασφάλειας, στην πτήση επιστροφής συμμετέχουν ιατρός καθώς και διασώστης-νοσηλευτής του ΕΚΑΒ. Παράλληλα, στο αεροσκάφος βρίσκεται και ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, με ρόλο την εποπτεία της συνολικής διαδικασίας.

Όπως μεταδίδει το ERTnews, μέχρι στιγμής η επιχείρηση εξελίσσεται χωρίς προβλήματα και όλα τα στάδια της μεταφοράς πραγματοποιούνται σύμφωνα με τον σχεδιασμό, με βασικό στόχο την απόλυτη υγειονομική προστασία τόσο του επιβάτη όσο και του εμπλεκόμενου προσωπικού.

Γεωργιάδης: Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του χανταϊού στην Ελλάδα

«Δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα», ξεκαθάρισε σε ανάρτησή του στο Χ ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, απαντώντας στα «τοξικά και δηλητηριώδη» σχόλια γύρω από τον επαναπατρισμό του Έλληνα επιβάτη.

«Έχω πραγματικά στενοχωρηθεί και λυπηθεί για τα πάρα πολλά τοξικά, δηλητηριώδη, υβριστικά και συνωμοσιολογικά σχόλια που διαβάζω δεξιά και αριστερά για την απόφαση μας να επαναπατρίσουμε τον συμπατριώτη μας που ασθενεί από τον χανταϊό. Λες και το Υπουργείο Υγείας της Ελλάδος θα μπορούσε να τον αφήσει μόνο του σε αυτή την περιπέτεια. Ντρέπομαι για το πώς η Κοινωνία μας έφθασε σε αυτό το σημείο του μεταξύ μας μίσους», σημείωσε.

«Σε κάθε περίπτωση ο συμπολίτης μας μπαίνει τώρα στο Αεροπλάνο της Πολεμικής Αεροπορίας, την οποία και ευχαριστώ, συνοδεύεται από ιατρό και νοσηλευτή του ΕΚΑΒ, είναι στην αποστολή και ο Προέδρος του ΕΟΔΥ και θα μεταφερθεί κατευθείαν από την Ελευσίνα στο Αττικό Νοσοκομείο σε θάλαμο αρνητικής πίεσης σε καραντίνα. Κανένας απολύτως φόβος εξάπλωσης του ιού στην Ελλάδα δεν υπάρχει, αλλά η Ελλάδα δεν αφήνει ποτέ κανέναν μόνο του πίσω. Σταματήστε λοιπόν το μίσος. Ο καθένας μας θα μπορούσε να ήταν στην θέση του. Του εύχομαι πολλά περαστικά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Λίγη ώρα αργότερα, ο υπουργός Υγείας διόρθωσε την αρχική του ανάρτηση εξηγώντας ότι ο Έλληνας επιβάτης του κρουαζιερόπλοιου που επαναπατρίζεται δεν ασθενεί, και ότι θα μπει σε καραντίνα για καθαρά προληπτικούς λόγους.

Ο συμπολίτης μας που επαναπατρίζουμε απο την Ολλανδία καραντίνα μπαίνει για προληπτικούς και μόνον λόγους. Δεν έχει απολύτως τίποτα. Απλά επειδή βρέθηκε στο περιβάλλον αυτό λαμβάνουμε προληπτικά μέτρα. Είναι απολύτως καλά δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. Κακώς έγραψα πάσχει… May 10, 2026

Διαβάστε επίσης:

Διάσωση 56 αλλοδαπών νότια της Κρήτης

Προβλήματα στο FIR αναφέρουν οι Ελεγκτές Εναέριας Κυκλοφορίας: «Δεν υπάρχουν περιθώρια εφησυχασμού»

«Χτύπημα» της ΕΛ.ΑΣ. σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών – 13 συλλήψεις σε Σάμο και Αττική (Photos)











