«Χτύπημα» της ΕΛ.ΑΣ. σε δίκτυο διακίνησης ναρκωτικών – 13 συλλήψεις σε Σάμο και Αττική (Photos)

Τέλος στη δράση δύο εγκληματικών οργανώσεων που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών στη Σάμο έβαλαν οι αστυνομικές Αρχές, έπειτα από ευρείας κλίμακας συντονισμένη επιχείρηση που οδήγησε σε 13 συλλήψεις.

Η υπόθεση ξεκίνησε να ξετυλίγεται ύστερα από πολύμηνη και συστηματική έρευνα. Σύμφωνα με την αστυνομία, τα δύο κυκλώματα δρούσαν τουλάχιστον από τον Φεβρουάριο του 2025, με διακριτούς ρόλους και ιεραρχική δομή, έχοντας ως βασικό πεδίο δράσης τη Δυτική Σάμο.

Συντονισμένες έφοδοι σε Σάμο και Αττική

Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαΐου, με ταυτόχρονες εφόδους σε περιοχές της Σάμου και της Αττικής, συγκεκριμένα σε Μοσχάτο, Ταύρο και Καλλιθέα. Στις επιχειρήσεις συμμετείχαν δυνάμεις της Ο.Π.Κ.Ε., του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης, καθώς και τοπικές διευθύνσεις ασφαλείας.

Κατά τις έρευνες σε οικίες και τους σχετικούς ελέγχους, εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 365,44 γραμμάρια κοκαΐνης, 43,81 γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και μικρή ποσότητα κάνναβης αναμεμειγμένης με καπνό. Επιπλέον κατασχέθηκαν ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, θρυμματοποιητές, κινητά τηλέφωνα και χρηματικό ποσό ύψους 19.880 ευρώ.

Στην ίδια επιχείρηση βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 101 δολάρια ΗΠΑ, 5 δολάρια Καναδά και 1.210 λεκ Αλβανίας, αλλά και 10 οχήματα που φέρονται να χρησιμοποιούνταν για παράνομες δραστηριότητες. Παράλληλα, οι Αρχές ταυτοποίησαν ακόμη 8 μέλη των οργανώσεων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 26 άτομα για παραβάσεις της νομοθεσίας περί ναρκωτικών.

Σε βάρος των συλληφθέντων σχηματίστηκε κακουργηματική δικογραφία για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, διακίνηση ναρκωτικών, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, βία κατά υπαλλήλων και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κατά περίπτωση.

Οι 13 συλληφθέντες οδηγήθηκαν στις αρμόδιες Αρχές, ενώ την προανάκριση συνεχίζει η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σάμου.

